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Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
Пока увезти трофеи с линии фронта невозможно
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Сегодня о происходящем в Украине не говорит только ленивый. Европейские элиты всё крепче сжимают свои кулачки, злобно поглядывая в сторону России, рассказывая о том, что Зеленский победит, а поставки вооружений продолжатся. Президент Франции обменялся мнениями с коллегой из Польши, а также побеседовал с канцлером Германии. По мнению Макрона, наступательная операция ВСУ идёт по плану, а сама она продлится несколько месяцев. Президент Франции ещё раз заверил собравшихся журналистов в том, что сделал всё от него зависящее для укрепления военной мощи Украины и уверен в победе Киева. А вот Илон Макс смотрит на вещи более пессимистично. По словам миллиардера, нет ничего удивительного в том, что Leopard 2 горят и не могут выполнять поставленные цели. Нужно было или вовсе не поставлять Украине танки, или сделать это в большем объёме. То количество, которое сегодня есть у ВСУ, не способно переломить ход конфликта.

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Пока слишком рано говорить о том, что Зеленский опустит руки и не будет продолжать подбрасывать в бой всё новые силы. Известно, что ВСУ на данном направлении сосредоточили значительные резервы, большая часть из которых даже не вступала в бой. Возможности для манёвра имеются, а значит всё будет зависеть от способности армии РФ проводить оборонительные действий. Пока же даже в Финляндии посыпают голову пеплом, поскольку за первую неделю боёв украинское командование умудрилось потерять половину Leopard 2R. Речь о специализированной машине для разминирования, построенном на шасси от немецкого танка и способной выдерживать мощные взрывы без вреда для корпуса. Сложно сказать, что стало причиной уничтожения подобной техники, поскольку предоставленные фотографии выглядят размытыми. По мнению того же Илона Маска, проблема может быть не в самих танках и не только в их количестве, но и в экипаже. Известно, что украинские бойцы прошли минимальные курсы подготовки, поэтому многие, в том числе и основатель Tesla, сомневаются в их профпригодности. 

Пока же идут ожесточённые бои, а многие люди задаются вопросом, почему российские солдаты не показывают вблизи уничтоженные колонны танков и другой бронетехники. Судя по всему, противостояние на самых горячих участках фронта продолжается, а попытка снять сгоревшие танки может закончиться плохо. Так, прежде всего мешают минные поля, а показывать противнику безопасную линию обхода никто не хочет. Получается, что большая часть машин ждёт своего часа, но к некоторым российские бойцы уже смогли подобраться вплотную. Так. Сегодня в сети появилось видео, на котором можно рассмотреть несколько выведенных из строя Leopard 2. Автор рассказывает о том, что немецкая хвалёная машина неплохо горит, а также показывает несколько Bradley. Две бронемашины брошены в рабочем состоянии, а солдаты ВСУ так быстро покидали поле боя, что оставили не только боекомплект, но и гранатомёт. 

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Очевидно, что в условиях встречного боя никто не будет вытаскивать Bradley и переправлять за линию фронта, но со временем российские инженеры обязательно изучат трофейную технику. Особый интерес представляет Leopard 2А6. Украинская армия получила чуть больше 20 таких танков и уже лишилась нескольких. На Запорожском направлении каждый день фиксируются сгоревшие немецкие кошки, а некоторые из них получают минимальные повреждения. Можно предположить, что в рабочем состоянии остаётся не только корпус, но и электроника. Ну а это критически важный узел, поскольку без продвинутой начинки Leopard 2 представляет собой груду металла. Немецкие инженеры добились больших успехов, а последние модификации (Leopard 2А6 в их числе) представляют собой вершину технологической мысли. Доступ к подобной электронике позволит российским инженерам получить массу ценных сведений о секретах НАТО, включая программные модули и состав брони. Последняя представляет особую ценность, поскольку обладает высокой защитой и способна выдерживать прямое попадание из российского Т-72, находящего на расстоянии 2 километра. Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/rt_russian/161367

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#сво #военные технологии #танки
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