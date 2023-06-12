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Жители Германии полагают, что Шольц не заслужил премию в 3000 евро из-за неудовлетворительной работы
Пока экономика Германии тонет, а инфляция нарастает Шольц хотел поднять себе зарплату
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Экономика ЕС находится не в лучшем виде, при этом рассказы о скором крахе преждевременны. За несколько последних десятилетий европейцам удалось набить деньгами различные фонды, а значит даже при самых пессимистичных сценариях содружество государств может продержаться в относительной стабильности. Прибавьте сюда доступ к лёгким деньгам в виде эмиссии евро, и вы получите настоящего гиганта, свалить которого крайне сложно. В мае экономика ЕС ушла в минус, а аналитики зафиксировали техническую рецессию. Пока это скромные 0.1%, а европейский регулятор оставил ключевую ставку без изменений. При этом аналитики уверены в том, что здоровье европейской экономики будет зависеть от успехов или провалов немецких политиков. Без дешёвых российских энергоносителей зима 2022-2023 годов оказалась сложной, ну а сегодня цены на газ снизились до привычных. Экономисты фиксируют небольшую передышку, но всё это не остановило инфляцию, последствия которой привели к снижению уровня жизни немцев. Заработные платы растут медленно, а ещё прошлой осенью политики уверяли, что они заодно с народом. Некоторые обещали, что не будут мыться, другие рассказывали об аскетическом образе жизни. Похоже, всё это была игра на публику. 

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Как стало известно, канцлер Германии Олаф Шольц и его 16 министров станут обладателями необычной привилегии, предоставленной им в связи с ростом инфляции. По информации немецкого телеканала N-TV, каждому из них будет выплачена премия в размере 3 тысячи евро не облагаемая налогом. Согласно законопроекту Министерства внутренних дел Германии, данная выплата будет осуществлена для смягчения последствий увеличения потребительских цен. Предполагается, что члены федерального правительства получат единовременную специальную выплату в размере 1240 евро за июнь, а с июля 2023 года по февраль 2024 года им будет выплачиваться специальная выплата в размере 220 евро ежемесячно. N-TV отмечает, что данное постановление повторяет соглашение, заключённое для государственных служащих и применяемое к федеральному правительству и муниципалитетам. Однако для распространения этого урегулирования на членов кабинета министров необходимы соответствующие поправки в закон о министрах.

Пока законопроект находится в стадии обсуждения в министерствах и ещё не был рассмотрен на политическом уровне, по информации, распространённой Министерством внутренних дел в немецких СМИ. Однако Ассоциация налогоплательщиков уже выразила своё недовольство и призвала правительство отказаться от этого плана. Президент Ассоциации налогоплательщиков, Райнер Хольцнагель, в интервью немецким СМИ отметил, что бюджет на 2024 год так и не был принят, поскольку политику не могут договориться о том, сколько нужно тратить, и насколько сильно обвалится экономика. В этом момент получение министрами премии кажется неверным шагом, поскольку чиновники явно не справляются со своими обязанностями. Райнер Хольцнагель подчеркнул необходимость того, чтобы канцлер и члены кабинета показали пример и отказались от получения этой премии. Информация о надбавке Шольцу в размере 3 тысяч евро уже вызвала резонанс в обществе, и многие немцы выразили своё несогласие с предоставлением премии членам правительства. 

Согласно опросам, многие немцы выражают своё недовольство и полагают, что в условиях экономических трудностей и неопределённости, связанных с инфляцией, члены правительства должны демонстрировать экономию и сдержанность, а не получать дополнительные привилегии. Критики указывают на то, что отсутствие федерального бюджета говорит о необходимости сокращения расходов, а не о предоставлении дополнительных пособий для членов правительства. Они подчёркивают, что правительство должно быть примером в экономической дисциплине и сосредоточиться на поиске путей справиться с экономическими вызовами, с которыми сталкивается страна. Шольц хранит молчание, а в прессе напоминают, что пока законопроект не был рассмотрен на политическом уровне, и его окончательное решение остаётся открытым. Будущее премии для канцлера и его министров будет зависеть от результатов обсуждений и решений, принятых в немецком правительстве.

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Следует отметить, что данное событие является отражением широкой дискуссии о социально-экономической политике и распределении средств в государстве. Вопросы оправданности и справедливости таких выплат становятся предметом общественного обсуждения и отражают взаимодействие правительства и налогоплательщиков в стремлении к достижению финансовой стабильности и удовлетворения общественных потребностей. При этом аналитики фиксируют всё больший разрыв между обычными немцами и богатейшими людьми государства. Пандемия коронавируса и экономические сложности сделали прослойку миллионеров богаче, ощутимо опустошив карманы среднего класса. 

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#экономика #истории
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