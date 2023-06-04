Украинские военные активно используют спутниковый интернет Starlink

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится около 4000 спутников, принадлежащих компании SpaceX. Всё это часть системы Starlink, которая способна обеспечить высокоскоростным интернетом пользователей в любых уголках земного шара. С начала СВО спутниковая связь стала одной из ключевых движущих сил ВСУ, позволяя получать доступ к интернету на линии соприкосновения без прокладки наземных линий и наличия громоздкого оборудования. Полноценная антенна и терминал для работы может располагаться на пикапе, а в результате движущаяся машина станет неуязвимой целью для российских сил. Сколько точно спутниковых терминалов Starlink находится на фронте со стороны Украины неизвестно, поскольку информация держится в тайне. При этом Илон Маск уже несколько раз пытался вырваться из объятий Пентагона, отказавшись от раздачи интернета на территории Украины. Были предприняты некоторые шаги, а в прессе писали о том, что обновлённое программное обеспечение препятствует работе и запуску дронов. Судя по всему, это был очередной пиар-ход, поскольку беспилотники летают, а сам Илон подписал новый контракт с Пентагоном.

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Так, если раньше услуги спутникового интернета, включая отправку терминалов и антенн для ВСУ, полностью оплачивались из кармана SpaceX, то с недавнего времени всё это будет финансироваться военным ведомством США. Подробности соглашения держатся в тайне, ну а некоторые последствия уже заметны, а значит контракт предусматривал переход Starlink на новый этап противостояния с Россией. Прежде всего доподлинно известно, что управление дронами, наносившими удар по кораблю Иван Хурс, осуществлялось при помощи спутникового интернета Илона Маска. Это далеко не первый случай, но подобные факты идут вразрез с заявлениями миллиардера, ну а недавнее шоу над Белгородской областью и вовсе вызывает вопросы. Так, уже несколько раз перед тем, как украинская армия наносит удар по Шебекино и другим приграничным городам РФ, в небе видны спутники Starlink. Эксперты уверены, что сегодня украинские военные могут координировать свои действия и наносить высокоточные удары используя спутниковую группировку Илона Маска, ну а все заверения о непричастности к конфликту, звучащие из уст миллиардера, это попытка скрыть свои действия. Не исключено, что потенциальных покупателей электрокаров и спутникового интернета станет значительно меньше, если весь мир узнает, что Starlink позволяет наводить украинскую артиллерию на русские города.

При этом эксперты заметили не только активность украинской артиллерии, но и авиации. По данным Министерства обороны РФ, только за вторую половину мая в небе над Украиной сбиты 2 вертолёта и 5 самолётов. Известно, что работали как противовоздушные системы, так и истребительная авиация. Первый вертолёт сбит на Купянском направлении, во время выполнения задач на границе ДРН и Харьковской области. Второй – на Запорожском направлении, в районе Новопавловки. Также удалось уничтожить бомбардировщик Су-24, который специалисты НАТО переоборудовали под пуск ракет Storm Shadow. Последние наносят удары в глубине ДНР и крайне опасны, поскольку обладают низкой заметностью и относительно высокой скоростью. Также при помощи средств ПВО сбит украинский штурмовик Су-25 и несколько истребителей МиГ-29. Скорее всего, в ход пошли машины, которые совсем недавно были переданы Киеву странами Восточной Европы. Согласно сводками, цели уничтожались над Красноармейском, Григоровкой, Славянском и Варваровкой, а часть из них поражена дальнобойными высокоточными ракетами, выпущенными с истребителей Су-35.

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В британской прессе пишут, что за счёт грамотного размещения артиллерии армия РФ закрыла небо над ключевыми узлами на территории России и ДНР, где могут находиться склады с техникой и боеприпасами. Фактически, сегодня украинские силы способны наносить удары по приграничным городам, которые оказались заложниками сложившейся ситуации. Неясно, когда проблема будет решена, но Пригожин уже заявил о том, что готов в ближайшее время привести бойцов ЧВК «Вагнер» для защиты Белгородской области. Он утверждает, что сделает всё быстро, после чего у украинских ДРГ не возникнет желания проникать на территорию РФ. Эксперты отмечают, что в приграничных районах действует множество диверсионных групп, ну а учитывая недавнее соглашение между Илоном Маском и Пентагоном, можно с уверенностью полагать, что эти ребята не сидят без интернета. Starlink из мирной инициативы превратился в оружие, а украинские военные пользуются спутниковым интернетом без ограничений. Что по этому поводу предпримет Минобороны РФ, сказать сложно. Уговорить янки перестать оказывать Киеву информационную поддержку не выйдет, ну а бить по спутникам бесполезно, поскольку в небе находится 4000 объектов, не говоря уже о способности Илона Маска запустить ещё несколько тысяч в ближайшие годы. Эксперты фиксируют повышение боевой эффективности российской артиллерии и пилотов истребителей, но на фоне все возрастающей помощи со стороны Запада, подобные усилия пока не способны добиться решения поставленных задач, ведь в Европе достаточно самолётов ещё на несколько лет конфликта.