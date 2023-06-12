Часть немецких танков и бронированной техники уже уничтожена, а значит нужны новые поставки

Известно, что одной из главных целей наступательной операции ВСУ является взятие под контроль Запорожской АЭС. Эксперты полагают, что Зеленскому срочно нужны деньги, а огромные объёмы энергии, которые способна генерировать атомная электростанция, позволят в несколько раз увеличить доходы от экспорта электричества за рубеж. Попытки отбить АЭС не проводились уже несколько месяцев, но пока все они не увенчались успехом. Похоже, уничтожение Каховской ГЭС было одним из первых шагов ну пути к массированному наступлению ВСУ. Военкоры сообщают, что сегодня значительная часть Херсонской области, где ранее находились опорные пункты армии РФ, затоплена. Переброска войск украинской армии на левый берег пока не осуществляется, но всё говорит о том, что уже вскоре ВСУ попробуют форсировать Днепр. Как стало известно, офис президента Украины отдал команду перекрыть сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что должно привести к обмелению реки на нескольких участках. Часть Херсонской области всё ещё остаётся под водой, тогда как другая представляет собой непроходимые топи. Земля высыхает, но происходит это не так быстро, как планировали в Киеве.

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Когда точно ВСУ попробует форсировать Днепр, пока неизвестно, но такая подготовка ведётся, но даже в Киеве не все согласны, что операция окажется успешной. Прежде всего нужно понимать, что перевезти тяжёлую технику вброд всё равно не удастся, а значит потребуется наводить паромные переправы. Поскольку преимущества в воздухе у украинской армии нет, то придётся всё это делать скрытно, поскольку российская авиация способна поставить выполнение плана под сомнение. Словом, пока в Киеве не решаются на штурм, а некоторые российские военкоры уверяют, что армия РФ возводит новую линию укреплений на Херсонском направлении, а значит у ВСУ остаётся совсем мало времени для манёвра. Пока же все силы бросаются в бой на Запорожском направлении, а в Украине заговорили о безответственности союзников, не желающих помогать Киеву в борьбе против Москвы. На этот раз роль говорящей головы доверили бывшему послу в Германии. Мельник с присущим ему хамством обвинил немцев во всех проблемах Украины и потребовал дать больше танков.

По его словам, Бундесвер поделился всего 18-ю танками Leopard 2, тогда как на балансе в Германии есть целых 300 машин. Было бы неплохо, если бы немцы отдали украинцам хотя бы часть, но сделали это быстро, а не отправляли по несколько машин в месяц. Также Мельник потребовал передать ВСУ ещё 60 бронированных машин Marder, которые должны прорвать российскую оборону за счёт скорости и мобильности. По словам Мельника, техника должна встать на замену уничтоженными БМП Bradley, которые были потеряны в ходе первой недели наступления. По словам бывшего посла, сегодня Германия и другие страны Европы не должны сидеть сложа руки. Вместо того чтобы ждать от Киева побед, нужно поставить ещё больше техники и вооружений, что позволит не экономить, бросив против армии РФ превосходящие силы, имеющие преимущество на всех направлениях. Мельник упрекнул немцев в бездействии и намерен лично потребовать у Шольца как можно больше оружия. Мельник заявил, что ВСУ не почувствуют потерь и смогут добиться поставленных целей, если в Германии начнут выполнять взятые на себя обязательства.

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Бывший посол говорил долго и обстоятельно, но в целом смысл его посыла ясен. Украина требует от союзников больше оружия, но пока озвучиваются весьма пессимистичные сроки. Например, в США планируют увеличить производство ЗРК Patriot, за счёт чего поставить Киеву больше комплексов. По данным The Wall Street Journal, к концу 2024 года столица Украины получит целых 5 пусковых установок, что позволит улучшить оборонительные способности города. Исполнительный директор Raytheon Technologies отметил, что контракт уже подписан, а в ближайшее время концерн сможет выпускать 12 пусковых установок в год. Подробностей на этот счёт нет, но злые языки поговаривают, что в Киеве осталось всего несколько рабочих пусковых установок. Большая часть ЗРК Patriot была уничтожена в мае, а до 2024 года удары высокоточным оружием способны добить остатки ПВО. Ну а поскольку очередная поставка ожидается ещё не скоро, то ВСУ всё сложнее контролировать небо над Киевом.