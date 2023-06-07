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Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
У AMD есть всё кроме хороших маркетологов и правильной ценовой политики
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В начале 2022 года рынок настольной графики восстанавливался после длительной криптовалютной лихорадки. Казалось, что уже вскоре видеокарты подешевеют, а все геймеры смогут себя побаловать играми на максимальных настройках в 4К. Ещё бы, ведь инсайдеры писали о невероятном прорыве, который всех нас ждёт. Якобы, всего за одно поколение будет совершён огромный скачок в производительности, что позволит увеличить количество кадров в секунду в играх в 2 раза. Инсайдеры были в приподнятом настроении, а многие потенциальные покупатели уже представляли себя владельцами GeForce RTX 4060, которая по скорости не уступает прокачанной GeForce RTX 3090. 

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Как мы уже знаете, всё это был обман, ведь флагманы стали быстрее до 50%, тогда как в среднем ценовом сегменте прогресс остановился. GeForce RTX 4070 всего на 20% быстрее предшественницы, тогда как GeForce RTX 4060 Ti почти не отличается от видеокарты прошлого поколения по скорости. Надеяться на NVIDIA не приходится, а значит у нас остаётся только AMD. Увы, но и здесь всё очень плохо, ведь у красных нет чёткого плана. Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700 ХТ появились в инсайдерских списках, но нет даже намёка на анонс подобных графических чипов. Давайте обратим внимание на то, что уже доступно, при этом сосредоточим своё внимание на среднем ценовом сегменте. Кстати, ранее подобные решения считались средневысоким сегментом, но сегодня всё встало с ног на голову.

Начнём с Radeon RX 7600, которую можно смело записывать в провал года. Как мы уже писали выше, GeForce RTX 4060 Ti представляет собой уродливую демонстрацию жадности крупных компаний, но там хотя бы есть за что зацепится. Так, трассировка лучей работает лучше, а за счёт технологии масштабирования третьего поколения вы получите большее количество кадров в секунду с использованием DLSS 3.0. А вот сказать что-то подобное о Radeon RX 7600 мы не можем. По скорости она ничем ну лучше Radeon RX 6650 ХТ, но стоит дороже. Заметить разницу невозможно даже под увеличительным стеклом в синтетических тестах, ну а геймеры отнестись к подобной вольности AMD негативно. Похоже, Лиза Су прекрасно осознаёт последствия принятых решений, поскольку найти в свободном доступе Radeon RX 7600 крайне сложно. Производство движется медленно, а видеокарта обречена. Не исключено, если цена снизится до 200 долларов, данный графический чип может быть интересен потенциальным покупателем, но точно не сейчас.

Вообще, Radeon RX 6650 ХТ не так плоха, как кажется и неплохо подходит для игр в 1080р, где позволит комфортно запускать даже требовательные новинки последних лет. Но всё это лишь теория, а на практике геймеры плохо знакомы с продукцией AMD. Компания много лет оставалась на вторых ролях, а в результате утратила доверие в среде геймеров и занимает крошечную нишу на рынке. NVIDIA контролирует ценообразование, а значит для того, чтобы Radeon RX 6650 ХТ стала популярной, нужно скидывать стоимость до 25 тысяч рублей. Проблему решит только ценовая война, но пока красные на такие жертвы не готовы. 

Не лишним было бы пересмотреть ценовую политику и более мощных Radeon RX 6750 ХТ и Radeon RX 6700 ХТ. Обе основаны на одном графическом чипе и отличаются только за счёт наличия или отсутствия скоростной видеопамяти. Даже сегодня видеокарты могли бы успешно конкурировать с предложениями от дядюшки Хуанга, но мешает отсутствие правильного маркетинга и мотивации. Проще говоря, геймеры такие видеокарты не берут, хотя обе быстрее и выгоднее аналогов от NVIDIA. К примеру, Radeon RX 6750 ХТ быстрее GeForce RTX 4060 Ti и предлагает целых 12 Гб видеопамяти, тогда как зелёные расщедрились всего на скромные 8 Гб.

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Ну и не забудьте о существовании Radeon RX 6600. Видеокарта могла бы стать настоящим бестселлером, но почти неизвестна потенциальным покупателям. В продаже есть всего несколько моделей, а информационная база в интернете отсутствует. Это значит, что даже если вы решите найти альтернативу решениям NVIDIA, то не сможете этого сделать. Radeon RX 6600 идеально подходит для выполнения своих задач, ведь она быстрая, энергоэффективная и недорогая. Если бы AMD хотя бы немного поработала над ценами, то видеокарта и вовсе была бы безальтернативной, но пока решения от тётушки Су уныло прозябают на полках, а красные собирают крохи, оставшиеся после пира зелёных.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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