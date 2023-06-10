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4 видеокарты NVIDIA, которые не интересны геймерам и не рекомендуются к покупке
Увы, но очень часто глава NVIDIA не способен соблюсти баланс между ценой и собственными амбициями
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Прежде всего нужно понимать, что нет такого понятия, как плохая или хорошая видеокарта. И всё же, если производитель неверно выбрал позиционирование, выставив несуразную цену, то спрос на графический чип будет крайне низким. Обычное, спустя несколько лет о существовании таких продуктов не могут вспомнить даже эксперты, тогда как продажи настолько мизерные, что спустя годы встретить что-то подобное на вторичном рынке почти невозможно.

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Нужно понимать, что выбор видеокарты во многом зависит от благосостояния геймера, но есть общие критерии, позволяющие говорить о том, что перед нами провал или перспективное решение. Сегодня мы уделим внимание нескольким графическим чипам, которые может вам порекомендовать только сумасшедший. Повторимся, что проблема в позиционировании, но это слабое оправдание, а в результате казавшиеся вначале хорошими видеокарты теряются, а потенциал так и остаётся нераскрыт.

Начнём с GeForce RTX 4080, которая смотрится довольно странно и больше напоминает изречение «ни рыба ни мясо». Так, это ещё не флагман, но и не предтоп. Получается, что до GeForce RTX 4090 такая видеокарта недотягивает, но стоит довольно дорого, поэтому доступна ограниченному количеству геймеров. Ну а энтузиасты, у которых на руках есть нужная сумма, предпочитают не связываться с сомнительными предложениями. Напомним, в 2020 году GeForce RTX 3080 стоила 700 долларов, а более новая GeForce RTX 4080 по непонятной причине была оценена в 1200 баксов. Никто не понял посыла Дженсена Хуанга, а в итоге NVIDIA вынуждена была скорректировать цену. Даже после этого видеокарта остаётся слишком дорогой, ну а GeForce RTX 4090 смотрится настоящим флагманом. Скорее всего, в ближайшее время в продажу поступит несколько графических чипов, которые должны заполнить расстояние между обеими видеокартами, ну а пока советуем вам проходить мимо GeForce RTX 4080.

Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4070. На первый и даже на второй взгляд перед нами действительно неплохая видеокарта, которая способна справляться с любыми играми в 2К, вот только если копнуть немного глубже, то всё становится на свои места. Дело в том, что GeForce RTX 4070 всего на 20% быстрее вышедшей в 2020 году GeForce RTX 3070, но на целых 100 долларов дороже. При этом, если вы тестируете обе видеокарты с процессором за 20-30 тысяч рублей, то заметить разницу будет ещё сложнее. Единственным плюсом такой видеокарты можно назвать наличие 12 Гб видеопамяти, но на фоне GeForce RTX 4070 Ti такое преимущество уже не кажется значимым. Дело в том, что последняя оказалась настолько удачной, что обходит все флагманы прошлого поколения, а в результате вы можете получить доступ к максимальным настройкам графики даже в 4К. Согласимся, что стоит GeForce RTX 4070 Ti дороговато, но она выглядит более серьёзно и лишена компромиссов. Некоторые эксперты уверены, что 12 Гб видеопамяти недостаточно для того, чтобы претендовать на звание оптимальной видеокарты для 4К. Может и так, но мы пока не видели ни одной новинки, которая требовала бы больше.

Будет нелишним пройтись по провальной GeForce RTX 4060 Ti, которая оказалась всего не несколько процентов быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но продаётся за те же деньги, что и старая видеокарта 2.5 года назад. Кстати, последняя даже не думает дешеветь, поэтому мы полагаем, что обе недостойны вашего внимания. Советуем обходить столь сомнительные решения стороной, поскольку видеокарты позиционируются для игр в 2К. Ну а сегодня очевидно, что 8 Гб здесь впритык, а значит нет никакого запаса и потенциала, без которого покупать видеокарту мы не советуем.

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На фоне указанных выше видеокарт NVIDIA, Radeon RX 6750 XT кажется почти идеальной. Давайте перечислим её преимущества. Прежде всего она быстрее GeForce RTX 4060 Ti, а значит уже смотрится лучше. Также она получила 12 Гб видеопамяти, поэтому кажется нам верным выбором. Если у вас нет предубеждений против продукции AMD – смело берите Radeon RX 6750 XT, ведь за свою цену у неё нет конкурентов. Указанная выше GeForce RTX 4060 Ti предлагает улучшенную трассировку лучей, но с 8 Гб видеопамяти рассчитывать на впечатляющую графику глупо. Получается, что теоретически технология у вас есть, но даже сегодня в требовательных новинках она может оказаться недоступна. Если бы GeForce RTX 4060 Ti стоила 35 тысяч рублей, то смотрелась бы интереснее. Впрочем, мы с вами не были бы против, если бы Radeon RX 6750 XT также подешевела. Увы, пока курс рубля не начнёт восстанавливаться, мечтать о подобном не приходится.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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