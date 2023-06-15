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Как Intel водит геймеров за нос, и почему 10 ядер Core i5-13400F – это всего лишь маркетинг
Core i5-13400F стоит намного дороже процессора прошлого поколения, но совершенно не отличается от него по скоростным показателям
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А что вы обычно выбираете: AMD или Intel? Автор данного материала всегда ориентировался на соотношение цены и быстродействия. Чаще всего это приводило к мысли о покупке процессора Intel, но это частный случай, ведь у каждой из компаний есть преданные фанаты, которые расскажут вам о том, почему продукцию противоборствующего лагеря лучше обходить стороной. Мы полагаем, что большая часть подобных измышлений – это ничто иное, как выдумка, но иногда в продажу поступают довольно спорные решения, от покупки которых вам действительно лучше воздержаться. 

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Сегодня мы поговорим о двух процессорах Intel, которые не представляют собой ничего особенного. Теоретически, они должны были заменить прошлое поколения, но по непонятным причинам стоимость их далека от нормы. При этом нужно учитывать, что похожая ситуация заметна не только на российском, но и на американском рынке, поэтому можно говорить о том, что синие успешно реализовали хитрую маркетинговую операцию.

Первый процессор, о котором мы сегодня поговорим – это 10-ядерный Core i5-13400F. Зрение вас не подводит. Ещё 6 лет назад Intel уверяла нас, что 4 ядра хватит всем. После этого флагманы получили 6 и даже 8 ядер. Какое-то время руководство компании держало себя в руках, но в итоге появилась гибридная архитектура, которая добралась и до нижнего ценового сегмента. Core i5-13400F только номинально имеет 10 ядер, а на самом деле это прямой аналог Core i5-12400F и оказывается быстрее только в синтетических тестах. В сети есть ролики с реальными попытками сравнить скоростные показатели обоих процессоров в играх. Как оказалось, разница либо не фиксируется, либо не превышает несколько процентов. А вот цена на целых 4 тысяч рублей выше. Учтите, что за эту сумму вы можете купить скоростной твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Было бы неплохо, если бы 10 ядер давали какое-то преимущество. На самом деле так и есть, вот только выгода пока только у Intel, которая нашла отличное решение, позволяющее засунуть руку в наши карманы ещё глубже. 

Раз уж мы заговорили о перспективных процессорах, то самое время изучить два камня AMD. Ryzen 7 5700G предлагает 8 ядер и встроенную графику игрового уровня. Учтите, что все ядра честные, а интегрированная видеокарта и вовсе позволит вам играть в самые популярные шутеры, танки, корабли, Майнкрафт и многие другие тайтлы. Одна из сильных сторон Ryzen 7 5700G заключается в том, что она будет комфортно работать на материнской плате за 100 долларов, ну а некоторые эксперты уверяют, что было бы неплохо взять оперативную память с высокими тактовыми частотами. Разница здесь небольшая, ну а если вы хотите собрать недорогой игровой компьютер с дискретной видеокартой, берите Ryzen 5 5600Х. Пожалуй, если говорить о процессорах до 15 тысяч рублей, то перед нами самый лучший вариант, который имеет почти идеальное соотношение между скоростными показателями и ценой. Камень AMD не раз становился самым продаваемым на международном рынке, а сегодня продолжает пользоваться высоким спросом. 

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Ну а поскольку мы хотели рассказать ещё об одном невыгодном процессоре Intel, то самое время рассмотреть Core i3-13100. Камень принадлежит к последнему поколению и включает 4 ядра. Для игр подходит, вот только на 5 тысяч рублей дешевле продаётся Core i3-12100F. И снова любители синтетических тестов могут праздновать победу виртуального мира над реальным, ведь в некоторых задачах Core i3-13100 быстрее на 10%. Увы, в играх преимущество равняется нулю. Вообще, даже если бы разница и была, то ставить цену на 5 тысяч рублей дороже – это уже перебор. Дело в том, что подобные процессоры покупают небогатые геймеры, у которых нет денег на мощную видеокарту. Ну а поскольку речь идёт о бюджетной системе, то здесь определить различия между поколениями бывает трудно. Ясно одно, Core i3-13100 слишком медленный для того, чтобы стоить 13 тысяч рублей. Камень дорогой, а мы рекомендуем остановиться на Core i3-12100F. Ryzen 5 5600Х ощутимо быстрее, но 4-ядерник хорош, когда требуется собрать бюджетную систему. Он будет работать даже на материнской плате за 6000 рублей, а значит подходит как для офисного ПК, так и для первого компьютера для школьника.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-13400f
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Хороший камень. Можно залочить буст на 4.4 ггц и спокойно сидеть на данной частоте. Главное, все ядра одинаковые, не то что у интела, часть больших (обычных) ядер и часть ноутбучных. Херня полная.
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Да, маркетинг, в рабочих задачах думаю 13400 уже будет гораздо быстрее, такой вот маркетинг https://www.youtube.com/watch?v=YS-VXj4lVDU&t=428s В будущем поменяю свой 12100 на 13400, пока что 12100 д...
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