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Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
А вот процессор Core i9-14900K может слегка разочаровать фанатов Intel
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Известно, что положение Intel сегодня нельзя назвать простым. За несколько лет компания умудрилась принять целый ряд неверных решений, которые придётся исправлять в самое ближайшее время. Так, Intel потеряла ключевого заказчика высокопроизводительных процессоров, а Apple не только перестала приносить деньги, но и стала мощным конкурентом, перетягивая на себя полупроводниковое одеяло. Провал с графическими чипами и вовсе можно назвать эпическим, поскольку сегодня нет никаких данных о том, что Intel будет делать дальше, и выйдет ли в обозримой перспективе второе поколения. В 2022 году положение стало улучшаться, но дело движется медленно. Спрос на компьютеры падает, а значит снижаются и продажи. NVIDIA нашла свою нишу, успешно выкачивая деньги с разработчиков ИИ, тогда как AMD продолжает переманивать крупные компании за счёт преимущества серверных решений. Вообще, даже у лидеров рынка положение сложное, ну а Intel пытается угнаться сразу за всеми зайцами, а в итоге начала допускать ошибки.

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Предполагалось, что в конце 2023 года в продажу поступят процессоры Meteor Lake-S, но недавно стало известно о том, что серия была отменена или перенесена до лучших времён. Якобы, Meteor Lake-P для ноутбуков всё же выйдет, а вот в настольном сегменте нас ждёт Raptor Lake-S Refresh. Ходят слухи о том, что процессоры уже находятся близко к релизу, поскольку производители материнских плат начали получать обновлённую версию BIOS, а сами чипсеты окажутся обратно совместимыми с процессорами 12-го и 13-го поколений. Инсайдеры уверяют, что под Raptor Lake-S Refresh заявлена поддержка оперативной памяти DDR5-6400, а сами они окажутся улучшенными версиями находящихся в продаже процессоров. Якобы, нас ждёт увеличенная тактовая частота и прирост скорости в многоядерных и одноядерных задачах. Сложно сказать, сколько процентов сможет прибавить гипотетический Core i9-14900K, но всё это мелочи, ведь куда интереснее слухи о процессорах 15-го поколения, которые окажутся действительно необычными.

Начнём с того, что Intel явно беспокоят лавры AMD, поскольку Ryzen 9 7950X3D легко положил на лопатки Core i9-13900K и выглядит свежо. Не факт, что в рукаве у тётушки Су нет ещё одного мощного камня, ну а на этом фоне Core i9-14900K не выглядит однозначным лидером рынка. Похоже, фанатам Intel придётся запастись терпением, ведь настоящий прорыв ожидается не раньше второй половины 2024 года. Скорее всего, это будет сентябрь или октябрь, но гадать бесполезно. По информации инсайдеров канала Moore's Law is Dead, 15-е поколение будет монструозным, а Core i9-15900K получит 40 ядер. Линейка носит название Arrow Lake и состоит как из мобильных, так и настольных процессоров, основываясь на сокете LGA 1851. Инсайдеры уверяют, что основу составляют 8 больших ядер Lion Cove, а 32 малых ядер Skymont позволят увеличить быстродействие. Не исключено, что в третьем поколении гибридной архитектуры больших и малых ядер, у Intel что-то получится, но пока энергоэффективные ядра выполняют маркетинговую роль, поражая неподготовленные умы обычных покупателей. 

Инсайдеры полагают, что Core i7-15700K сможет порадовать наличием 32 ядер, из которых 8 больших и 16 малых, тогда как Core i5-15600K получит конфигурацию из 6 больших и 8 малых ядер. На этот раз производством чипом займётся тайваньская TSMC, а в качестве технологического процесса был выбран 3-нм. Данных о тактовых частотах и предполагаемой производительности нет. Эксперты полагают, что всё это может в будущем оказать негативное влияние на капитализацию Intel, поскольку у компании ест значительные производственные мощности. Ну а решение передать немалую часть процессоров TSMC грозит оставить без работы заводы Intel. Как всё это будет решаться, инсайдеры не знают, поэтому мы предлагаем вам запастись терпением. Как вы уже поняли, есть не только оптимистичные, но и однозначно хорошие новости. Так, впервые за долгие годы процессоры Intel будут актуальны целых три года. Не исключено, что материнские платы на чипсетах 600-й серии окажутся совместимы с Raptor Lake-S Refresh. При этом чипсеты 700-й серии точно совместимы, а значит преемственность поколений, которой так гордятся фанаты AMD, на мгновение стала доступна и рядовым покупателям продукции Intel.  

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#intel #процессоры #core i9-15900k
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