Необязательно тратить на процессор целое состояние, ведь даже камни за 15 тысяч рублей способны предложить внушительную производительность

Существуют процессоры, потенциал которых должен был раскрыться со временем. Не факт, что потенциал вообще есть, ведь эксперты могут ошибаться. И всё же, в продаже встречаются процессоры, которые остаются интересны потенциальным покупателям достаточно долго. Секрет в правильном соотношении цены и производительности, что позволяет таким камням долгое время оставаться в строю.

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Сегодня мы рассмотрим несколько процессоров, которые могут рекомендоваться для настоящих геймеров. Помните о том, что существует простая аксиома: чем дороже процессор, тем более мощную видеокарту он способен раскрыть. Проще говоря, если вы купили камень за 15 тысяч рублей, то жизненный цикл его окажется меньше, а покупать под него видеокарту за 100 тысяч рублей настоятельно не рекомендуется. Давайте изучим лучшие предложения и сделаем выводы.

Начнём с Core i5-13600KF, который выпущен больше года назад, но остаётся интересным предложением для геймеров. Сразу хотим предупредить, что не советуем рассчитывать на оверклокерский потенциал данного процессора. Дело в том, что любые попытки разгона сразу же увеличивают стоимость системного блока на 20-30 тысяч рублей, но не приносят ровным счётом ничего. Очевидно, что такие деньги лучше направить на видеокарту, что позволит увеличить количество кадров в играх до 50%. Тактовая частота Core i5-13600KF и без того высокая, а под него продаются недорогие материнские платы, которые включают все необходимые интерфейсы для решения самых разнообразных задач.

Ryzen 7 5800X быстрее в рабочих задачах и примерно равен по скорости в играх с указанным выше Core i5-13600KF. Процессор AMD понравится тем, кто планирует потратить на игровой компьютер минимум, но получить максимум. Ryzen 7 5800X справится с довольно мощными видеокартами, но требует материнскую плату до 100 долларов. Камень плохо себя показывает в разгоне, но мы и не советуем вам заниматься подобными глупостями. Ryzen 7 5800X считается одним из самых популярных, а секрет успеха не только в скорости и цене, но и в преемственности. Например, у вас уже работает компьютер, в котором томится процессор Ryzen 7 1700Х. Камень жутко устарел, но за счёт того, что оба работают на сокете АМ4, вы можете усилить свой компьютер, установив туда Ryzen 7 5800X. В играх быстродействие вырастет на 50%, а вы сэкономите довольно внушительную сумму.

Ryzen 7 5700G можно назвать одним из самых выгодных 8-ядедных процессоров, поскольку он предлагает не только приличную скорость и разумную цену, но и позволит играть в игры без видеокарты. На требовательные новинки мы бы вам рассчитывать не советовали, но танки, корабли и шутеры процессор переваривает без особого труда. Ryzen 7 5700G будет нормально работать на самой бюджетной материнской плате, а в некоторых источниках рекомендуется разгон интегрированного графического чипа. Помните о том, что это грозит проблемами со стабильностью, перегревом и не всегда осуществимо, поскольку бывают удачные и неудачные процессоры.

Core i5-12400F – это бессменный лидер российской розницы, заслуженно занимающий первое место уже больше года. Камень имеет всё необходимое, для сборки бюджетной машины, но неплохо подходит как для игр в 2К, так и 1080р. На самом деле всё зависит от видеокарты, ну а сам Core i5-12400F способен раскрыть графический чип стоимостью до 40 тысяч рублей. Можно попробовать что-то более мощное, но в этом случае камень покажет себя не так эффективно, как более производительные решения.

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На закуску оставим Ryzen 5 5600Х. Это ещё один бестселлер мирового рынка, продажи которого превзошли все ожидания Лизы Су. В последнее время камень не приносит ощутимой прибыли за счёт снижения стоимости. И всё же, именно этот и другие недорогие процессоры позволяют AMD оставаться на плаву даже тогда, когда спрос падает, а дела идут из рук вон плохо. С Ryzen 5 5600Х вы можете собрать перспективный компьютер с потенциалом, а можете сэкономить, потратив на железо минимум. Что бы вы не выбрали, Ryzen 5 5600Х справится на отлично, поскольку обладает разумным соотношением между ценой и быстродействием и подходит для многочисленных сценариев.