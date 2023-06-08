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Почему в магазинах РФ видеокарты такие дорогие, и можно ли купить видеокарту за 20 000р
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Представим себе, что вы хотите купить видеокарту. Поскольку денег на флагман у вас нет, то приходится экономить. Предположим, что вам удалось собрать 20 тысяч рублей, а сегодня вы пытаетесь подобрать что-то максимально быстрое за эту сумму. Если это так, то прежде всего вы должны понимать, что видеокарты действительно дорогие, но российская розница имеет свои отличия от европейской и тем более американской. Даже когда санкций не было, стоимость видеокарт в РФ была выше, чем в Германии, ну а сегодня подобные решения поставляются по обходным каналам, поэтому к традиционным расходам прибавились риски, на которые идут бизнесмены во время доставки графических чипов в Россию.

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Но проблема не была бы такой явной, если бы курс рубля был стабильным. Как вы могли заметить, национальная валюта продолжает терять позиции под напором доллара, а значит нет ничего странного в том, что цены на видеокарты растут. Даже в США видеокарты стоят недёшево, но в российской рознице в переводе на рубли положение и вовсе безрадостное. Так вот, у вас есть 20 тысяч, а значит нужно подобрать видеокарту на свои деньги. Заранее предупреждаем, что надеяться на высокий потенциал не приходится, а значит максимальное разрешение, которое вам окажется доступно, ограничится 1080р.

Если по какой-либо причине вы можете себе позволить доплатить ещё 10 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6650 XT. Пожалуй, это лучшее, что вы можете купить за эти деньги, а видеокарта не только быстрая, но и будет работать у вас не меньше трёх лет. В наличии стандартные 8 Гб видеопамяти, а значит есть все рассчитывать на длительный жизненный цикл. Также можно надеяться на то, что Radeon RX 6650 XT будет совместима с технологией масштабирования третьего поколения, что ощутимо увеличить быстродействие в требовательных играх. Мы понимаем, что отыскать лишние 10 тысяч бывает не так просто, поэтому лишь констатируем, что такая видеокарта есть в наличии.

А вот покупать GeForce RTX 3060, даже если вы изначально планировали и скопили 30 тысяч рублей, настоятельно не рекомендуем. Данная модель не близка к эталонной, а в итоге может предложить урезанную 128-битную шину и 8 Гб видеопамяти. Если сравнивать с указанной выше Radeon RX 6650 XT, то видеокарта NVIDIA примерно на 20% медленнее. Мы очень сомневаемся, что вы хотите заплатить те же деньги, но получить такую потерю в скорости. Ну а фанаты дядюшки Хуанга, которым глава NVIDIA промыл мозг с помощью трассировки лучей, смело могут поискать тесты на просторах интернета. Когда получите достаточно доказательств нашей правоты, возвращайтесь и делайте верный выбор.

Мы не станем утверждать, что GeForce RTX 3050 выгодная или хорошая. На самом деле нет, ведь указанная выше Radeon RX 6650 XT превосходит её на 20-25%, а это критическая разница, которая заметна даже на слабом оборудовании. Между тем бесконечно доказывать выгодность видеокарт AMD фанатам NVIDIA мы не хотим, поэтому просто предлагаем купить GeForce RTX 3050, которая пусть и не отличается высокой производительностью, но может без особых трудностей справляться с новыми играми в 1080р. Было бы глупо ожить от GeForce RTX 3050 быстродействия Radeon RX 6650 XT, но фанаты NVIDIA привыкли платить больше, а получать меньше. Давайте не будем им мешать.

Иногда в продаже можно встретить отдельные модели Radeon RX 6500 ХТ за 16 тысяч рублей и даже дешевле. Увидели такую – берите, ведь перед вами довольно шустрая и перспективная видеокарты. Она неплохо отрабатывает свою стоимость, но имеет небольшой недостаток. Так, если у вас старый процессор и древняя материнская плата без поддержки интерфейса PCIe 4.0, то лучше повременить, ведь Radeon RX 6500 ХТ в таком случае будет не такой быстрой, как свидетельствуют тесты. В целом, это неплохой выбор, но данную модель за 18 590 рублей всё же брать не советуем. Она слишком дорогая, а значит не обладает хорошим соотношением между ценой и быстродействием.

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Если у вас на руках нет даже 20 тысяч рублей, то берите GeForce GTX 1650. Эта видеокарта не сможет предложить вам высокий потенциал, не обладает скрытыми функциями и не порадует трассировкой лучей. GeForce GTX 1650 просто работает, хотя и довольно плохо. Ваш компьютер сможет тянуть новинки в 900р, а Мир танков и Контр-Страйк и вовсе в 1080р на максималках. GeForce GTX 1650 позволит вам познакомиться с играми последних лет, хотя прохождение будет не таким красочным, как планировали разработчики. Помните об этом, ну а на сегодня у нас список видеокарт подошёл к концу.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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