Мы не видим смысла в разгонном потенциале, поскольку в данном сегменте его нет и не может быть

Прежде всего давайте подумаем, для чего вообще вам может понадобиться недорогой компьютер. Например, вы открываете небольшой офис, где планируете предоставлять те или иные услуги. А может вам срочно нужна машина для ребёнка, который пошёл в школу. В обоих случаях важно соблюдать две переменные: тратить мало, но получать много. Если вы полагали, что всё это две прямо противоположные задачи, то мы хотим вас заверить в том, что всё возможно.

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Но давайте сделаем нашу задачу ещё сложнее. Предположим, что за офисным компьютером хотите сидеть лично вы, ну или ребёнок требует доступа к популярным стрелялкам и онлайн-играм. Пожалуй, положение кажется безвыходным, но на помощь приходит AMD, позволяя купить процессор с мощной интегрированной видеокартой. Отметим, что встроенный графический чип пока не способен конкурировать с дискретными решениями новых поколений, но процесс движется, а уже достигнутые результаты позволяют открыть дверь в мир популярных игр почти бесплатно.

Давайте изучим несколько популярных процессоров, некоторые из которых неплохо подходят для наших требований. Начнём с Ryzen 7 5700G, стоимость которого равняется 16 тысячам рублей. Процессор может предложить 8 ядер, а значит годится для компьютера, который способен не только решать повседневный задачи, но и справляться со сложными сценариями, не требующими дискретной видеокарты. Быстродействие здесь находится на высоком уровне, а интегрированная видеокарта самая быстрая в своём сегменте. Любители Мира танков будет счастливы, не говоря уже о подрастающем поколении, которое помешано на Майнкрафте, Контр-Страйке и Доте 2.

Как вы уже поняли, указанный выше процессор позволит вам запускать все эти и многие другие игры без особых трудностей, но есть возможность сэкономить. На целых 5 тысяч дешевле в продаже можно встретить Ryzen 5 5600G. Здесь 6 ядер и не такая высокая многоядерная производительность. В остальном игры будут работать также, а для решения повседневных задач такого камня вам хватит с головой. Мы полагаем, что переплачивать не следует, особенно если вы хотите сэкономить немного денег. Система кажется нам самодостаточной и не забывайте о том, что вы в любой момент можете усилить мощность своего компьютера за счёт покупки дискретной видеокарты.

Ещё на 2 тысячи дешевле вас поджидает Ryzen 5 4600G. На первый взгляд такая покупка кажется глупостью, поскольку речь идёт о процессоре предыдущего поколения. И всё же, Ryzen 5 4600G несомненно найдёт своего клиента, ведь он неплохо показывает себя в играх и способен стать основной для экономной сборки для офиса и дома. Оценить разницу между двумя камнями сложно, при этом оба не годятся для тех, кто мечтает собрать систему для требовательных новинок последних лет. В этом случае без видеокарты за 25 тысяч и дороже не обойтись, но это уже другая история. Суть в том, что собрать игровой компьютер без видеокарты можно, а значит скептики снова оказались неправы.

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Давайте подумаем, сколько должна стоит материнская плата под указанные выше процессоры. Прежде всего предлагаем обратить внимание на бюджетный вариант за 6200 рублей. Материнская плата GIGABYTE A520M H не создана для разгона, но в целом полностью соответствует задаче собрать недорогую систему без переплат. Все нужные интерфейсы доступны, а бюджетный чипсет А520 способен взять на борт не только Ryzen 7 5700G, но и более мощные процессоры прошлого поколения. Хороший выбор для тех, кто не нуждается в показном внимании знакомых, но можно взять материнскую плату и дороже. Главное отличие GIGABYTE B550M DS3H от указанного выше решения заключается в поддержке PCIe 4.0. Мы не знаем, зачем вам нужен высокоскоростной интерфейс, ведь насущной необходимости в нём нет. Дело в том, что теоретически PCIe 4.0 способен принять более быстрые твердотельные накопители, вот только сегодня даже быстродействие SSD с поддержкой PCIe 3.0 остаётся слишком высоким и не используется в играх и программном обеспечении. Получается, что скорость есть, но увидеть её можно только в синтетических тестах. Мы полагаем, что смысла в более дорогой материнской плате нет, но решать вам. Не исключено, что вы захотите немного улучшить тайминги оперативной памяти. Сделать это на материнской плате с чипсетом А520 просто невозможно.