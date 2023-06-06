Существуют процессоры, потенциал которых должен был раскрыться со временем. Не факт, что потенциал вообще есть, ведь эксперты могут ошибаться. И всё же, в продаже встречаются процессоры, которые остаются интересны потенциальным покупателям достаточно долго. Секрет в правильном соотношении цены и производительности, что позволяет таким камням долгое время оставаться в строю.
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Сегодня мы рассмотрим несколько процессоров, которые могут рекомендоваться для настоящих геймеров. Помните о том, что существует простая аксиома: чем дороже процессор, тем более мощную видеокарту он способен раскрыть. Проще говоря, если вы купили камень за 15 тысяч рублей, то жизненный цикл его окажется меньше, а покупать под него видеокарту за 100 тысяч рублей настоятельно не рекомендуется. Давайте изучим лучшие предложения и сделаем выводы.
Начнём с Core i5-13600KF, который выпущен больше года назад, но остаётся интересным предложением для геймеров. Сразу хотим предупредить, что не советуем рассчитывать на оверклокерский потенциал данного процессора. Дело в том, что любые попытки разгона сразу же увеличивают стоимость системного блока на 20-30 тысяч рублей, но не приносят ровным счётом ничего. Очевидно, что такие деньги лучше направить на видеокарту, что позволит увеличить количество кадров в играх до 50%. Тактовая частота Core i5-13600KF и без того высокая, а под него продаются недорогие материнские платы, которые включают все необходимые интерфейсы для решения самых разнообразных задач.
Ryzen 7 5800X быстрее в рабочих задачах и примерно равен по скорости в играх с указанным выше Core i5-13600KF. Процессор AMD понравится тем, кто планирует потратить на игровой компьютер минимум, но получить максимум. Ryzen 7 5800X справится с довольно мощными видеокартами, но требует материнскую плату до 100 долларов. Камень плохо себя показывает в разгоне, но мы и не советуем вам заниматься подобными глупостями. Ryzen 7 5800X считается одним из самых популярных, а секрет успеха не только в скорости и цене, но и в преемственности. Например, у вас уже работает компьютер, в котором томится процессор Ryzen 7 1700Х. Камень жутко устарел, но за счёт того, что оба работают на сокете АМ4, вы можете усилить свой компьютер, установив туда Ryzen 7 5800X. В играх быстродействие вырастет на 50%, а вы сэкономите довольно внушительную сумму.
Ryzen 7 5700G можно назвать одним из самых выгодных 8-ядедных процессоров, поскольку он предлагает не только приличную скорость и разумную цену, но и позволит играть в игры без видеокарты. На требовательные новинки мы бы вам рассчитывать не советовали, но танки, корабли и шутеры процессор переваривает без особого труда. Ryzen 7 5700G будет нормально работать на самой бюджетной материнской плате, а в некоторых источниках рекомендуется разгон интегрированного графического чипа. Помните о том, что это грозит проблемами со стабильностью, перегревом и не всегда осуществимо, поскольку бывают удачные и неудачные процессоры.
Core i5-12400F – это бессменный лидер российской розницы, заслуженно занимающий первое место уже больше года. Камень имеет всё необходимое, для сборки бюджетной машины, но неплохо подходит как для игр в 2К, так и 1080р. На самом деле всё зависит от видеокарты, ну а сам Core i5-12400F способен раскрыть графический чип стоимостью до 40 тысяч рублей. Можно попробовать что-то более мощное, но в этом случае камень покажет себя не так эффективно, как более производительные решения.
На закуску оставим Ryzen 5 5600Х. Это ещё один бестселлер мирового рынка, продажи которого превзошли все ожидания Лизы Су. В последнее время камень не приносит ощутимой прибыли за счёт снижения стоимости. И всё же, именно этот и другие недорогие процессоры позволяют AMD оставаться на плаву даже тогда, когда спрос падает, а дела идут из рук вон плохо. С Ryzen 5 5600Х вы можете собрать перспективный компьютер с потенциалом, а можете сэкономить, потратив на железо минимум. Что бы вы не выбрали, Ryzen 5 5600Х справится на отлично, поскольку обладает разумным соотношением между ценой и быстродействием и подходит для многочисленных сценариев.