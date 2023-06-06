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GeForce RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 ХТ – выбираем лучшую видеокарту для требовательных геймеров
Обе хорошо себя показывают в разрешении 4К и 2К, но выбрать нужно только одну
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Если обратить внимание на статистику Steam, то можно прийти к выводу, что большая часть геймеров не покупает дорогие видеокарты. И всё же, если есть товар, то найдётся и купец, а значит не всё так плохо, как показывает статистика. Энтузиастов много, а среди наших читателей есть немало любителей компьютерных игр, которые готовы потратить внушительную сумму на развлечения.

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Давайте обойдёмся без флагманов, которые действительно продаются плохо, остановившись на решениях от 1000 долларов и дешевле. Ну а особое внимание уделим противостоянию AMD и NVIDIA. Нет никаких сомнений, что зелёные лидируют с большим отрывом, но это не повод игнорировать продукцию от тётушки Су, чем мы с вами и займёмся.

Начнём с Radeon RX 7900 ХТ. Теоретически, видеокарта должна была стать одной из самых желанных для энтузиастов, предлагая компромисс между дорогими флагманами и желанием сэкономить как можно больше денег. С целью сделать графический чип привлекательнее он получил 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину, вот только с быстродействием что-то пошло не так. Выяснилось, что Radeon RX 7900 ХТ далека от заявленной производительности и не может конкурировать с флагманами NVIDIA. В итоге AMD вынуждена была скинуть цену до 800 долларов, а значит видеокарта выставлена против GeForce RTX 4070 Ti. Последняя имеет всего 12 Гб видеопамяти и на 10% медленнее, что не мешает ей продаваться лучше. Причина в сомнительном старте и недоверии к продукции AMD, а значит несмотря на явные преимущества Radeon RX 7900 ХТ оказалась не у дел.

Что до Radeon RX 6800, то сегодня такую видеокарту и вовсе можно назвать провальной, поскольку в продаже есть более скоростная GeForce RTX 4070. Вообще, Radeon RX 6800 почти не уступает более новому графическому чипу NVIDIA, а также имеет больше видеопамяти. При правильной ценовой политике эта видеокарта могла бы стать бестселлером для энтузиастов, но ничего подобного не случится. AMD немного скинула цены, но произошло это только на китайском рынке, а также в США. В Европе положение критическое, а в РФ подобные решения поступают по остаточному принципу. Не исключено, что Лиза Су уже остановила производство подобных графических чипов, ну а GeForce RTX 4070 молода и выигрывает в трассировке лучей. За 48 тысяч рублей Radeon RX 6800 смотрелась бы намного лучше, но сегодня красные предпочитают остановить производство, не делая двигаться навстречу геймерам.

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На закуску GeForce RTX 4060 Ti, которая по цене конкурирует с Radeon RX 6750 ХТ. Давайте хорошенько разберёмся в вопросе, ведь здесь есть о чём поговорить. Начнём с того, что GeForce RTX 4060 Ti признана ведущими экспертами одним из самых больших провалов NVIDIA. Любители компьютерных игр видеокарту не жалуют, а критики недовольно качают головами. Всё это уже не так важно, ведь Дженсен Хуанг нашёл новые способы финансирования компании и не будет снижать цены. В результате мы получили GeForce RTX 4060 Ti, которая почти не отличается от выпущенной два с половиной года назад GeForce RTX 3060 Ti по скорости и стоит столько же. Абсурд, но именно в таком странном мире мы живём. Как мы уже писали выше, продукция AMD должна быть дешевле, ведь геймеры не знают о преимуществах тех или иных графических чипов. В данном случае даже если вы не разбираетесь в вопросе, берите Radeon RX 6750 ХТ. Начнём с того, что эта видеокарта намного быстрее GeForce RTX 4060 Ti. Она имеет шире шину и на 4 Гб больше видеопамяти, а значит в требовательных играх позволит выкрутить настройки на максимум, что недоступно видеокарте NVIDIA. Как мы уже писали выше, видеокарты должны стоить дешевле, но пока ничего подобного не предвидится, стоит заняться поиском выгодных предложений. Первые два решения зелёного лагеря пользуются большим спросом, но Radeon RX 6750 ХТ за свои деньги не имеет конкурентов. Помните об этом, ведь знание деталей позволит вам выбрать наиболее выгодное предложение на рынке.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti #radeon rx 7900 хт
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Vorvort
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Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, и в чём главная проблема Radeon RX 7900 ХТ
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