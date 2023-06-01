Понять, как такое могло случиться, аналитики пока не могут

Каждый блок Биткоина содержит 6.25 BTC, а также комиссию за транзакции, уплаченную за включение транзакций в этот блок. Недавно криптовалютное сообщество было взбудоражено достижением анонимного майнера, который зарабатывает впечатляющую сумму в размере17 миллионов долларов в день. Что делает этот случай ещё более удивительным, так это то, что личность майнера остаётся неизвестной. Сообщается, что всего за 24 часа этот анонимный майнер верифицировал более 10 блоков Биткоина, накопив впечатляющую сумму в более чем 65 BTC. Учитывая текущую рыночную стоимость цифрового золота, это составляет более 1.7 миллиона долларов. Такой результат вызвал удивление и заставил многих задаться вопросом, кто же скрывается за этим майнером.

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Обычно майнеры объединяют свои ресурсы в пулы, чтобы увеличить шансы на нахождение блоков. В этом случае вероятность награды достигает 100%, но зависит от мощности оборудования самого пользователя. Таким образом, чем более продвинутым окажется железо, тем выше награда будет, а монеты равномерно распределяются между участниками пула в зависимости от приложенных усилий. Существуют различные пулы, такие как Binance Pool, AntPool и другие, которые предлагают майнерам разные условия и преимущества в зависимости от их предпочтений и требований. Тем не менее, анонимный майнер работал без участия известных пулов, что вызвало дополнительный интерес и споры в сообществе. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что майнер может быть связан с F2Pool, однако данные о хэшрейте показывают, что операции F2Pool не изменились, что может указывать на существование нового подпула или каких-то неточностей в трекерах хэшрейта.

В то время как сообщество задаётся вопросами о таинственном майнере, рынок Биткоина также находится в фокусе внимания. Недавно первая криптовалюта достигла десятинедельного минимума, вызывая интерес и размышления о будущих перспективах. На платформе микроблогов Twitter ведущий сетевой аналитик Glassnode подметил растущее чувство «истощения» среди участников рынка. Он полагает, что показатель соотношения рисков на стороне продажи приближается к самому низкому уровню, который когда-либо зарегистрирован. Это означает, что инвесторы не выражают интереса к продаже по текущим курсам, несмотря на то, получают ли они прибыль от своих инвестиций. Такое сочетание событий – резкое падение цены Биткоина и появление анонимного майнера, зарабатывающего огромные суммы – создаёт некоторую неопределённость в сообществе криптовалют. Возникают вопросы о влиянии этого анонимного майнера на рынок и его мотивации.

Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано со стратегическими действиями крупных институциональных игроков или даже с поддержкой от государственных структур. В то же время, есть и те, кто считает, что это может быть просто успешный индивидуальный майнер, использующий эффективные методы и высокопроизводительное оборудование. В конечном счёте, история этого таинственного анонимного майнера продолжает оставаться загадкой. Будущее цены Биткоина и его влияние на рынок остаётся предметом дебатов и спекуляций. Следует отметить, что в инвестициях всегда существует риск, и каждый инвестор должен самостоятельно изучать и анализировать рынок перед принятием решений. Криптовалюты считаются высокорисковыми активами, и их цена может подвергаться значительным колебаниям. Поэтому, прежде чем вкладывать средства, важно провести тщательное исследование, консультироваться с финансовыми экспертами и принять информированное решение.

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Несмотря на неопределённость и колебания цены, Биткоин и другие криптовалюты продолжают привлекать внимание обычных людей и крупных дельцов, поскольку имеют не только риски, но и позволяют диверсифицировать активы. Аналитики отмечают, что история с таинственным анонимным майнером лишь подчёркивают, что мир криптовалют остаётся местом, где возможны удивительные и неожиданные события. Он продолжает привлекать как опытных инвесторов, так и новичков, которые стремятся понять и воспользоваться преимуществами этой новой экосистемы.