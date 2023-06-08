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Минобороны РФ показало ночную «охоту Аллигатора» Ка-52 и первые фотографии колонны Leopard 2A4
Запорожское направление остаётся горячим, а ВСУ использует заградотряды Кракена с пулемётами для мотивации бойцов
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Похоже, спустя несколько дней после начала наступательной операции ВСУ, тактический и стратегический платы начинают вырисовываться, что позволяет сделать выводы о дальнейшем ходе продвижения. Прежде всего ясно, что уничтожение Каховской ГЭС имело только одну цель: сделать невозможным продвижение российских войск на Херсонском направлении. Похоже, именно оттуда мог быть совершён контрудар, поэтому в Пентагоне посоветовали Киеву купировать любые возможности для российской армии перейти в наступление. Очевидно, что с местными жителями, которые пострадали от подрыва дамбы, никто не считался, ну а основной удар будет произведён на Запорожском направлении. Сегодня горячим остаётся и Южнодонецкое направление, но по сравнению с интенсивностью боёв в Запорожской области, противостояние на востоке кажется не таким критически важным. 

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При этом эксперты констатируют, что тактика ВСУ за год не изменилась, поскольку командование приняло решение проломить эшелонированную оборону при помощи живой силы. Сообщается об ожесточённых боях на нескольких участках, а особый интерес вызывают откровения украинских солдат, которые публикуют информацию в социальных сетях и мессенджерах. Так, представители 93-й бригады ВСУ рассказали о многочисленных заградительных отрядах, состоящих из подразделений «Кракена». Речь идёт о военном формировании, включающем бывших заключённых, которые используются для тыловых задач, включая стрельбу по отступающим солдатам ВСУ. Представитель 93-й бригады констатировал, что многие военнослужащие вынуждены были сдаться в плен, поскольку в спину бьёт пулемёт, а командование бросает бойцов в качестве пушечного мяса. 

Не лучше положение описывает морпех 505-го батальона 37-й бригады ВСУ. По его словам, под Новодонецком потери превышают все допустимые пределы. Так, почти все бойцы уничтожены, а в некоторых батальонах погибло до 80% личного состава. Похожую информацию озвучивает комбат «Востока» Александр Ходаковский. Так, ещё 6 июня украинская армия почти взяла Новодонецкое, но сегодня вынуждена была отступить под огнём артиллерии и авиации. Любопытной информацией о тактике ВСУ поделился военный корреспондент Александр Сладков. Суть тактики заключается в непрекращающихся атаках. Украинские бойцы приходят волнами, после этого перегруппировываются и уступают место новым силам, одновременно с этим уцелевшие танки получают новый боекомплект и всё повторяется. Командование в Киеве не щадит пехоту и технику, пытаясь проломить оборону за счёт количественного фактора. 

К обеду 8 июня обстановка на Запорожском направлении сложная, но контролируемая. Ниже вы можете увидеть ролик так называемой «охоты Аллигатора». Речь идёт о ночной вылазке вертолётов Ка-52, которые вскрыли позиции САУ и другой техники ВСУ и наносят по ним удар с безопасного расстояния. Утром 8 июня подоспели данные о первом задокументированном применении украинской армией немецких Leopard 2A4. Танки были замечены на Запорожском фронте при попытке продавить оборону юго-восточнее города Орехов. Колонна следовала к селу Работино, где находятся сразу два российских опорных пункта. Вылазке предшествовала 4-часовая артподготовка, после чего танки были брошены в бой. Глава Запорожской администрации Владимир Рогов рассказал об интенсивных боях за Орехов, а также отмечает, что продвижение танковых колонн ВСУ удалось остановить. 

Известно, что первая линия обороны, которую возводила российская армия, не прорвана, а эксперты полагают, что у командования РФ есть место для манёвра. Нет никаких сомнений, что отдавать населённые пункты нежелательно, но куда важнее сохранить технику и личный состав. Сложно сказать, насколько прочной окажется эшелонированная оборона, которая на данном участке возводилась более полугода. Пока о победах ВСУ в Киеве не сообщают, а власти нехотя комментируют происходящее. Отдельные политики и вовсе заявляют о том, что никакого наступления нет, ну а мы будем следить за событиями, которые определят не только судьбу Украины, но и станут основой для существования всего континента. 

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