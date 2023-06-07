После добавления магнитных свойств, материал способен восстанавливать структуру даже после сильных повреждений

Помните, как несколько лет назад LG выпустила самовосстанавливающийся смартфон? Весь секрет был в специальном покрытии, которое позволяло заживлять царапины, но не справлялось со сколами и сильными ударами. Нет никаких сомнений, что за это время технологии шагнули вперёд, но пока производители мобильных телефонов не готовы на эксперименты. Как оказалось, уже существуют наработки, которые позволяют воплотить в реальность самых жутких существ из фантастических фильмов. По данным издания The Daily Mail, учёные из Стэнфордского университета создали уникальный материал, который открывает новые перспективы в области робототехники и медицины. Исследователи разработали синтетическую кожу из силикона и полипропиленгликоля, обладающую удивительными свойствами растяжимости и самовосстановления. Этот прорыв может привести к созданию гибких роботов, способных менять свою форму и ощущать полученные деформации, а также к разработке устройств, способных восстанавливаться после экстремальных повреждений.

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Изобретение учёных отличается от предыдущих разработок своей способностью к самовосстановлению. При нагревании до 70°C полимеры размягчаются и становятся жидкими, а затем затвердевают при охлаждении, восстанавливая свою структуру. Этот процесс восстановления происходит примерно за сутки, что делает материал удивительно эффективным для применения в различных сферах. Команда учёных считает своё изобретение близким к электронной коже робота Т-1000, известной по фильму «Терминатор». Они использовали технику наслоения человеческой кожи, чтобы создать многослойный тонкоплёночный датчик. Каждый слой в материале способен ощущать различные типы воздействий, такие как давление, температура и напряжение. Такое многообразие чувствительности позволяет применять кожу в различных областях, от медицинских протезов до робототехники.

Синтетический материал состоит из силикона и полипропиленгликоля и обладает резиноподобными свойствами и биосовместимостью. Исследователи отмечают, что материалы имеют схожие механические свойства и реакции на внешнее напряжение в определённом диапазоне температур. Однако самой важной особенностью материала является его способность к самостоятельному восстановлению без необходимости участия или усилий со стороны внешних факторов. Это открывает новые возможности для создания инновационных устройств и систем. Кроме того, добавление магнитных материалов в структуру синтетической кожи привело к её способности самостоятельно собираться из отдельных частей. С помощью навигации по магнитному полю и индукционного нагрева роботы и устройства на основе этого материала могут менять свою форму и ощущать деформацию. Это открывает новые горизонты в области робототехники, где гибкие и адаптивные роботы могут эффективно выполнять задачи в различных условиях.

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Учёные подчёркивают уверены в том, что изобретение окажется интересным в военной и гражданской сферах. Создание реконфигурируемых мягких роботов, способных менять форму и ощущать полученные деформации, может привести к существенным изменениям в тактике ведения военных действий. Такие роботы могут адаптироваться к различным ситуациям на поле боя и выполнять различные задачи. Однако применение синтетической кожи не ограничивается военной сферой. Так, медики могут использовать материал для создания высокотехнологичных протезов и имплантатов, способных восстанавливаться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Это может принести огромную пользу пациентам, нуждающимся в протезировании или замене повреждённых тканей. Исследователи продолжают работать над улучшением своего изобретения и изучением его потенциала. Они надеются, что синтетическая кожа станет основой для разработки новых технологий и устройств, способных адаптироваться к переменным условиям и обеспечивать улучшенные возможности в различных сферах. Критики пока помалкивают, поскольку материал существует только в виде разработки и не использовался для создания реальных роботизированных устройств. И всё же, всё это может вызвать резонанс в обществе. Сегодня исследователи активно создают предпосылки для создания полноценного ИИ. Ну а вместе с наработками в области робототехники возникает всё больше опасений, что машины выйдут из-под нашего контроля.