Похоже, немецкая броня оказалась не такой крепкой, как об этом писала украинская пресса

Вчера стало известно о том, что главком ВСУ планирует собрать ставку в Киеве, где обсудит провальную наступательную операцию и предложит новый более эффективный план. Похоже, информация пришла с запозданием и может не соответствовать действительности, ведь сегодня в прессе появились крайне любопытные сведения. Судя по всему, сегодня или вчера вечером действительно была собрана ставка командования в Киеве, вот только обошлось без Залужного. Нам не известно, жив ли генерал, ведь в прессе курсируют прямо противоположные слухи. В любом случае место главкома не долго было вакантным, а сегодня командовать всей украинской армией начал Сырский (пока неофициально). Ранее генерал командовал Сухопутными войсками, а также отметился эпичным поражением в Артёмовске. Напомним, ходили слухи о том, что президент Украины пообещал Сырскому место главкома, если генерал сможет отстоять город и потеснит ЧВК «Вагнер». Как известно, Артёмовск, который ещё недавно гордо назывался Бахмут, пал, а сегодня ВСУ проводят попытки взять под контроль отдельные районы в частном секторе.

реклама

Похоже совещание на Банковой действительно состоялось, поскольку источники начали сообщать о том, что Зеленский не удовлетворён ходом контрнаступления. Поговаривают, что несколько дней назад ВСУ впервые бросила в бой немецкие танки, но так и не смогла добиться каких-либо значительных успехов. Мало того, 10 машин потеряны, а все они не сделали ни единого выстрела. Положение называется катастрофическим, ведь ранее в аппарате президента называли Leopard 2 неуязвимым. Танки преподносились патриотической прессой как на голову превосходящие все российские аналоги, а броня считалась непробиваемой. Источники на Банковой уверяют, что немецкие танки не успевают подойти к российским позициям. Очевидно, что Leopard 2 стали приоритетными целями, а в результате по ним сосредотачивается основной огонь. По машинам работают вертолёты Ка-52, наводят управляемые ракеты операторы ПТУРов и прилетают «чемоданы» от артиллерии. В таких условиях говорить о мощи немецкого оружия не приходится, а в аппарате президента высказывают обеспокоенность реакцией партнёров.

Даже в американской прессе пишут, что Киев поставил на кон слишком много, а от успеха наступательной операции будет зависеть дальнейшее мироустройство и судьба Европы. Согласно официальной информации, всего ВСУ получили около 60 немецких танков, а значит резервы ещё есть. Прибавьте сюда французскую колёсную технику и британские Challenger 2, и вы получите целую армию. Всё это значит, что ожидать быстрой развязки не приходится, а впереди длительная наступательная операция на нескольких направлениях. В связи с этим особенно драматично выглядят перестановки в командовании ВСУ и внутренние политические склоки. Арестович давно отделился и делает провокационные заявления, в Минобороны живут своей жизнью, а отдельные политики и вовсе говорят больше, чем следует. В прессе пишут о нарастающем конфликте между мэром Киева и президентом Украины. Якобы, у Кличко свои счёты с Зеленским, а обе фигуры обмениваются колкими выпадами, но пока не перешли в состояние открытого противостояния.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Ну а возвращаясь к Залужному, отметим полное исчезновение генерала из информационного поля Украины. Вчера Зеленский провёл ставку командования, на которой присутствовали три генерала: Александр Комаренко, Александр Тарнавский и Александр Сырский. Первый, занимает пост начальника оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Второй – командует оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». Ну а третий командует Сухопутными войсками ВСУ и претендует на место Залужного. Сообщается, что место исчезнувшего генерала пока не занято, хотя Сырский вполне мог получить неофициальное назначение. О смерти, ранении или отстранении Залужного никто официальное сообщает, поскольку это ударит по имиджу ВСУ и явно несвоевременно. Отмечается, что он сидит в неизвестном командном пункте, где держит руку на пульсе и даже докладывает об обстановке на фронте лично Зеленскому.