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Экипаж Ка-52 вернулся без повреждений отразив 18 ракет – как «яйца жизни» спасли российский вертолёт
Наступательная операция ВСУ продолжается, а вертолёта Ка-52 стали одной из основных сил, способных уничтожать танковые колонны противника
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Западные аналитики не скрывают своего неудовольствия результатами первых дней наступательной операции ВСУ. В Белом доме стараются не делать громких заявлений и даже выделили очередной транш в размере 2 миллиардов долларов. Неспокойно и в европейской прессе, куда попали кадры уничтоженных немецких танков. Местные элиты пока не знают, как на всё это реагировать, а в результате образовался вакуум, когда обе стороны ждут результатов, которые приведут к более серьёзным последствиям. Согласно данным Минобороны РФ, за несколько суток украинские войска потеряли 10 немецких танков, при этом среди них были хвалёные Leopard 2A6. Речь идёт о модификации, которая отличается улучшенным бронированием и многочисленными электронными средствами наведения и управления. Также под удар попали американские бронированные машины M2 Bradley, а военкор @wargonzo рассказал о том, как после очередной безуспешной атаки бойцы ВСУ уничтожили собственный танк. Наступление велось в направлении Орехов – Работино, где часть украинской техники была подбита, тогда как другая отступила. Похоже, одну из машин эвакуировать не удавалось, а в результате экипаж подорвал Leopard 2, пытаясь сделать его непригодным для изучения российскими специалистами.  

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По словам Заслуженного военного лётчика Российской Федерации, генерал-майора Владимира Попова, одну из самых сложных задач в рамках отражения наступления ВСУ на себя взяли вертолёты Ка-52. Вы уже могли смотреть видео с ночной охотой «Аллигатора», ну а сегодня военкоры рассказали о невероятном случае, когда машина не получила ни одного повреждения и смогла уйти от 18 зенитных ракет. Как оказалось, речь не только в мастерстве пилотов (которое несомненно присутствует), но и в установке комплекса «Витебск», способного защитить вертолёт в самых сложных условиях. Рассказывают о том, что пилоты уже называют устройство «яйца жизни», поскольку комплекс не только визуально похож на яйца, но и способен выдержать несколько выстрелов из ПЗРК, благополучно доставив экипаж на базу. Первые доказательства эффективности «Витебска» появились ещё в Сирии, но в рамках СВО он показал себя с лучшей стороны. Генерал-майор полагает, что уход от 18 ракет – это настоящее чудо, но в целом потенциал комплекса действительно внушительный. 

По словам эксперта, это действительно рекорд, но далеко не последний, ведь разработчики постоянно вносят улучшения, а значит эффективность возрастает. Отмечается, что система работает в полностью автономном режиме и способна фиксировать пуски зенитных ракет при помощи нескольких датчиков. В определённый момент цель подавляется при помощи целого ряда технологических средств, применение которых зависит от характера объекта. Известно, что «Витебск» способен ослеплять не только радиолокационные цели, но и оптико-электронные, а также обладает средствами инфракрасного излучения. Не лишним будет отметить тепловые ложные цели, которые комплекс способен выбрасывать при приближении ракет. Это позволяет создать помехи и уйти с линии поражения без потерь. Похоже, указанный выше вертолёт имел на вооружении продвинутую конструкцию, включающую систему обнаружения лазерного облучения. Это так называемые ультрафиолетовые пеленгаторы пуска ракет, основанные станции оптико-электронного подавления (СОЭП). За счёт этого пилоты получают информацию о попытке наведения на них ПЗРК ещё до выстрела. 

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По состоянию на утро 10 июня известно, о том, что российские войска отбили все атаки противника и смогли вернуть себе часть утерянных ранее позиций. При этом ещё вчера вечером сообщалось о трофейных AMX-10RC, которые достались армии РФ в ходе боя в районе населённого пункта Новодонецкое. Несмотря на то, что прошло достаточно времени, фотографий с подтверждением нет, но эксперты констатируют, что речь идёт о сильно устаревшей машине, которая давно должна была уйти на покой, но неожиданно появилась на Донбассе. Особого интереса для российских инженеров такая техника не представляет. Внутри обнаружился полный боекомплект, а сами танки были в идеальном состоянии. На этом же направлении была захвачена мобильная станция мониторинга, которая способна фиксировать расположение активных смартфонов и взлёты беспилотников. Точные характеристики устройства не разглашаются, поэтому пока неясно, представляет ли оно хоть какую-то ценность.

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#сво #военные технологии #авиация
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