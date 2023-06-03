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ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
Пригожин: при выходе из Бахмута ЧВК «Вагнер» ждал неприятный сюрприз, но все бойцы целы и невредимы
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Несколько дней назад Пригожин показал тыловые позиции ЧВК «Вагнер», которые на некоторое время станут домом для тысяч бойцов. Сообщается, что многие солдаты находятся в строю больше года, ну а операция по взятию Бахмута и вовсе длилась больше 220 дней. По мнению Пригожина, «музыкантам» нужен отдых длительностью не менее месяца, после чего бойцы снова будут готовы вступить в бой. Судя по тем кадрам, что были опубликованы, часть подразделений расквартированы в лесной зоне, а все жилые помещения находятся под землёй. Пригожин подтвердил, что личный состав надёжно защищён, поскольку сверху есть сразу 3 слоя, состав которых не указывается. Внутри жилые помещения небольшие, но туда проведено электричество, есть телевидение и интернет. В наличии комната отдыха с игровой зоной, а также парилка, также расположенная под землёй. Есть командирский барак, где офицеры не только отдыхают, но и занимаются планированием, а также решают другие задачи.

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Кроме того, Пригожин рассказал о том, что строительство новых подземных бараков поставлено на поток и даже поучаствовал в создании одного из таких строений. Посмотреть видео вы можете ниже. Основатель ЧВК «Вагнер» указал на важность правильного расположения бункера, поскольку противник имеет доступ к спутниковым данным, а значит может вычислить месторасположения лагеря. С этой целью вырубка деревьев идёт грамотно, что позволяет скрыть следы пребывания российских войск на данной территории. Пригожин отметил, что после месяца отдыха намерен вернуть бойцов на фронт, но пока не готов назвать место и цели. По словам основателя ЧВК, это должен быть отдельный участок, где «музыканты» смогли бы проводить наступательную операцию независимо от остальных сил российской армии. Скорее всего, на этот раз Пригожин поставит Министерству обороны достаточно жёсткие условия, заранее оговорив поставки снарядов в нужном для поддержания определённого темпа наступления. 

Ну а вчера вечером вышел очередной отчёт, в рамках которого Пригожин поделился любопытной информацией. Прежде всего он рассказал о том, что 99% всех бойцов подразделения покинули Бахмут. Все позиции были в штатном режиме переданы российской армии, при этом ранее отмечалось, что на опорных пунктах остаётся оружие и боеприпасы, что позволит в случае опасности продержаться до подхода подкреплений. Что до провокаций со стороны ВСУ, то ничего подобного не было. Украинская армия отступила и зализывает раны. Потери огромны, а восполнить их будет непросто. Казалось, что отходу в тыловые лагеря ничто не помешает, как вдруг на нескольких точках выхода из города обнаружилась подозрительная активность. Дабы не создавать дополнительных проблем, были вызваны правоохранительные органы, а после вместе с военными, сапёры ЧВК «Вагнер» обнаружили на путях отхода множество неприятных сюрпризов. Найдены сотни противотанковых мин, тонны пластиковой взрывчатки, которую используют установки «Змей Горыныч». Что любопытно, все сюрпризы были расположены по точкам отхода подразделений ЧВК «Вагнер» и находились на управлении. 

Проще говоря, удалённый наблюдатель мог нанести значительный урон «музыкантам», даже не появляясь на расстоянии выстрела. Известно, что заряды заложили представители Минобороны, указывающие на то, что это линия предназначена для остановки украинских бойцов в случае прорыва или появления одной из ДРГ. По мнению Пригожина, размещать взрывчатку в тылу нет никакого смысла, ведь украинские силы там не ходят, а значит была попытка нанести урон личному составу и технике ЧВК «Вагнер». Известно, что пострадавших нет. Все бойцы дошли до точек назначения в целости и сохранности, а в ближайшее время станет ясно, кто и зачем устроил «музыкантам» такой неприятный сюрприз. Гадать бесполезно, но тот факт, что между различными военизированными структурами в РФ не всё гладко, не вызывает сомнений. Например, на этой неделе в адрес Пригожина звучали достаточно громкие угрозы из уст ряда командиров формирования «Ахмат». Даже в Госдуме РФ на это обратили внимания и попросили не выносить сор из избы. Очевидно, что всё это только мешает, создавая негативный ореол и радует противников России по обе стороны океана. Но одно дело словесная перепалка, а другое взрывчатка, что вовсе не укладывается ни в какие рамки. Полное видео смотрите по ссылке: https://web.telegram.org/a/#-1376818144

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