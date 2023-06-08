Именно такое мнение выражают многочисленные эксперты по всему миру

Философы полагают, что рано или поздно приходит время для краха любой империи, ну а США в последние десятилетия превратились в гиганта на глиняных ногах. Страна не способна покрыть растущие потребности, экономика уже давно перестала быть экономной, а госдолг никто и никогда не сможет вернуть. Фактически, Америка больше похожа на финансовую пирамиду, ну а тот, кто не успеет забрать свои деньги, потеряет всё. Похоже, всё больше стран осознают неизбежность катастрофы, а в результате в качестве основы для нового мирового порядка может стать БРИКС. Эксперты уверены, что уже 22 августа мир получит новую валюту, что окажет невероятное влияние на глобальный финансовый рынок и экономику стран G7. До недавнего времени государства «золотого миллиарда» неплохо справлялись с накачиванием всей планеты виртуальными деньгами, получая за красивые стеклянные бусы ключевые ресурсы. Похоже, времена меняются.

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Аналитики уверены в том, что появление общей валюты БРИКС может привести к ослаблению роли доллара США в мировых платежах и его вытеснению как главной платёжной и резервной валюты. Это может существенно повлиять на мировую торговлю, прямые иностранные инвестиции и портфели инвесторов. В долгосрочной перспективе, борьба за статус мировой резервной валюты между БРИКС и западными экономическими силами может привести к формированию нового многополярного или даже биполярного мирового порядка. Страны БРИКС в совокупности обладают значительными природными ресурсами и составляют большую часть мирового производства пшеницы и риса, а также золота. ВВП этих стран составляет значительную долю от мирового ВВП и их роль на мировой арене постепенно укрепляется. Ну а поскольку в США осознают, что теряют роль мирового гегемона, то не придумали ничего лучше, кроме расширения военного присутствия по всему миру и введения санкций.

Похоже, санкции против России и использование доллара в качестве оружия вызвало негативную реакцию в мировом сообществе. Многие государства осознают, что могут в любой момент оказаться на месте РФ, поэтому говорят о необходимости создания альтернативной финансовой системы. Есть мнение, что всё это станет реальностью очень скоро, что только ускорит поляризацию мира и разделение его на несколько лагерей. При этом многие страны не чувствуют себя в безопасности, поскольку США вынуждают их делать выбор. Нужно либо присоединиться к санкциям против России, а в будущем и Китая, или самим стать жертвами гнева европейских и американских компаний. Отдельно утверждается, что одним из важных вопросов, который будет обсуждаться на саммите БРИКС, является вопрос о расширении организации. Несколько стран уже подали заявки на вступление в БРИКС, а ещё несколько выразили заинтересованность. В случае присоединения Саудовской Аравии, в организации окажутся два из трёх крупнейших производителей энергии в мире. По мнению Криса Девоншир-Эллис, главы компании, занимающейся бизнесом в Азии, расширение БРИКС и создание новой мировой валюты связано с возросшим недоверием к США и их высокомерием во внешней политике. Аналитик указывает на ненадёжность США в связи с проблемой государственного долга и санкций, а также на высокомерие США в использовании международных механизмов для наказания неподатливых стран, а также использование G7 в качестве экономической «банды», занимающейся лоббированием собственных интересов.

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Посол Южной Африки по особым поручениям в БРИКС сообщил о том, что более 20 стран выразили заинтересованность о вступлении или даже намерение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящем саммите. Особую роль в новом БРИКС+ будут играть Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Кобус ван Штаден, сотрудник Южноафриканского института международных отношений, отмечает, что Глобальному Югу не хватает источников финансирования для развития инфраструктуры. Так называемый «Новый банк развития БРИКС» представляет собой потенциальный источник финансирования и влияния для этих стран за пределами западных форумов, где все вопросы решаются через США. Кобус ван Штаден отмечает, что он был поражён быстрым ростом интереса десятков государств к присоединению к БРИКС. Это частично связано с альтернативными взглядами на глобальный порядок со стороны Глобального Севера и Глобального Юга. Он приводит результаты опроса, проведённого в феврале, касательно украинского конфликта. Респонденты из стран Европейского союза, США и Великобритании чаще всего прогнозировали разделение мира на два блока под руководством Китая и США, в то время как респонденты из незападных стран склонялись к идее формирования многополярного мира. Мир может измениться уже очень скоро, а в результате G7 окажутся в довольно сложном положении, поскольку большая часть ресурсов и производство будет сосредоточена в странах БРИКС.