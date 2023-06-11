Аналитики полагают, что США нужно снять большую часть санкций, поскольку они наносят вред американской экономике

На прошлой неделе американские военные обнародовали видеозапись, на которой видно, как китайский истребитель пролетает в опасной близости от американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. В субботу китайский военный корабль маневрировал в опасной близости от американского эсминца в Тайваньском проливе. Ну а о том, как сложно развиваются отношения НАТО и Армии РФ в Чёрном море, вы уже могли слышать ранее. Все эти и многие другие инциденты подчёркивают нарастающую напряжённость в отношениях между США и Китаем. При этом пока в Пекине отказываются от продолжения диалога между оборонными ведомствами, а эксперты полагают, что действующий американский президент уже не способен восстановить нормальные отношения между странами. При этом одной из главных причин считаются санкции. Инструмент был придуман в качестве эффективного механизма давления на те или иные государства и регионы, но сегодня в США явно злоупотребляют санкциями, а в результате оказались под перекрёстным огнём, поскольку многие государства больше не могут доверять действующему руководству Америки. Собственно, о какой встрече министров обороны можно говорить, если ещё в 2018 году против главы оборонного ведомства Китая Ли Шанфу были введены санкции. Причиной стали закупки самолётов и ПВО у России. В Пекине на раз намекали, что возобновление контактов возможно только после отмены санкций, но Байден остаётся непреклонен.

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По мнению политического обозревателя The Washington Post Макса Бута, этот случай становится ещё одним примером того, как зависимость США от санкций выходит из-под контроля и начинает наносить вред стране. По оценкам министерства финансов, количество санкций, введённых в конце 2021 года против 9421 организации и физических лиц, увеличилось на 900% по сравнению с последних 20 лет. В 2022 году было добавлено ещё 2549 новых санкций, в то время как только 225 были исключены из списка. Как результат, на начало текущего года, почти 12 тысяч субъектов находились под санкциями США. В большинстве случаев, новые санкции были нацелены на Россию, но американские ограничительные меры затронули самые разные страны, от Афганистана до Зимбабве. Более того, правительство США всё чаще прибегает к использованию экспортного контроля, тарифов и проверки иностранных инвестиций в качестве формы коммерческих санкций. Недавно министерство торговли ужесточило контроль за экспортом микросхем в Китай, что вызвало недовольство Пекина. Макс Бут отмечает, что эффективность санкций вызывает сомнения.

Исследование, проведённое Институтом мировой экономики Петерсона, показало, что односторонние санкции США с 1970 по 1997 год достигали своих целей только в 13% случаев, при этом стоимость для американской экономики составляла от 15 до 19 миллиардов долларов ежегодно. С годами расходы, связанные с санкциями, только возрастали, но их успех оставался сомнительным. Например, санкции против Кубы, Северной Кореи, Мьянмы, Венесуэлы, Сирии, Йемена, Никарагуа и Ирана оказались неэффективными. Даже масштабные санкции против России, несмотря на то, что они причинили некоторый ущерб экономике, не достигли ожидаемых результатов. Макс Бут полагает, что полностью отказываться от санкций всё же не стоит, поскольку иногда они являются необходимым инструментом. Однако он призывает американское правительство быть более осторожным и продуманным в их применении. Сейчас большинство американских санкций преследуют амбициозные цели, длительное время действия и не получают широкой международной поддержки. Аналитик предлагает отменить большую часть ограничений, сосредоточившись на точечном ударе по тем или иным лицам и компаниям.

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По его мнению, чрезмерное использование санкций стимулирует торговых партнёров США искать альтернативы и других союзников, а также может привести к поиску альтернативных валютным системам вместо доллара. В перспективе это может подорвать геополитическое и экономическое влияние Америки. В заключение, Макс Бут призывает к более осторожному и целенаправленному использованию санкций, с учётом их реальной эффективности и возможных негативных последствий. Вместо широкомасштабного и необдуманного применения санкций, США должны стремиться к диалогу и установлению эффективных механизмов обмена информацией и сотрудничества с другими странами, особенно с Китаем, чтобы предотвратить возможные конфликты и кризисы, которые могут возникнуть из-за напряжённости в международных отношениях.