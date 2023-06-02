Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Северной Корее может начаться голод – почему международное сообщество бездействует
Похоже, ВОЗ и другие международные организации не сильно переживают из-за голода в Северной Корее
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Стоит отметить, что за всю историю существования нашей цивилизации мы никогда не жили мирно. Постоянные войны и конфликты приводили к миллионам смертей, а в результате набегов уничтожались целые города и народы. Поселенцы из Европы почти стёрли с лица земли индейское население Северной Америки, а в древности Римская империя предавала огню всех, кто имел свою точку зрения на мироустройство. В средние века под покровительством католической церкви инициировались крестовые походы, а многие войны до и после всегда начинали истинно верующими в бога христианами. Одним словом, нам не мешают воевать верования, воспитание, культура и социальные устои, ну а сегодня США стремительно теряют контроль над миром, пытаясь заставить как можно больше стран совершать самоубийственные шаги во славу Белого дома. Ну если союзникам приходится туго, то противникам ещё хуже, ведь янки с шашкой наголо врываются в любую страну и насаживают там уродливую демократию, выкачивая ресурсы и живую силу. Но есть непокорные, в число которых входит Северная Корея. Скорее всего, армия США уже давно бы свергла мешающим им режим, но опасается ядерного оружия, которое находится в руках местных властей. 

реклама

Ну а поскольку уничтожить Северную Корею нельзя, то против страны были введены жесточайшие санкции, которые поставили экономику страны на колени. Сегодня Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о серьёзном продовольственном кризисе в Северной Корее, который приводит к увеличению числа смертей, связанных с голодом, а также к росту преступности и самоубийств. Представители службы подробно описали текущую ситуацию на пресс-конференции, вызвавшей обеспокоенность в международном сообществе. Исполнительный секретарь комитета национальной ассамблеи по разведке, Ю Санг-Бум, отметил значительный рост цен на кукурузу и рис в Пхеньяне. По его словам, цены на кукурузу выросли на 60%, а на рис – на 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это самый высокий уровень с момента прихода Ким Чен Ына к власти. По данным службы, число смертей от голода в Северной Корее выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Это приводит к росту других социальных проблем, включая увеличение числа насильственных преступлений и ограблений. Национальная разведывательная служба отметила, что число насильственных преступлений утроилось до 300 в сравнении с предыдущим годом, а также значительно возросли случаи применения самодельных взрывных устройств для разграбления личной собственности. Количество самоубийств также выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.

В ответ на рост преступности и числа самоубийств, лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, заявил о том, что будет рассматривать это как измену стране и партии. Он призвал к принятию незамедлительных мер для предотвращения дальнейших случаев самоубийств. Кроме того, на брифинге была раскрыта информация о ситуации с COVID-19 в Северной Корее. Служба разведки сообщила, что Пхеньян увеличил количество поездов, соединяющих Китай и Северную Корею, с одного до двух в день. Планируется открытие дополнительных путей между китайским прибрежным городом Даньдун и северокорейской границей в Синыйджу. Однако пока не наблюдается прогресса в этом вопросе из-за карантина, который был введён в некоторых частях Пхеньяна из-за массовых заражений COVID-19. Представители Южной Кореи заявили, что ситуация критическая, а многие страны выразили готовность помочь Северной Корее, но не могут этого сделать из-за целого ряда сложностей. Так, имеются проблемы с доставкой гуманитарной помощи, а полное отсутствие политических договорённостей между государствами ограничивают возможности эффективной реакции на кризис.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Международные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирную продовольственную программу (ВПП), выразили готовность сотрудничать с Северной Кореей и предоставить помощь в борьбе с голодом и последствиями кризиса. Однако для осуществления такой помощи необходимо согласие правительства Северной Кореи и международного сообщества на сотрудничество и согласование деталей доставки и распределения гуманитарной помощи. Пока же международное сообщество грустно разводит руками, рассказывая о том, как хотело бы помочь бедным корейцам, но не может ничего поделать. Очевидно, что налицо обычный обман, ведь речь идёт не о нарушении каких-то договоров, а об отсутствии команды из США. В Америке полагают, что в результате возросшего недовольства к власти в Северной Корее могут прийти более сговорчивые политики, что позволит сломить сопротивление ещё одного недовольного политикой янки государства. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #санкции #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сырский намерен вернуть Бахмут и требует от Зеленского танков Leopard-2 для быстрого захвата города
Немецкая пресса: Германия сжигает резервы, экономика идёт ко дну, а элиты не ищут решения проблемы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
2
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
+
Секретарь СНБО Украины Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
5
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
54
Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
7
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
+
Истребитель Су-35 ВКС РФ в воздушном бою поразил украинский самолёт - эти кадры попали на Видео
5
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
12
В свободном доступе появился фильм про деятельность ЧВК "Вагнер" на Донбассе [Видео]
2
Сырский признал, что продвижение ВСУ на флангах Бахмута остановлено
+
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о «психологическом» взятии Крыма
3
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
2
В Польше появились первые указатели с заменой названия Калининград на Крулевец
3
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
8
Новая ММО по вселенной "Властелин Колец" от Amazon
3
Intel откроет в Южной Корее лабораторию по исследованиям в серверном сегменте
+
Поставки оружия Украине выявили множество небоеспособной техники на базах хранения армии США
2
Глава NVIDIA: компания не забудет о геймерах, несмотря на огромные доходы от ИИ
11
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
55

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
8
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
31
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
26
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
96
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
8
"Ледяная оттепель" в отношениях между США и Китаем может привести к войне - Asia Times
4
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3

Сейчас обсуждают

artemuss1990
22:09
чурка уебанская твоя мать
Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте с Украиной
Владимир Ян
22:01
Можем, когда хочем)
Команда RuStore раскрыла планы по развитию на ближайшее будущее
Арт Ру
22:00
Оверклокерс перешёл в собственность рашатудэй? Или киселев скупил? Или это такой наисовременнейший разгон? "Если разогнать Т-34 до 4 ГГц, то он уделает даже клингонский корабль", ага.
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
Mr. Night
21:58
Нужно нарастить количество мобилизованных на украине. Без людских ресурсов мы ещё долго будем освобождать территории, занятые украиной
Генсек НАТО заявил об истощении запасов снарядов в странах альянса
Boberer
21:46
Вот дичайший пример, как роспропаганда пытается переписать историю и стереть Киевскую Русь в ВиКи: https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:К_переименованию/21_марта_2014#Древнерусское_государство_→_Ру...
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
Сhаto-B000t
21:45
Молодец, на, хрумкай, заслужил сегодня, потешая почтенную публику.
ВС РФ нанесли повторные "добивающие" удары по украинскому ПВО, прикрывающему Киев
Boberer
21:43
Спрсил... Он сказал, что очередной фейк...
ВС РФ нанесли повторные "добивающие" удары по украинскому ПВО, прикрывающему Киев
Сhаto-B000t
21:42
Так спроси у Залужного.
ВС РФ нанесли повторные "добивающие" удары по украинскому ПВО, прикрывающему Киев
kilobait3
21:39
Поэтому есть серый рынок. Рт там как на выпасе. Потому и плачут от дешевизны.
Производители флеш-памяти продолжают терять выручку из-за низких цен на чипы
zik3ak
21:39
Дерьма куска блок питания..., Хренон... Опыт использования 3080, понятно.
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем