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Следователи из Москвы потеряли 650 Биткоинов, полученных от команды хакеров Infraud в виде взятки
При этом на момент взятки сумма составляла более 2700 Биткоинов, что в переводе на доллары равнялось почти 110 миллионам
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По некоторым данным, американская Фемида за последние десять лет изъяла у преступников по всему миру огромное количество криптовалюты на миллиарды долларов. Точных цифр нет, но правоохранительные органы там работают неспешно, а учёт прихода и реализации не всегда становится достоянием общественности. Нет никаких сомнений, что в России есть у кого изъять криптовалюту, поскольку в последнее время организованная преступность стала всё чаще прибегать к использованию цифровых активов для отмывания денег. Ну а поскольку особой популярностью пользуются именно Биткоины, то нет ничего удивительного в том, что эта криптовалюта чаще всего фигурирует в прессе. Особенно любопытным кажется дело хакерской группировки Infraud Organization, о чём мы сегодня и поговорим. 

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Речь о довольно успешной группировке, которая замешана в многочисленных фактах вымогательства, взломах и в целом имеет длинный послужной список. В какой-то момент участники и организаторы были пойманы, а счета должны были быть заблокированы. Хакеры предоставили следствию данные о десяти кошельках, на которые только за декабрь 2021 поступили больше 2000 Биткоинов. В какой-то момент хакеры решили пойти на сделку со следствием, но выбрали способ, казавшийся им наиболее надёжным. Так, они предложили начальнику следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы половину всех своих активов. Взамен Марат Тамбиев гарантировал неприкосновенность второй половины, а значит злоумышленники могли себе оставить внушительную сумму. Участники группировки Infraud Organization согласились потерять половину денег, ну а после проведённого аудита выяснилось, что всего у хакеров было 5219 монет в Биткоинах и значительная сумма в Dash. Поскольку следователь не захотел связываться с незнакомой ему криптовалютой, то было решено суммировать стоимость всех активов и отдать Тамбиеву половину в ВТС. Итоговая взятка следователя составила 2718.6 BTC.

Монеты были переведены в ночь на 22 января 2022 года. На тот момент за 1 Биткоин давали около 40 тысяч долларов, а значит нетрудно подсчитать, что представитель правоохранительных органов получил в своё распоряжение чуть меньше 110 миллионов долларов. Спустя несколько дней курс упал до 36 тысяч долларов за 1 ВТС, но в данном случае это уже не так важно, ведь всё самое интересное произошло позднее. О взятке стало известно сотрудникам Управления «К», а дальше всё превратилось в самую настоящую головоломку. Похоже, даже хакеры не представляют, что случилось с деньгами, ведь сегодня на счету начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы находится всего 1032.1 BTC. Куда же делась остальная сумма? По некоторым данным, 1032 Биткоина во время обысков изъяли неизвестные сотрудники того самого Управления «К», но достаточно взять в руки калькулятор, как возникает и другой вопрос. Итак, изначально размер взятки составил 2718.6 монет. Если вычесть два раза по 1032 ВТС, то можно прийти к выводу, что где-то потерялись 654 Биткоина.

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Вообще, с цифрами в этом деле не всё в полном порядке, ведь адвокат одного из участников группировки Infraud Organization рассказал о том, что Тамбиев оставил себе 1358 монет, а значит пропали только 326 ВТС. Сложно сказать, где здесь правда, но суть даже не в этом, ведь если посчитать по курсу 25 тысяч долларов за 1 монету, то речь идёт о 16 миллионах долларах. Также не совсем понятна судьба остальных денег, которые были получены Тамбиевым. Следователи заверяют, что контролируют всего 1032.1 ВТС, ну а мы также не знаем, сумели ли хакеры скрыть оставшуюся половину криптовалюты после дачи взятки представителю правоохранительных органов. Адвокат представителя Infraud Organization Марка Бергмана полагает, что всё это выглядит странно, но надеется, что привлечение общественного внимания к проблеме позволит сделать следствие прозрачным, а также разобраться, куда вообще могли пропасть такие значительные суммы.

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#криптовалюты #биткоин #истории
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