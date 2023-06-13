Ryzen 5 5600X3D станет последним игровым процессором на платформе АМ4

Представьте себе, что 4 года назад вы купили процессор Intel. Предположим, что это был вполне неплохой Core i5-9600KF. Камень радовал геймеров, а также был способен справляться с любыми задачами, включая запуск тяжёлых графических редакторов. Чудес от него никто не ждал, но дело даже не в этом. С тех пор прошло достаточно времени, а сегодня вы осознаёте, что потенциал вашего Core i5-9600KF уже не так высок, а потери в играх даже на хорошей видеокарте расстраивают. Требуется апгрейд, но в этом случае придётся заменить не только процессор, но и материнскую плату. Слетит операционная система, а восстанавливать все настройки придётся много дней.

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Ну и деньги тоже будет не лишними, а значит платформа Intel далека от того, чтобы быть дружелюбной к пользователям. А вот у AMD совершенно другой подход. Так, процессоры на сокете АМ4 поддерживались целых четыре поколения, что позволяло владельцам старых компьютеров улучшать мощность своих системе без переплат. Увы, но время идёт, а АМ4 больше неактуальна. По крайней мере так нам казалось, ведь инсайдеры рассказали о том, что совсем скоро в продажу поступит ещё один процессор на базе архитектуры Zen 3 3D V-Cache. Речь идёт о 6-ядерном Ryzen 5 5600X3D, который окажется крайне дружелюбным к играм, но будет стоить недорого. Инсайдеры уверяют, что новинка появится на прилавках уже к середине лета, ну а мы с вами попытаемся понять, стоит ли вообще ждать, и что можно купить здесь и сейчас.

Начнём с Ryzen 7 5800X3D. Новый Ryzen 5 5600X3D окажется медленнее, поскольку получит 6 ядер, а значит популярный 8-ядерный камень останется одним из самых быстрых на рынке. Ryzen 7 5800X3D сочетает в себе такие характеристики, как высокая скорость и минимальные требования к железу. Если перевести эти слова на понятный язык, то камень можно советовать тем, кто хочет получить действительно мощную сборку, но не планирует разгон и не против сэкономить. Вам не потребуется дорогая материнская плата, ведь в наличии продукты от 6 тысяч рублей. Даже с учётом того, что курс рубля низкий, компьютер окажется недорогим, а Ryzen 7 5800X3D сможет работать стабильно и надёжно. Под такой камень можно купить мощную видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Ti, что превратит вашу систему в ультимативную игровую станцию для игр в 4К.

Очевидно, что Ryzen 5 5600X3D будет стоить дешевле указанного выше Ryzen 7 5800X3D, но есть ещё один процессор, к которому мы рекомендуем присмотреться. Согласно тестам, Ryzen 7 7700Х примерно равен с Ryzen 7 5800X3D по скорости в играх, а разница по нескольким десяткам актуальных тайтлов не превышает несколько процентов. Многое зависит от авторов теста и настроек компьютера, поэтому мы полагаем, что различия стремятся к нулю. Помните о том, что сборка под Ryzen 7 7700Х обойдётся вам недёшево, а причина в использовании сокета АМ5. Ryzen 7 7700Х представляет собой первое поколение на новой платформе, а значит можете рассчитывать на длительный жизненный цикл и простую замену на более скоростной процессор, который выйдет через 3-4 года. Споры о целесообразности покупки Ryzen 7 7700Х курсируют по сети с момента его выхода, а сегодня ничего кардинально нового не происходит. Увы, но цены на материнские платы высоки, хотя оперативная память DDR5 уже не такая дорогая.

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В сети пока нет тестов ещё не вышедшего Ryzen 5 5600X3D, но нам кажется, что он будет примерно равен по скорости с Ryzen 5 7600Х. И снова мы говорим о процессоре на сокете АМ5. Сам камень быстрый и кажется выгодным, вот только материнская плата под него стоит 20 тысяч рублей и дороже. В таких условиях рекомендовать вам Ryzen 5 7600Х мы не можем. Если вы готовы подождать, то запасайтесь терпением, ведь Ryzen 5 5600X3D действительно окажется настоящим прорывом. Если же вы устали от постоянных ожиданий, анонсов и тому подобной ерунды, то просто купите Ryzen 7 5800X3D. Он будет быстрее Ryzen 5 5600X3D, но такой же дешёвый в сборке. Разница в стоимости самого процессора окажется не такой критичной, но и она оправдана различиями в быстродействии. Как вы уже поняли, Ryzen 5 7600Х мы вам не рекомендуем, ну а окончательный выбор за вами. Как видите, жизненный цикл платформы АМ4 ещё не подошёл к концу, а отличные решения выходят с завидной регулярностью. Увы, но Ryzen 5 5600X3D должен стать последним подарком геймерам от тётушки Су.