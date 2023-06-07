В издании уверяют, что планы за 3 месяца до подрыва были известны одной из европейских спецслужб

Вчера один из американских политологов довольно бурно отреагировал на заявления о том, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена Россией. Аналитик пишет, что на Западе пытаются внушить населению довольно странную мысль, свидетельствующую о полном отсутствии логики у русских. Так, РФ продолжает обстреливать свой же Донецк, совершила теракт на Крымском мосту и убивает собственное население в Белгородской области, маскируясь под украинские ДРГ. Русские топят свои корабли, бьют ракетами и дронами по Крыму и совершают массу других странных поступков. Политолог указывает на несостоятельность подобных утверждений, поскольку все они не выдерживают никакой критики. Несмотря на это Западная пресса продолжает кормить своих читателей «правильными» нарративами, пытаясь снять с американских элит ответственность за происходящее. Многие эксперты полагают, что виновники всех этих и многих других преступлений сидят в Белом доме, но в The Washington Post с подобной позицией категорически не согласны.

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Так, в издании пишут, что администрация Байдена узнала о планах Киева подорвать газопровод «Северный поток» ещё в июне 2022 года, а это за 3 месяца до того, как диверсия была осуществлена. По данным The Washington Post, деталями готовящейся операции с ЦРУ поделились спецслужбы одного из европейских государств. Американские журналисты уверены, что на сегодняшний день это самые убедительные доказательства, связывающие украинское правительство с диверсией в Балтийском море, которую чиновники из США и других западных стран назвали дерзким и опасным саботажем для подрыва европейской энергетической инфраструктуры. Доклад европейской разведки был опубликован на платформе Discord – предположительно, бывшим военнослужащим Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой, арестованным в этом году по подозрению в публикации секретных документов. Американской газете удалось получить копию доклада от одного из онлайн-друзей Тейшейры. В основу отчёта положена информация, полученная от одного источника на Украине. Знакомые с ситуацией чиновники на условии анонимности сообщили, что в июне ЦРУ поделилось секретными данными с Германией и другими европейскими странами. Крайне подробные детали, включая число диверсантов и их методы, свидетельствую о том, что почти целый год у Запада был повод подозревать Киев в саботаже. В последние месяцы такую версию подкрепили обнаруженными немецкими следователями улики, которые поразительным образом схожи с планами Украины по данным европейской разведки.

Официальные должностные лица нескольких стран подтвердили, что опубликованная на Discord сводка разведданных точно соответствует тому, что сообщила ЦРУ европейская разведслужба. The Washington Post согласилась не разглашать название европейской страны и некоторые детали предполагаемого плана по просьбе правительственных чиновников, которые опасаются за безопасность информаторов Украинские представители, ранее отрицавшие причастность страны к атаке на «Северный поток», не ответили на запрос газеты прокомментировать новые сведения. Белый дом и ЦРУ также отказались дать внятные комментарии. Журналисты The Washington Post напоминают, что изначально администрация Байдена обвинила в преднамеренном акте саботажа Россию, которая якобы хотела с помощью запугивания вынудить европейские страны отказаться от финансовой и военной помощи Украине, а также воздержаться от введения новых санкций. Однако теперь американские чиновники в частном порядке признают, что неопровержимых доказательств причастности Москвы к диверсии нет.

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При этом в публичных выступлениях они уклоняются от вопросов, кто может нести ответственность за подрыв «Северного потока». Европейские чиновники из ряда стран закулисно предположили, что за атакой стоит Украина, однако отказываются делать официальные заявления из опасений, что обвинения в адрес Киева подорвут антироссийский альянс. Из доклада европейской разведки ясно, что диверсанты действовали не самовольно: они отчитывались напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Таким образом, в The Washington Post уверены, что президент Украины Владимир Зеленский был не в курсе о предстоящей операции и мог правдоподобно отрицать причастность страны к атаке на гражданскую инфраструктуру, которая могла вызвать общественное недовольство и поставить под удар поддержку Украины Западом, особенно Германией, которая до начала конфликта закупала половину природного газа из России. В данном материале обойдёмся без дополнительных комментариев, ну а свою точку зрения на происходящее вы можете оставить ниже. Нет никаких сомнений, что спустя годы виновные будут названы, ну а пока всё это остаётся в кулуарах, ведь на конку глобальное доминирование США, стремительно ускользающее из рук американских элит.