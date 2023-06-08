Разница в цене существенная, поэтому стоит как следует задуматься

Согласно статистике Steam, сегодня всего 4.24% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 4К. Теоретически, среди энтузиастов более продвинутые дисплеи встречаются чаще, но это несущественно, ведь нас интересуют именно геймеры. А вот владельцев 2К значительно больше (16.22%), а значит подобные мониторы значительно перспективнее и встречаются чаще.

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При этом известно, что под 4К вам потребуется более дорогая видеокарта, ну а в итоге нет ничего удивительного в том, что геймеры охотнее покупают 2К-мониторы. Сегодня мы рассмотрим несколько перспективных графических чипов, которые могут рекомендоваться для 2К. Отличия заключаются в цене и производительности, а главная задача понять, насколько сильно скажется экономия на жизненном цикле и быстродействии в реальных играх.

Начнём с GeForce RTX 4070 Ti, за которую просят 83 тысячи рублей. Это довольно значительная сумма, а мы отметим, что видеокарта неплохо справляется не только с играми в 2К, но и может выжать графику максимального качества из требовательных новинок в 4К. Вот только нужно учитывать, что видеокарта покупается на длительный срок, а значит уже к концу 2024 года появятся тайтлы, способные поставить GeForce RTX 4070 Ti в весьма затруднительное положение. Видеокарта кажется перспективной, поскольку имеет запас прочности и целых 12 Гб видеопамяти. Даже сегодня для 4К достаточно, а для наших требований в 2К и вовсе идеальный вариант.

Как вы уже поняли, единственным минусом подобных графических чипов считается высокая стоимость. Если вы хотите сэкономить, то можно обратить внимание на GeForce RTX 4070. Эта видеокарта также может предложить 12 Гб видеопамяти, но уже не так хороша в 4К, как указанная выше. Жизненный цикл у неё меньше, а уже через пару лет вам придётся задумываться о переходе в разрешение 1080р. Теоретически, ведь мы пока не знаем, насколько быстро начнут внедряться те или иных технологии, а требования в играх расти. Скорее всего, первыми почувствуют неудобства те, кто не может прожить без трассировки лучей. Данная технология способна снизить количество кадров в секунду, поэтому остаётся только надеяться на DLSS 3.0.

Ну а поскольку мы выбираем оптимальное решение для игрового компьютера, то самое время присмотреться к конкурентам. Пожалуй, если вы хотите даже более мощную видеокарту, чем указанная выше GeForce RTX 4070 Ti, то можно обратить внимание на Radeon RX 7900 ХТ. Флагман AMD может предложить 20 Гб видеопамяти и примерно на 10-15% быстрее видеокарты NVIDIA. Если вы искали оптимальное решение для 2К с запасом на 4 года, то лучше Radeon RX 7900 ХТ ничего нет. При выборе ориентируйтесь на то, что в трассировке лучей GeForce RTX 4070 Ti быстрее, а технология масштабирования FSR 3.0 всё ещё недоступна.

Некоторые эксперты уверяют, что оптимальным решением до 80 тысяч рублей может считаться Radeon RX 6950 ХТ, но мы полагаем, что покупать старый флагман сегодня глупо. Radeon RX 7900 ХТ выглядит перспективнее, а GeForce RTX 4070 Ti ничем не хуже. При этом трассировка лучей снова на стороне NVIDIA, а хвалёные 16 Гб видеопамяти у видеокарты AMD – это сомнительное удовольствие, которое не принесёт реальной пользы. Дело в том, что для 2К столько не нужно, ну а уже к концу 2024 года Radeon RX 6950 ХТ не сможет справляться с играми в 4К.

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А вот Radeon RX 6800 ХТ вызывает некоторые вопросы, поскольку немного быстрее GeForce RTX 4070. Теоретически, если требования к играм будут быстро расти, то видеокарта AMD окажется перспективнее, но нужно учитывать и другие переменные. Так, Radeon RX 6800 ХТ ещё может раскрыться за счёт использования FSR 3.0, которая должна появиться к концу лета. Если технология масштабирования AMD окажется перспективной, то можно рассчитывать на дополнительный буст и длительный жизненный цикл. Учитывая преимущество по памяти GeForce RTX 4070 кажется не такой выгодной, но это при определённых условиях. Далеко не всегда ожидания оправдываются, а значит Radeon RX 6800 ХТ может вас разочаровать. И помните, видеокарта покупается на несколько лет, поэтому брать сегодня под 2К графический чип без запаса производительности мы вам не советуем.