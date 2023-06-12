Село Нескучное уже несколько раз переходило из рук в руки

По информации The Washington Post, американское командование разочаровано полным отсутствием успехов на Запорожском направлении и уже теряет терпение. В Пентагоне требуют активизации действий, рассказывая о том, что в распоряжении Зеленского находятся десятки тысяч солдат и сотни единиц бронированной техники. В прессе США раздаются печальные вздохи, а журналисты констатируют, что русские слишком хорошо подготовились. Якобы, проломить оборону не получается, а огромные потери и негативная оценка действий ВСУ могут привести к тому, что на Западе ощутимо сократят поставки вооружений. Вчера на линии соприкосновения сформировалось относительное затишье, а военкоры отмечают, что среди причин не только попытка разработать новую стратегию, но и начавшиеся дожди. Так, 11 июня выпало много осадков, что превратило почву в непроходимое болото. Военкоры отмечают, что земля там имеет характерную особенность и плохо впитывает влагу. В результате проходимость нулевая, а значит говорить о продолжении штурмовых действий при поддержке механизированных подразделений не приходится.

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Ну а поскольку кураторы из Вашингтона торопят, то украинское командование бросает в бой всё новые силы. По данным российских военкоров, спустя несколько дней непрекращающихся боёв можно говорить о так называемый Времьевский мясорубке. Так, ещё 10 июня стало известно о том, что российские войска вышли из села Благодатное. Через какое-то время туда вошли силы ВСУ, но тут же попали под удар артиллерии и авиации. Особенно активно используются умные бомбы КАБ-500, которые поражают позиции украинской армии, не давая закрепиться на новых опорных пунктах. Бомбы прилетают по местам дислокации резервов и скоплениям техники, а в результате населённые пункты по нескольку раз переходят из рук в руки. 10 июня российские войска ушли из села Нескучное, а главная тактика ВСУ заключается в попытке окружения укреплённых районов при помощи превосходящих сил. Похоже. Подобная тактика была ожидаемой, поскольку армия РФ тут же отходит на заранее подготовленные позиции, нанося по противнику массированный удар.

Пока ВСУ готовилась продолжить наступление, по селу Нескучное прилетели умные бомбы, а артиллерия воспользовалась тем, что населённый пункт находится в низине. Уже 11 числа спецподразделения РФ выбили украинских бойцов и посёлка, а по отступающим активно работала авиация. Попытка подтянуть сюда танки оказалась неэффективна, поскольку дождь размыл все дороги, в результате отбить Нескучное у ВСУ не вышло. Военкоры отмечают, что украинское командование ставит задачу брать населённые пункты любыми средствами, не считаясь с потерями, тогда как российская армия уходит на возвышенность, предпочитая не идти на размен убитыми и ранеными. Известно, что село Нескучное стало одной из самых горячих точек наступательной операции, а в результате уже 2 раза переходило из рук в руки. Военкоры шутят о том, что повторяется история, рассказанная в фильме «Свадьба в Малиновке», но уточняют, что сегодня в прифронтовых населённых пунктах не осталось местных жителей. Дополнительно отмечается, что Нескучное и Благодатное (ещё несколько посёлков) можно назвать аванпостом первой линии обороны армии РФ.

При этом основные оборонительные позиции сосредоточены южнее и пока недоступны для украинской армии. За счёт нахождения в низине оборона Нескучного и Благодатного крайне осложнена, а Времьевская мясорубка уже привела к многочисленным потерям в рядах ВСУ. Особенно большие потери фиксируются в районе населённого пункта Орехов. Там ожесточённые бои долгое время не прекращались ни на минуту, а в западной прессе сообщают о новой тактике российских войск. Суть сводится к использованию местности для нанесения ударов по танковым колоннам при помощи ПТРК и находящихся на удалённом расстоянии Т-80. Таким образом российская техника остаётся вне досягаемости американских ПТРК Javelin, но может наносить удары по движущимся целям с дистанции от двух до трёх километров. Не менее горячим остаётся и Марьянское направление, где за сутки были сбиты самолёт и вертолёт ВСУ. По словам Кадырова, сделано это было силами подразделений Север-АХМАТ МО РФ,

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Перед публикацией данного материала пришла информация, согласно которой 127-я дивизия, входящая в состав 5-й армии Восточного военного округа, смогла не только остановить очередную попытку продвижения ВСУ, но и вернуть Макаровку. Также известно, что проведена попытка контрнаступления, о результатах которой будет известно позднее.