В составе танка может появиться перспективная разработка, легко пробивающая броню немецких кошек

Всё говорит о том, что конфликт в Украине затянется, а обе стороны не могут себе позволить перейти в наступление на нескольких или даже на одном участке фронта. По мнению Пригожина, для реализации наступательной стратегии потребуется огромное количество резервов, включая танки, самолёты и несколько миллионов человек. Если не будет создано многократное превосходство сил на том или ином участке, то наступление обернётся огромными потерями. Аналогичной позиции придерживается премьер-министр Венгрии Орбан. По его мнению, даже скромный опыт службы в составе вооружённых сил позволяет ему сделать вывод о том, что наступающая сторона теряет в 3 раза больше людей, чем обороняющаяся. Орбан призывает обе стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и называет любые попытки украинских властей перейти в наступление самоубийством. Даже если подобные действия приведут к некоторым успехам, то потери в живой силе окажутся слишком высокими, чтобы называть это победой.

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Если вы полагали, что у России дела идут лучше, то сильно ошибались. Так, несколько месяцев назад в объектив журналистов попала колонна танков Т-55, которые отправлялись на фронт. Мнения экспертов на эту тему разделились, а военкоры приводят несколько логичных доводов за и против появления старых танков на линии соприкосновения. Прежде всего нужно понимать, что никакая модернизация не сделает Т-55 современным. Мало того, такая процедура слишком дорогая, а эффективность низкая, поэтому танки поступают на фронт с минимальными улучшениями (если таковые вообще имеются). Очевидно, что выпускать экипаж Т-55 против не самого прокачанного Т-72 – это самое настоящее самоубийство. Эксперты отмечают, что у неподготовленных танкистов возникнут сложности с наведением, поскольку речь идёт об аналоговых системах, в которых нет электроники. Приноровиться можно, но на это требуется время, а значит шансы выйти из боя живыми крайне малы. Таким образом военкоры указывают на то, что старые танки будут использоваться как защищённые ударные отряды, которые должны сдерживать пехоту и механизированные силы противника на том или ином направлении. Проще говоря, Т-55 вкопают в землю, навешают на ними защитные сетки и начнут стрелять из пушек по наступающему противнику.

Вообще, даже 100-мм снаряда достаточно для нанесения ударов по легко бронированным целям, поэтому не исключено, что танки могут применяться и для других целей, но не против более современных машин. По мнению экспертов, не всё так очевидно, ведь в распоряжении танкистов оказались снаряды типа 9М117М1−3 «Аркан», которые могут быть использованы в составе танка Т-55 и совместимы со 100-мм нарезным орудием Д-10Т2С. Мало того, такие снаряды могут быть адаптированы под гладкоствольное орудие У-5ТС танка Т-62М и его модификаций. Последние снимаются с хранения и после усиления динамическим бронированием отправляются на Запорожский фронт, где ожидается самая активная часть украинского наступления. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь боеприпасы оснащены тандемной кумулятивной боевой частью, а значит имеют высокие показатели пробития даже на относительно больших расстояниях. По документам это соответствует до 850-мм пробития гомогенной брони с расстояния до шести километров. Но это с использованием артиллерийских систем, тогда как дальность пробития из танкового ствола будет меньше.

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Изучить характеристики бронирования Leopard-2A4 вы можете по ссылке, ну а мы констатируем, что в лоб немецкую машину пробить сложно, а вот с бортов старый Т-55, которые вкопают в землю, сможет нанести колонне немецких бронированных машин серьёзный урон. Многое зависит от месторасположения, но с расстояния меньше 2 километров шансы на выживание у Leopard-2A4 минимальны, при этом при грамотном размещении Т-55 танк крайне сложно повредить, поскольку видна будет только пушка и часть башни. Эксперты отмечают, что на фронт отправлена модификация Т-55АМВ, которая была разработана в 1985 году и включала как улучшения ходовой части, так и систем наведения. Повторимся, что выставлять такой танк против немецких машин в поле действительно глупо, поскольку технологически Leopard-2A4 находится на несколько поколений впереди, но ударная часть позволяет старому Т-55 обрести новую жизнь и встретить врага во всеоружии. Кстати, у Украины всего 60 немецких танков, а значит использовать машины там будут аккуратно и очень бережно, пытаясь сохранить имидж новых спонсоров по обе стороны океана.