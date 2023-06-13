В группе риска подростки, а девочки стали пить также много алкогольных напитков, как и мальчики

Согласно статистике, больше всего алкоголя на душу населения употребляют жители Сейшельских островов. Там в год на одного мужчину приходится 32 литра этилового спирта, тогда как женщины употребляют 9.5 литра. На втором месте Уганда, где мужчины выпивают 24.6 литра, а женщины 5.9 литра. На третьем месте расположилась Чехия. Европейская страна демонстрирует высокие показатели и значительно опережает всех своих соседей. Что и говорить, если на каждую женщину в возрасте от 15 лет там приходится 7 литров этилового спирта. Полную статистику вы можете найти по ссылке, ну а аналитики отмечают, что речь идёт не о вине или пиве, а именно об этиловом спирте, на основе которого после производят различные алкогольные напитки. США не входят даже в первые 30 стран списка, но эксперты уверяют, что в последнее время наблюдается взрывной рост потребления горячительных напитков среди американцев.

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Согласно исследованию Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем, среднестатистический американец сейчас потребляет на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов. Этот неожиданный рост потребления свидетельствует об изменении предпочтений американцев в отношении алкоголя. Согласно данным исследования, в 2021 году среднестатистический житель США употребил 9.5 литра этанола, в сравнении с 8.14 литра в 1995 году. Издание The Hill отмечает, что это количество относится только к этанолу, и не учитывает потребление других ингредиентов алкогольных напитков. Приводится и другая статистика. Так, американцы стали употреблять вино на 50% больше, чем двадцать лет назад, в то время как потребление пива снизилось на 15%. По данным журналистов The Hill, потребление алкоголя в США ранее колебалось в течение нескольких десятилетий. Последний пик потребления был зафиксирован в 1980 году, когда среднестатистический американец выпивал около 10.6 литра этанола в год. Затем, в результате национальной кампании против вождения в нетрезвом виде и употребления алкоголя несовершеннолетними, потребление алкоголя снизилось до исторического минимума примерно в 1995 году, после чего начало медленно расти.

По данным экспертов, в вопросе увеличения потребления алкоголя в последние десятилетия ключевую роль играют женщины. Гендерный разрыв в употреблении алкоголя и связанных с ним проблемах быстро сокращается, и женщины становятся более активными потребителями. Ранее соотношение между мужчинами и женщинами в употреблении алкоголя было 3-к-1, но сегодня разница между полами сократилась и приближается к паритету. Журналисты The Hill констатируют, что, хотя экономические, демографические и культурные условия американского общества сейчас сильно отличаются от времён Гражданской войны, уровень потребления алкоголя сейчас достигает исторических масштабов. Возрастающее потребление алкоголя вызывает обеспокоенность и вызывает необходимость принятия мер. По мнению учёных, рост потребления алкоголя в США может иметь негативные последствия для общественного здоровья и благополучия. Злоупотребление алкоголем может привести к проблемам со здоровьем, насилию в семье, дорожным происшествиям и другим негативным последствиям. Поэтому важно разработать стратегии и программы, направленные на снижение потребления алкоголя и содействие здоровому образу жизни.

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Представители Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем заявляют о готовности проводить исследования, своевременно осведомляя общественность о тенденциях потребления алкоголя. Учёные полагают, что необходимо разработать эффективные программы предотвращения алкогольной зависимости и проблем, связанных с употреблением алкоголя среди подростков. Именно подрастающее поколения становится всё более активным, при этом в группе риска школьники от 13 лет и старше. Пока до рекордов Чехии американцам далеко, но всё идёт к тому, что молодое поколения становится всё более активным, а гендерные различия стираются. По мнению учёных, опасен даже не сам факт увеличения потребления алкоголя на душу населения, а размытие границ, что может привести к снижению рождаемости, а также повышенной смертности среди детей и матерей в первые годы жизни.