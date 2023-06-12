Если вам казалось, что покупка брендовой модели - это хорошая идея, то почитайте наш материал на эту тему

Рынок настольной графики переживает не лучшие времена. Продажи падают, спрос снижается, а крупные компании даже не думают об обычных геймерах. Больше всего Дженсена Хуанга волнует маржа, ну а основатель NVIDIA не одинок, ведь Лиза Су в 2021 году также повышала цены на процессоры, поскольку на тот момент конкурентов у AMD не было. По данным инсайдеров, такая тактика приносит значительные доходы, а падение спроса не оказало критического влияния на доходы. Так, серия GeForce RTX 40 принесла зелёным на 40% больше доходов, чем серия GeForce RTX 30, а главная причина в том, что компания повысила стоимость продуктов последнего поколения.

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Получается, что NVIDIA может ещё достаточно долго смотреть на низкий спрос сквозь пальцы, ведь продажи всё равно идут, а высокая маржа покроет все издержки. Кажется, в таком положении геймеры должны делать как можно более выверенный выбор, пытаясь купить видеокарты максимально быстрые за свои деньги, но потратить как можно меньше. Мы не знаем, как обстоят дела на американском рынке, но российские любители компьютерных игр не жалуют близкие к эталонным модели. Давайте разберёмся, что вообще происходит и попытаемся понять причины данного явления.

Как оказалось, российские геймеры отдают предпочтение флагману NVIDIA, выпущенному силами ASUS. Видеокарта и без того дорогая, но энтузиасты совершенно осознано переплачивают 15 тысяч за бренд, поскольку верят в то, что это принесёт какую-то пользу. Обойдёмся без критики, ведь у богатых свои причуды. И всё же, рядом лежит GeForce RTX 4090 от Palit, тактовые частоты которой даже слегка выше. Получается довольно странная ситуация. Геймеры переплачивают за бренд в надежде на разгон, но получают сниженную тактовую частоту и веру в то, что смогут поднять параметры самостоятельно. Вообще, GeForce RTX 4090 и без того быстрая, а значит не нуждается в дополнительном бусте. В любом случае выжать больше 5% не выйдет, а это весьма скромная прибавка.

Если вы полагали, что переплачивают только зажиточные энтузиасты, которым некуда девать деньги, то спешим вас огорчить, ведь нечто похожее происходит во всех сегментах. Так, GeForce RTX 4080 производства MSI на целых 17 тысяч дороже аналогичной видеокарты от Zotac. Вы удивитесь, но менее дорогая ещё и предлагает лучшие тактовые частоты, а относительно эффективности системы охлаждения мы бы ещё поспорили. Тесты в интернете доказывают, что GeForce RTX 4080 в целом не перегревается, а значит все эти пляски вокруг брендов вызывают удивление. Мы не советуем вам совершать опрометчивые поступки, поскольку реальной пользы от этого не будет.

А вот GeForce RTX 4070 Ti от MSI уже не кажется нам неверным выбором. Обратите внимание, что на 6 тысяч рублей дешевле есть видеокарта на аналогичном графическом чипе производства Palit. Так вот, первая получила впечатляющие тактовые частоты и на целых 150 МГц быстрее. Скорее всего, это позволит вместе с разгоном дожать до 7-10% буста, но потребует у вас доплатить всего 6 тысяч рублей. Если бы речь шла о доплате на уровне 15 тысяч, то мы бы выразили сомнения, но в данном случае бренд вместе со значительным преимуществом кажется нам верным выбором.

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Выходит, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, хотя общая тенденция всё же заметна. Так, с разницей в 7 тысяч рублей вы можете обнаружить видеокарты GeForce RTX 4070 от MSI и Palit. К сожалению, здесь вы заплатите только за бренд, а значит тратить лишние деньги мы не советуем. В пользу более дорогой видеокарты говорит внушительная система охлаждения, но и здесь нужно думать своей головой. Как известно, GeForce RTX 4070 построена на небольшом графическом чипе, отличается энергоэффективностью и низкими требованиями к питанию. Она получила всего 12 Гб видеопамяти на 192-битной шине и вообще не греется. При желании можно поставить на неё даже систему жидкостного охлаждения, но целесообразности в этом нет никакой. Теоретически, GeForce RTX 4070 от Palit обладает не таким высоким разгонным потенциалом. Теоретически, но с чего вы вообще взяли, что вам удастся поднять тактовые частоты прокачанной GeForce RTX 4070 от MSI хотя бы на 150 МГц? Также учитывайте, что обычные геймеры вообще не занимаются разгоном, а в итоге платят за некую надёжность, доверяя проплаченным экспертам. Думайте сами, ну а наше мнение вы знаете.