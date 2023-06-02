Похоже, ВОЗ и другие международные организации не сильно переживают из-за голода в Северной Корее

Стоит отметить, что за всю историю существования нашей цивилизации мы никогда не жили мирно. Постоянные войны и конфликты приводили к миллионам смертей, а в результате набегов уничтожались целые города и народы. Поселенцы из Европы почти стёрли с лица земли индейское население Северной Америки, а в древности Римская империя предавала огню всех, кто имел свою точку зрения на мироустройство. В средние века под покровительством католической церкви инициировались крестовые походы, а многие войны до и после всегда начинали истинно верующими в бога христианами. Одним словом, нам не мешают воевать верования, воспитание, культура и социальные устои, ну а сегодня США стремительно теряют контроль над миром, пытаясь заставить как можно больше стран совершать самоубийственные шаги во славу Белого дома. Ну если союзникам приходится туго, то противникам ещё хуже, ведь янки с шашкой наголо врываются в любую страну и насаживают там уродливую демократию, выкачивая ресурсы и живую силу. Но есть непокорные, в число которых входит Северная Корея. Скорее всего, армия США уже давно бы свергла мешающим им режим, но опасается ядерного оружия, которое находится в руках местных властей.

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Ну а поскольку уничтожить Северную Корею нельзя, то против страны были введены жесточайшие санкции, которые поставили экономику страны на колени. Сегодня Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о серьёзном продовольственном кризисе в Северной Корее, который приводит к увеличению числа смертей, связанных с голодом, а также к росту преступности и самоубийств. Представители службы подробно описали текущую ситуацию на пресс-конференции, вызвавшей обеспокоенность в международном сообществе. Исполнительный секретарь комитета национальной ассамблеи по разведке, Ю Санг-Бум, отметил значительный рост цен на кукурузу и рис в Пхеньяне. По его словам, цены на кукурузу выросли на 60%, а на рис – на 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это самый высокий уровень с момента прихода Ким Чен Ына к власти. По данным службы, число смертей от голода в Северной Корее выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Это приводит к росту других социальных проблем, включая увеличение числа насильственных преступлений и ограблений. Национальная разведывательная служба отметила, что число насильственных преступлений утроилось до 300 в сравнении с предыдущим годом, а также значительно возросли случаи применения самодельных взрывных устройств для разграбления личной собственности. Количество самоубийств также выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.

В ответ на рост преступности и числа самоубийств, лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, заявил о том, что будет рассматривать это как измену стране и партии. Он призвал к принятию незамедлительных мер для предотвращения дальнейших случаев самоубийств. Кроме того, на брифинге была раскрыта информация о ситуации с COVID-19 в Северной Корее. Служба разведки сообщила, что Пхеньян увеличил количество поездов, соединяющих Китай и Северную Корею, с одного до двух в день. Планируется открытие дополнительных путей между китайским прибрежным городом Даньдун и северокорейской границей в Синыйджу. Однако пока не наблюдается прогресса в этом вопросе из-за карантина, который был введён в некоторых частях Пхеньяна из-за массовых заражений COVID-19. Представители Южной Кореи заявили, что ситуация критическая, а многие страны выразили готовность помочь Северной Корее, но не могут этого сделать из-за целого ряда сложностей. Так, имеются проблемы с доставкой гуманитарной помощи, а полное отсутствие политических договорённостей между государствами ограничивают возможности эффективной реакции на кризис.

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Международные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирную продовольственную программу (ВПП), выразили готовность сотрудничать с Северной Кореей и предоставить помощь в борьбе с голодом и последствиями кризиса. Однако для осуществления такой помощи необходимо согласие правительства Северной Кореи и международного сообщества на сотрудничество и согласование деталей доставки и распределения гуманитарной помощи. Пока же международное сообщество грустно разводит руками, рассказывая о том, как хотело бы помочь бедным корейцам, но не может ничего поделать. Очевидно, что налицо обычный обман, ведь речь идёт не о нарушении каких-то договоров, а об отсутствии команды из США. В Америке полагают, что в результате возросшего недовольства к власти в Северной Корее могут прийти более сговорчивые политики, что позволит сломить сопротивление ещё одного недовольного политикой янки государства.