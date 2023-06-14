Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Генсек ООН предложил взять ИИ под контроль и создать агентство по контролю за умными алгоритмами
Проблема существует, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие заинтересованные стороны хотят найти правильное решение
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Пока одна часть человечества снимала фильмы и писала книги о неизбежном уничтожении разумной жизни от руки искусственного интеллекта и роботов, другая занималась активной разработкой технологий. Есть мнение, что мы пока даже не приблизились к созданию ИИ, о котором так много пишут и говорят в прессе. И всё же, даже если существует хотя бы небольшая опасность того, что машина может выйти из-под контроля, то проблеме стоит уделить особое внимание. Сегодня компьютеры контролируют значительную часть нашей жизни, а значит потеря контроля здесь равносильна гибелью современной цивилизации. Кто-то рассказывает о том, что один из следующих прототипов ИИ может уничтожить миллионы людей, тогда как многие учёные отмахиваются от подобных заявлений. Похоже, в ООН решили перестраховаться. Так, глава Организации объединённых наций поддержал инициативу создания международного агентства по искусственному интеллекту в ответ на растущую обеспокоенность относительно потери контроля над умными машинами. На пресс-конференции Антониу Гутерреш объявил о планах создания научно-экспертного совета и консультативного совета по ИИ, которые будут заниматься проверкой механизмов управления ИИ и предлагать рекомендации, согласующиеся с правами человека, верховенством закона и общественным благом.

реклама

Гутерреш предложил использовать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в качестве примера. Он намеревается собрать разнообразные мнения о недавно опубликованных принципах кодекса поведения для информационной целостности на цифровых платформах и представить их до проведения Саммита будущего под эгидой ООН в следующем году. Генеральный секретарь ООН выразил тревогу по поводу последних достижений в области генерирующего искусственного интеллекта, особенно в создании правдоподобных текстов на основе запросов. Он призвал отнестись к проблеме со всей серьёзностью и прислушаться к предупреждениям, которые исходят от самих разработчиков ИИ. Похоже, пока о захвате планеты роботами речь не идёт, а организация начнёт решать более насущные проблемы. Так, вначале будет решён статус создания дипфейк-изображений и распространения фейковой информации с помощью ИИ. Гутерреш выразил надежду, что модель, основанная на МАГАТЭ, может представлять собой интересный подход к контролю за искусственным интеллектом, однако отметил, что её создание может быть реализовано только странами-членами, а не секретариатом ООН.

В прошлом месяце компания OpenAI, разработавшая генеративную модель ChatGPT, заявила о возможности контроля и регулирования систем искусственного интеллекта подобно МАГАТЭ. Предлагается, что такое агентство смогло бы проверять соответствие систем ИИ стандартам безопасности, а также устанавливать ограничения на их использование в различных отраслях. Есть мнение, что создание международного агентства по искусственному интеллекту должно предотвратить возможные негативные последствия от неуправляемого развития ИИ. Отдельно указывается, что требуется определить правовой статус информации, которая генерируется при помощи умных алгоритмов, что позволит минимизировать риски и обеспечить соответствие этическим и правовым нормам. Международное агентство по искусственному интеллекту, аналогично МАГАТЭ, будет осуществлять мониторинг и оценку соблюдения принципов безопасности, этики и законности при использовании ИИ. Эксперты полагают, что создание и успешное функционирование международного агентства по искусственному интеллекту также может столкнуться с некоторыми вызовами и сложностями. Среди них могут быть различия в подходах и интересах разных стран, необходимость разработки международных норм и протоколов, а также финансовые и технические аспекты.

Несмотря на все сложности, создания регулирующего органа назрело. Очевидно, что чем скорее структура приступит к выполнению очерченных задач, тем безопаснее будет будущее данной технологии. Напомним, МАГАТЭ – организация со штаб-квартирой в Вене, которая была создана в 1957 году. Её задача состоит в продвижении безопасного и мирного использования ядерных технологий и контроле возможных нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время она объединяет 176 членов.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На OpenAI подали в суд за клевету после того, как ChatGPT придумал ложные утверждения о радиоведущем
Загрязнение Интернета мусорными статьями, написанными ИИ, повышает продажи бумажных энциклопедий
В Китае представили полностью отечественную видеокарту XiSi N100, созданную для работы с ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
46
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
48
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
6
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
23
GlobalFoundries удалось войти в тройку крупнейших контрактных производителей чипов
1
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
3
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 со скрытым разъёмом питания поступила в продажу
2
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Жители Германии полагают, что Шольц не заслужил премию в 3000 евро из-за неудовлетворительной работы
3
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
17

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
9
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
12
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
7
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
9
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
17
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Zelot фастфуд
11:06
путин хозяин мира. не даст умереть с голода населению земли.
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Kostik_I
11:02
Это здравый смысл - не надо быть экспертом чтобы понять что причина, а что следствие . Из текста статьи следует что болезнь вызывает рост показателей, но это же не так. Всё с точностью наоборот. Вы же...
Ecology Letters: Инфекционные заболевания кораллов изменят Мировой океан к 2100 году
Midosa
10:59
Путин хочет что-нибудь бесплатно пораздавать русским в России?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Евгений Шрайнер
10:56
Да хоть заприглядывайся, а знал бы в прошлом бы поди закупился)
Питер Брандт считает всю криптовалюту скамом кроме биткоина
Евгений Шрайнер
10:54
Страшные цифры. Которые видимо пойдут на нейронки)
AMD представила в составе ускорителей вычислений Instinct MI300 уникальный серверный APU
Евгений Шрайнер
10:52
Наомните, сколько уже раз продлевали? А такие разговлры, с самого начала сделки идут. Выходит, это все пустое открывание рта
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Сергей Кравченко
10:51
Или я считать не умею или лыжи у афтара не едут. Получается 59950.
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
nonses84
10:50
Стали делать говно за бешеный ценник , вот вам и результат.
Samsung в этом году могут ждать худшие продажи смартфонов за последние 10 лет
SmaSheR
10:50
>> О господи, ковыряться в тысячах пакетов без категории я точно не собираюсь, но ничего другого похоже нет, простите за мой английский, но "днфдрагора" судя по всему и есть тот самый прекрасный спосо...
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
Олег Власов
10:50
Наказать юаровских негров это расизм,сейчас в штатах возникнут массовые погромы и разграбление магазинов разнообразными сторонниками БЛМ в знак солидарности с народом ЮАР.
Американские конгрессмены требуют наказать ЮАР за дружбу с Москвой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем