Масштабы огромны, а речь только об одной хакерской группировке

Ещё недавно многие эксперты полагали, что власти США готовят разумную программу по контролю за криптовалютами. Подготавливалась законодательная база, в рамках которых определялась ответственность майнеров, держателей цифровых активов, инвесторов и бирж. Всё шло по заранее спланированному сценарию, но совершенно неожиданно американская комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) решила устроить личный крестовый поход против криптовалют. Иски были поданы в Coinbase и Binance, что уже вызвало опасения ведущих экспертов по всему миру. Глава SEC и вовсе поражает своими заявлениями, уверяя всех в том, что США не нужны цифровые валюты, поскольку уже есть доллар, который обладает минимальными рисками, тогда как криптовалюты бесполезны и опасны.

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Чем закончится противостояние между государством и бизнесом, нам ещё предстоит узнать, ну а сегодня аналитики отмечают всё возрастающую роль мошенников в обороте цифровыми активами. И речь даже не во взломах, в ходе которых компании теряют миллионы долларов, ведь хакеры создают сложные схемы, присваивая себе деньги обычных пользователей. Ну а поскольку граждане РФ активно включаются в торговлю криптовалютами, то нет ничего удивительного в том, что мошенники активно занимаются отъёмом денег у доверчивых инвесторов. По данным японского разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro, в странах СНГ действует разветвлённая сеть, занимающаяся кражей денег у жителей РФ и ряда других государств. Киберпреступная организация создала более 150 веб-сайтов и приложений. Согласно отчёту Trend Micro, хакерская группировка под названием Impulse Team, активно использует в своих целях русскоговорящее население, а отследить организаторов и пока не удалось.

Известно, что эта группировка занимается мошенничеством с криптовалютами с 2018 года и специализируется на гражданах России и стран СНГ. Согласно отчёту, хакеры создавали фальшивые веб-сайты и приложения для торговли криптовалютой, которые выдавались за официальные платформы. Они привлекали жертв через социальные сети, рекламу, спам и другие каналы, включая такие популярные платформы, как TikTok и Twitter. Потерпевшие регистрировались на мошеннических сайтах и вносили депозиты в криптовалюте, которые затем переводились на кошельки преступников. Все обнаруженные Trend Micro веб-сайты принадлежат партнёрской программе Impulse Project, которая рекламируется на нескольких русскоязычных форумах. Хакеры старались сделать свои сайты максимально похожими на официальные платформы, включая отображение актуальных цен на популярные криптовалюты на главной странице. Это позволяло им обманывать посетителей и убеждать их в легитимности платформы.

Помимо создания поддельных сайтов, злоумышленники использовали различные тактики, чтобы усыпить бдительность жертв. Они предлагали различные бонусы и консультации на своих платформах, а также имитировали успешную торговлю, чтобы создать видимость прибыли. Однако, когда жертвы пытались вывести свои средства, им встречались препятствия в виде комиссий, налогов или штрафов. Компания Trend Micro рекомендует пользователям быть осторожными при выборе платформ для торговли криптовалютой. Важно тщательно изучить ресурс и продавца, прочитав отзывы и обзоры, а также проверить его рейтинг. Эксперты также советуют не переходить по подозрительным ссылкам и быть осторожными в отношении фишинговых атак, поскольку мошенники часто пытаются получить личную информацию и персональные данные жертв. Кроме того, рекомендуется сохранять скептическое отношение к инвестиционным программам, обещающим высокую прибыль при низком риске. Важно быть осведомлённым о тактиках, которые используют мошенники, и следить за последними новостями в области кибербезопасности.

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Важно понимать, что клонирование популярных бирж и торговых платформ не является единственным механизмом, который использовали мошенники, а эксперты рекомендуют защищать свои аккаунты при помощи многофакторной аутентификации. Даже если мошенники получат доступ к кошельку, то это будет одноразовая акция, поскольку после выхода можно сменить пароль, а вот обойти сложные идентификаторы не в состоянии даже хакеры. Теоретически, это возможно, но мошенники не ищут сложных путей, поскольку потеря времени для них критична.