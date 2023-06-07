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Ryzen 5 7600Х vs Core i5-13400F – почему мы не рекомендуем покупать процессоры нового поколения
Оба процессора дорогие и не соответствуют своей цене
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Бытует мнение, согласно которому выгоднее всего покупать процессоры прошлого поколения. Возможно, ещё 5 лет назад подобные заявления и были актуальны, но не сейчас. Как вы помните, довольно долго Intel топталась на месте, выпуская процессоры с прибавкой 5% каждый год. Попытки AMD создать конкурентный продукт не увенчались успехом, а в результате вы действительно могли купить процессор прошлого поколения по скидке и ничего не потерять. 

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Вот только с недавнего времени всё изменилось. Уже несколько лет прирост быстродействия в одноядерных задачах из поколения в поколения составляет 15% и выше, а Intel провела масштабную работу над ошибками. Технологии стремительно развиваются, а обе компании уверены в том, что смогут предложить потенциальным покупателям быстрые и действительно достойные решения. Как будет через год или два, мы не знаем, но можем рассмотреть текущее состояние рынка. К сожалению, в российских магазинах представлена не вся линейка новых процессоров, а значит придётся делать выводы с поправкой на особенности санкций.

Повторимся, что изучим только процессоры нового поколения, а значит начнём с Ryzen 7 7700Х. Многие из вас слышали, что AMD недооценила Intel, а в результате вся линейка красных оказалась не такой быстрой, как планировалась. В итоге традиционные роли изменились, а Ryzen 7 7700Х вынужден играть на поле Core i5-13600KF. Оба процессора примерно равны по своим скоростным характеристикам, а значит самое время посмотреть на то, сколько будет стоить компьютер на базе каждого из них. Ryzen 7 7700Х может вас огорчить, ведь под него в продаже нет недорогих материнских плат. Проще говоря, вам придётся выложить 20 тысяч рублей, а ведь есть ещё оперативная память DDR5, которая также стоит дороже ОЗУ прошлого поколения. Если вы будете собирать перспективную систему под Core i5-13600KF, то потратите те же деньги, что на компьютер на базе Ryzen 7 7700Х. Но камень Intel интересен тем, что позволит вам сэкономить. Так, в продаже есть материнские платы за 10 тысяч рублей, которые подходят под Core i5-13600KF, ну а в качестве оперативной памяти и вовсе можно взять DDR4. Особой разницы в скорости не будет, если не считать некоторые расхождения в синтетических тестах. 

Словом, процессор Intel кажется выгоднее, но не всё так очевидно. Представьте себе, что через 4 года вы захотите обновить компьютер. Можно заменить видеокарту, усилив мощность системы в играх, но это не принесёт желаемого результата, ведь процессор уже не соответствует требованиям. Увы, но Core i5-13600KF вы улучшить почти не сможете, ведь сокет будет мёртв уже в 2024 году. Что до Ryzen 7 7700Х, то в сети появились данные о планах AMD поддерживать платформу АМ5 до 2026 года. Получается, что небольшая переплата сегодня позволит вам значительно увеличить потенциал своего компьютера, а это уже очень неплохой повод обратить внимание на Ryzen 7 7700Х

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Ну а поскольку выбор не так линеен, как может показаться, то давайте обсудим противостояние Ryzen 5 7600Х и Core i5-13400F. Камень AMD быстрее в играх, вот только оба принадлежат к среднему ценовому сегменту, где требования совершенно иные. Проще говоря, потенциальные покупатели таких процессоров не позволяют себе материнские платы за 20 тысяч рублей, ну а выбора с Ryzen 5 7600Х просто нет, ведь под него других решений просто не существует. Теоретический потенциал – это прекрасно, но мы полагаем, что платить за него совершенно неразумную сумму сегодня не стоит. Кстати, Core i5-13400F не только медленнее, но и можно назвать настоящим обманом. На первый взгляд перед нами 10-ядерный процессор, который стоит довольно немного, но на поверку речь идёт о бюджетном 6-ядернике, которые должен продаваться не дороже 15 тысяч рублей. Выходит, что Intel решила прибегнуть к виртуальному увеличению технических характеристик, используя сомнительный маркетинговый ход для достижения поставленных целей. Ну а цель одна: продать как можно больше процессоров, получив максимальную маржу. Оба процессора выглядят слишком дорогими, поэтому в данном случае мы советуем вам приглядеться к камням прошлого поколения. Они дешевле, а также позволяют собрать недорогой компьютер за сущие копейки. Ну а на чём остановить свой выбор, мы с вами обсудим в одном из следующих материалов. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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