Похоже, если ЧВК "Вагнер" и вернётся, то только на определённых условиях и гарантиях со стороны Минобороны РФ

Уже почти 2 недели подразделения ЧВК «Вагнер» находятся вдалеке от линии соприкосновения. Выход из Бахмута продолжался несколько дней, а в итоге уже к 1 июня все «музыканты» были выведены из города. По словам Пригожина, бойцы время от времени возвращаются на позиции, а недавно солдатам в Бахмуте было доставлено современное оружие, технические средства и вкусняшки. Основатель ЧВК «Вагнер» уточняет, что отдельные бойцы в городе остаются, поскольку нужны для координации между подразделениями и помогают армии РФ удерживать сложные позиции. Ещё до выхода основных сил из населённого пункта Пригожин рассказал о том, что оставил в городе Бибера и Долина. Якобы, два солдата стоят целой армии и способны сдержать наступление ВСУ в случае непредвиденных ситуаций.

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Подобные заявления долгое время воспринимались в качестве шутки, ну а сегодня журналисты снова обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать квалификацию Бибера и Долина, а также рассказать больше об их боевом опыте. Как оказалось, никакой шутки в заявлениях Пригожина не было. Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что ранее Бибер уже не раз появлялся в горячих точках и сражался бок о бок со знаменитым Тереком. Ну а сам Терек прошёл Чеченскую войну, принимал участие в боях в Сирии и Ливии, готовил бойцов в Крыму. На его счету звание Героя России, три ордена Мужества и многие другие награды. Пригожин уверяет, что не шутил о навыках Бибера, поскольку он также легендарный боец и большой профессионал. Бибер невысокого роста, что многим кажется минусом. На самом деле в условиях современных конфликтов – это большой плюс, а сам Пригожин констатирует, что если бы у него было в распоряжении 100 тысяч таких солдат, как Бибер, то проблем бы на фронте уже давно не было.

Ну и многие журналисты, в том числе и зарубежные, пытаются узнать мнение Пригожина относительно успехов и поражений наступательной операции ВСУ на Запорожском направлении. Основатель ЧВК «Вагнер» полагает, что судить об успехах контрнаступления можно только тогда, когда одна из сторон полностью исчерпает свой наступательный потенциал. Сегодня украинская армия имеет огромное количество резервов и пока не бросила в бой все силы. Пригожин привёл в пример русскую пословицу: цыплят по осени считают. По его мнению, спустя несколько месяцев будет ясно, насколько успешным было наступление. Ранее Пригожин высоко оценил боевой дух бойцов на линии соприкосновения, ну а мы напомним, что спустя неделю после начала контрнаступления, ВСУ не удалось достичь значимых результатов. Военкоры сообщают о том, что отдельные сёла по нескольку раз переходят из рук в руки, а украинская армия получила значительные потери в живой силе и технике. Предполагается, что за это время уничтожено до 30% всех немецких танков Leopard 2 и бронированных автомобилей Bradley. Некоторые из них уже находятся вблизи российских позиций, но перевезти их в тыл не представляется возможным. ВСУ предпринимают постоянные атаки, а значит риски слишком велики.

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Сегодня же появился комментарий Пригожина, в рамках которого он рассказал о дальнейших планах ЧВК «Вагнер». Пригожин не уверен, будут ли подразделения участвовать в украинском конфликте. Сегодня он не готов дать окончательный ответ, но склоняется к тому, что уже вскоре «музыканты» будут переброшены в другую горячую точку. Точной информации нет, но ранее Пригожин рассказывал, что готов вернуться на одно из направлений фронта в Украине только в случае, если получит гарантии снабжения оружием и всем необходимым для проведения наступательных действий. Поскольку уже какое-то время между Пригожиным и Министерством обороны РФ наблюдается недопонимание, то есть все основания предполагать, что командование СВО позовёт ЧВК «Вагнер» только в самый критический момент, как это уже было в 2022 году, когда нужно было остановить наступление украинской армии в Харьковской области.