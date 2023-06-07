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Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
Проблема носит системный характер, но канцлер пока не готов заниматься восстановлением экономики
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Долгие годы Германия оставалась локомотивом для всего Евросоюза за счёт мощной экономики и впечатляющего промышленного сектора. Сегодня эксперты констатируют, что за год после введения санкций против России экономика Германии находится не в лучшем виде, а страна испытывает мощное давление. При этом проблемы носят как внешний, так и внутренний характер. Прошлая зима не стала кошмаром для экономики только потому, что температура оказалась значительно выше нормы. В межсезонье энергоносители стоят недорого, но уже вскоре нужно будет снова наполнять хранилища, а суровая зима способна поставить экономику Германии на колени. По мнению журналистов Der Spiegel, канцлер ведёт довольно странную политику, реальной пользы от которой нет. Шольц стремится продемонстрировать уверенность и оптимизм, несмотря на негативные статистические данные. Он утверждает, что правительству следует последовательно решать проблемы, не обращая внимания на прогнозы специалистов, которые, по его мнению, не обладают достаточными знаниями в экономике. 

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Однако эксперты предупреждают, что Германия скатывается в рецессию, а её экономика страдает от недостатка рабочей силы, высоких энергетических и налоговых издержек. Несмотря на то, что Германия на бумаге остаётся самой богатой державой Евросоюза, по реальным темпам роста она отстаёт от стран, таких как Франция, Испания или Греция. Из-за высоких издержек, около трети немецких предприятий предпочитают инвестиции за рубежом, а 96% семейных фирм считают, что деиндустриализация страны уже началась. Аналитики Der Spiegel отмечают, что кабинет Шольца оказался замешанным во внутренних противоречиях и разногласиях. Например, Зелёные предлагают реформу системы отопления, против которой возражает СвДП, настаивая на компромиссах. Министр экономики настаивает на субсидировании электроэнергии для предприятий, в то время как Министерство финансов наложило вето. Канцлер, в свою очередь, обещает экономический рост, подобный тому, что был в 1950-х годах, несмотря на скептицизм многих экспертов.

Der Spiegel выражает разочарование тем, что многие правильные меры и идеи, записанные в коалиционном соглашении, остаются нереализованными или противоположными. Например, социал-демократы настаивают на введении четырёхдневной рабочей недели, что только увеличит потребность в рабочей силе, в то время как существует большое количество незанятых рабочих мест. Министр финансов, который был избран на обещаниях снижения налогов для инвесторов, до сих пор не предпринял никаких конкретных шагов в этом направлении. Журналисты указывают на пример бывшего канцлера Герхарда Шредера, который также начинал своё правление, игнорируя прогнозы экономистов, но в конечном итоге обратил внимание на необходимость реформ и внедрил так называемую «Agenda-2010» (Повестка дня-2010). Среди самых значимых достижений этой программы было снижение уровня безработицы. Так, были созданы миллионы новых рабочих мест, что принесло пользу не только предприятиям и работникам, но и государственным казначействам.

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Экономисты полагают, что канцлеру следовало бы сосредоточиться на проблеме занятости. Не только потому, что в ближайшие годы более 4 миллионов работников выйдут на пенсию, но и потому, что для выполнения обещаний текущего правительства по установке миллионов солнечных панелей на крышах необходимы рабочие руки. Издание предлагает рассмотреть возможность увеличения числа детских садов, чтобы родители могли вернуться на работу, а также пересмотреть практику досрочного выхода на пенсию в 63 года или предложить стимулы для занятости пожилых людей, например, отменой налогов на заработную плату для пенсионеров. Одной из положительных мер, которые правительство предпринимает, является привлечение рабочей силы из-за рубежа. Однако Der Spiegel считает, что это недостаточно. Если правительство Шольца серьёзно намерено решить проблему нехватки рабочей силы, оно должно обратить внимание на увеличение рабочих мест за счёт внутренних ресурсов. Заявления канцлера многие эксперты уже назвали популистскими, поскольку реального выхода из рецессии пока нет. Миллиона украинских мигрантов спустя год не были интегрированы в экономику Германии, но продолжают получать выплаты из бюджета и льготы. Всё это только ухудшает положение, а ситуация может стать критичной осенью 2023 года. 

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#политика #экономика
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