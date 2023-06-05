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Оружие из Украины уже продается – автомат Калашникова в Даркнете стоит всего 2000 евро
Преступники из Франции и других стран Европы осваивают автоматическое оружие, всё чаще применяя Калашниковы его во время конфликтов
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Время от времени в прессе США возникают дискуссии, касающиеся отмены Второй поправке Конституции. Речь идёт о праве ношения оружия, право на которое было дано населению в далёком 1791 году. Не так давно Верховный суд США подтвердил правомерность конституционных прав граждан защищать себя и свою частную собственность при помощи оружия. В последние годы с ростом мигрантов проблема перенасыщением оружия становится всё очевидной, а Америка считается страной, где не только больше всего заключённых, но и чаще происходят преступления при помощи огнестрельного оружия. Но если в США контроль над оружием осуществляется многочисленными службами, то в Европе происходит целый ряд событий, вызывающих опасения у политиков и общественных деятелей. Известно, что после войны на Балканах в Европу хлынуло огромное количество оружия, но происходящие в Украине события грозят Старому свету огромными проблемами. 

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Европейские элиты делают вид, что ничего не происходит, поскольку признание того факта, что помощь Украине обернулось бы неприятными последствиями сродни осознанию личных провалов. Именно поэтому факты скрываются, а любые попытки журналистов разобраться в проблеме пресекаются. А между тем есть свидетельства того, что оружие находится даже во Франции, где доступно местным преступным группировкам. По данным местного телеканала BFM TV, Ницца стала одним из оружейных центров страны. Распространение стрелкового оружия в преступной среде было замечено и ранее, но с недавнего времени популярность приобрели именно автоматы Калашникова. На видео, снятом в районе Мулен в Ницце (по ссылке) можно заметить мужчину, явно демонстрирующего своё вооружение. Ранее такое оружие использовалось торговцами наркотиками и было доступно немногим. При этом владельцы старались скрывать наличие автоматов, тогда как в последние годы автоматы Калашникова стали регулярно появляться во время так называемых разборок между преступными группировками. 

Доктор политических наук, специалист по организованной преступности, Фабрис Риззоли, объясняет эту новую тенденцию. Он отмечает, что преступники все меньше колеблются использовать автоматы напрямую при урегулировании конфликтов, в отличие от предыдущих случаев, когда они начинали с более лёгкого оружия или физического насилия. Почему выбирается именно Калашников? Эксперт объясняет, что это связано простотой использования и внушительным внешним видом, а также высокой эффективностью на близком расстоянии. Проще говоря, выжить после очереди из Калашникова почти невозможно. Эксперты отмечают, что автоматы Калашникова широко доступны в Европе и не являются чем-то особенно редким, а в итоге на чёрном рынке можно купить ствол всего за 2000 евро и дороже. По словам секретаря полицейского профсоюза SGP Police FO, Жан-Кристофа Куви, ввоз длинноствольного и военного оружия в страну, например, Францию, требует особого подхода. Калашниковы редко привозятся целиком, обычно их разбирают и транспортируют по частям среди другого багажа в грузовиках, что занимает несколько недель или месяцев. Например, в вещах можно провести пружины, затворы и многие другие компоненты, после чего уже внутри страны в нелегальных ценах идёт сборка автоматов с использованием тысяч контрабандных запчастей. 

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Отдельно отмечается, что торговля Калашниковыми стала более активной благодаря росту популярности среди преступников Даркнета. По словам Жан-Кристофа Куви, раньше существовало больше сетей, где были известны оружейные посредники. Люди обращались к ним, а посредник старался найти подходящее оружие. Однако сейчас достаточно просто сделать заказ через зашифрованные мессенджеры, такие как Telegram, где появляются объявления с фотографиями в качестве подтверждения. В прошлом году правоохранительными органами было изъято около восьми тысяч единиц оружия, включая 300 единиц, предназначенных для военных целей. Однако точное количество автоматов Калашникова во Франции неизвестно, так как нет официальных данных на этот счёт. Опрошенные эксперты говорят о том, что растущий тренд использования автоматов Калашникова в преступной среде вызывает серьёзные опасения у правоохранительных органов и общественности. Власти стремятся бороться с незаконным оборотом оружия и нарушениями безопасности, связанными с ним. Профилактические меры, такие как усиление контроля за перемещением и продажей оружия, а также улучшение сотрудничества с международными партнёрами в области борьбы с трансграничным преступлением, не приносит ожидаемого эффекта, а значит нужны новые меры, способные остановить контрабанду оружия. Нужно осознавать, что первую скрипку здесь должны играть правящие элиты, но пока политики отправляют в Украину всё больше оружия, Европа продолжит сталкиваться с последствиями принятых решений. 

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#политика #военные технологии #оружие
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