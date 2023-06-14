Закон ещё не принято, а заключённым предложат полное снятие судимости после завершения СВО

Информация о том, что ЧВК «Вагнер» набирает в свои ряды заключённых, вызвала много эмоций в 2022 году. Кто-то полагал, что зеки имеют право на второй шанс, тогда как другие уверяли в обратном. Приводилось множество аргументов, но суть от этого не менялась. Пригожин посещал колонии, где предлагал преступникам отказаться от своих привычек и начать новую жизнь. Заключённые, которые не совершали особо тяжких преступлений, могли вступить в ряды «музыкантов» и смыть свой долг перед родиной кровью. По словам Пригожина, бывшие заключённые мотивированы, а после полугодичной службы в одной из горячих точек фронта, каждый мог уйти на гражданку. При этом бойцам выплачивалась заработная плата, а в результате шанс начать новую жизнь получили сотни зеков (или тысячи, точных данных нет). В начале 2023 года Минобороны РФ запретило ЧВК «Вагнер» набирать заключённых в свои ряды, ну а недавно стало известно о том, что регулярная российская армия и сама не прочь получить свежую кровь за счёт тех, кто сегодня отбывает срок в местах не столь отдалённых.

реклама

Месяц назад в Госдуме предложили законопроект, согласно которому Минобороны может заключать контракт с теми, кто имеет погашенную судимость. Депутаты уверяли, что среди населения есть немало тех, кто не может попасть в армию из-за существующих ограничений, поэтому в условиях ведения боевых действий необходимо принимать взвешенные решения. Ну а несколько дней назад в Госдуму был внесён ещё более радикальный законопроект, авторы которого предлагают разрешить набор на контрактную службу в рамках СВО граждан, которые в настоящее время находятся в колониях. Отдельно отмечается, что разрешено брать только тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Это может быть подделка документов, вымогательство, кражи и даже жестокое обращение с животными. Перечень статей, подпадающих под данный закон, обширен, а депутаты предлагают заключённым полное снятие судимости после демобилизации. Отдельно указывается, что преступление должно быть совершено до вступления закона в силу, а набор среди совершивших тяжкие злодеяния не ведётся. Проще говоря, террористам, изменникам родины и убийцам придётся досиживать срок и дальше, а эксперты полагают, что есть все основания ожидать ратификации закона.

По мнению доктора философских наук, заведующего кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова, принятие закона кажется логичным шагом, но предсказать количество желающих смыть кровью свои преступления, крайне сложно. Михаил Игнатов полагает, что есть две противоположных точки зрения. Теоретически, если заключённому осталось всего несколько лет, то отправляться в самые горячие точки и рисковать жизнью могут захотеть единицы. Но это только теория, ведь среди зеков много тех, кто совершил проступок и давно раскаялся, а находиться в тюрьме для этих людей невыносимо. Также там достаточно патриотов, а значит многие захотят влиться в ряды армии РФ ещё и по идеологическим соображениям. Кроме того, шанс изменить жизнь предоставляется не каждый день, а в случае благоприятного исхода можно ещё и улучшить своё финансовое положение, ведь заработные платы для контрактников стартуют со 110 тысяч рублей.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

По мнению эксперта, набирать заключённых, совершивших особо тяжкие преступления, не хотят, поскольку такими людьми крайне сложно управлять, ну а новички, которые ещё не увязли в тюремной трясине, лучше выполняют приказы и легко обучаемы. Также нужно учитывать, что каждый зек, который поступит в ряды армии РФ, способен заменить одного работающего жителя России. Проще говоря, когда в ряды добровольцев записываются обычные работяги, то общество теряет рабочие руки. Ну а в случае заключённых, такой проблемы нет. Михаил Игнатов уверен, что сопротивления в обществе новый закон не вызовет, поскольку многие осознают, что тысячи зеков способны решить проблему мобилизации, а значит обычным жителям России не нужно думать о принудительной отправке на фронт. Существуют вопросы относительно дисциплины бывших заключённых, но создавать из них отдельные подразделения никто не будет, а значит они вольются в уже готовые части, где действуют свои законы и требуется чёткое соблюдение приказов.