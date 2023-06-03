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Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему у видеоарт NVIDIA больше жизненный цикл, и стоит ли покупать GeForce RTX 3060 в 2023 году
Технологии развиваются, а в итоге видеокарты AMD могут разочаровать вас через несколько лет
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Автор данного материала всегда считал и будет считать, что видеокарты AMD значительно выгоднее NVIDIA, если учитывать показатель цены и производительности. Это простая аксиома, не нуждающаяся в доказательстве, но это не значит, что ситуация обстоит так просто, как вам обычно преподносят её эксперты или блогеры. Всё дело в том, что обычный геймер покупает видеокарту в среднем на 4 года. Это значит, что нужно взять такой продукт, который хотя бы 3 года позволит вам играть во все игры, а после начнёт раздражать и приведёт к покупке более мощного решения следующего поколения.

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И вот здесь на сцену выходит не только количество видеопамяти и теоретическая производительность. Вы могли слышать о том, что одной из перспективных технологий считается масштабирование. Если не вдаваться в подробности, то алгоритм позволяет за счёт снижения исходного разрешения картинки выдавать больше кадров в секунду. Увы, не обходится без некоторых потерь в графике, но прогресс движется вперёд, а NVIDIA на этом поприще делает довольно уверенные шаги. Так, зелёные предлагают вам около 260 игр, полностью поддерживающих DLSS 2.0, тогда как AMD смогла внедрить поддержку FSR 2.0 в менее 70 проектов. Теоретически, в ближайшее время количество вырастет до 110 игр, но это всего лишь слова.

При этом уже известно, что DLSS 3.0 распространяется в 7 раз быстрее предыдущих версий, тогда как FSR 3.0 даже не представлена. Задумайтесь, через 3 года ваша видеокарта устареет и уже не сможет справляться с задачами на том уровне графики, что вы привыкли. Единственный рабочий вариант – это технология масштабирования. Ну а у NVIDIA не только больше игр, но и лучше результат. Ещё раз подчеркнём, что считаем потенциал видеокарт AMD выше, но пока Лиза Су больше говорит, чем делает. FSR 3.0 нет, а революции не случилось, а значит самое время подумать о том, а стоит ли вообще доверять красным. С разницей в 7 тысяч рублей доступны Radeon RX 6800 и GeForce RTX 4070. Если не пытаться искать различия под увеличительным стеклом, то можно прийти к выводу, что обе примерно равны. И всё же, у видеокарты AMD больше видеопамяти, что даёт ей теоретическое преимущество. Не забывайте о разнице в 7 тысяч, а значит на первый взгляд вам всё же лучше взять Radeon RX 6800. Или нет, ведь 12 Гб видеопамяти достаточно для 2К, а учитывая более внушительные показатели поддержки DLSS, GeForce RTX 4070 сможет претендовать на увеличенный жизненный цикл.

Примерно это же можно сказать относительно связки Radeon RX 6700 ХТ и GeForce RTX 3600 Ti. Вторая многими называется полным провалом, поскольку имеет всего 8 Гб видеопамяти. Согласимся, что первая кажется выгоднее за счёт доступа к 12 Гб видеопамяти. Кроме того, Radeon RX 6700 ХТ немного быстрее, а в требовательных новинках последних лет позволяет выкрутить настройки графики на максимум. Что любопытно, GeForce RTX 3600 Ti лишена поддержки DLSS 3.0, ну а второе поколение технологии масштабирования может в любой момент завершить свой цикл поддержки. Помните о том, что как только Дженсен Хуанг захочет превратить GeForce RTX 3600 Ti в кирпич, то тут же перестанет выпускать DLSS 2.0 для новых игр. Как видите, не всё так прозрачно, а значит в данном случае всё зависит от решений NVIDIA и желания поддерживать старый видеокарты несколько дополнительных лет. Вы уж простите, но нам кажется, что зелёные предпочтут утопить свой продукт, поскольку он явно мешает продажам новинок. А вот FSR 3.0 точно будет работать с видеокартами AMD прошлого поколения. Можно спорить сколько угодно долго, ведь мы не знаем, смогут ли красные добиться роста популярности технологии масштабирования, но пока всё выглядит неопределённо.

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А вот ещё один пример: Radeon RX 6650 XT на 15% быстрее GeForce RTX 3060 в эталонных тестах, но всего на 10% с использованием не самых дорогих процессоров. При этом количество видеопамяти на стороне NVIDIA, а цена разнится не сильно. Теоретически, Radeon RX 6650 XT кажется нам лучше, но это если не думать. Представьте себе, что DLSS 2.0 продолжит выходить спустя 4 года, а значит жизненный цикл GeForce RTX 3060 окажется увеличенным за счёт длительной поддержки. В случае с AMD такой уверенности нет, ну а в результате Radeon RX 6650 XT уже не кажется такой идеальной. Помните о том, что вся представленная выше информация – это только теория. Сегодня об этом никто не пишет и даже не говорит, а значит у вас есть время подумать и взвесить всё как следует. Ну а мы воздержимся от рекомендаций, ведь всё выглядит действительно сложно.

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