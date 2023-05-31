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Российский дрон-камикадзе Герань-3 уничтожил последний боевой корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко»
Средний десантный корабль пошёл ко дну в порту Одессы
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На этой неделе в Киеве озвучили общее количество немецких танков, которые получила Украина с начала весны. Утверждается, что речь о 60 машинах, большую часть из которых составляет устаревшая модификация Leopard-2А4. При этом отдельно указывается на то, что в страну поступили французские колёсные танки AMX-10 RC и британские Challenger 2. Предполагается, что обе страны поставили по 14 машин, а всего на Донбасс прибыло не больше 78 машин. Эксперты полагают, что этого слишком мало для прорыва даже в том случае, если прибавить несколько десятков советских танков из Польши и Чехии. Есть мнение, что нехватка танков – это одна из ключевых причин, стоящих на пути наступательной операции Киева. Не исключено, что причина не единственная. Так, сегодня в прессе пишут, что уже 4 украинских генерала за последние дни попали в розыск МВД РФ, при этом Залужный не показывается на публике уже почти 20 дней. Нет никаких вестей и от Игоря Танцюры, поставленного командовать теробороной Украины. Не исключено, что началась операция по уничтожению командующего ВСУ, а в результате осложнены не только планирование оперативных действий, но и оборонительные задачи. 

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Западные эксперты уверены, что наступление в любом случае состоится, ведь от успехов украинской армии слишком многое зависит. Так, европейские элиты поставили всё на победу Киева, а Байден не сможет победить в президентских выборах, если Зеленский не покажет, что способен эффективно использовать оружие на десятки миллиардов долларов. Кто-то говорит о планах перейти в наступление уже в ближайшие дни или недели, тогда как реалисты указывают на действия армии РФ, направленные на снижение наступательных возможностей сил ВСУ. С этой целью наносятся массированные удары дронами-камиказде, после чего на место прилетают ракеты, уничтожающие не только склады с боеприпасами, но и системы ПВО. Снова запылали военные предприятия на западной Украине, где на воздух взлетела партия оружия и британские снаряды с обеднённым ураном. Облако ушло в сторону Польши, но местные власти делают вид, что ничего не произошло. После этого прошли дожди, а значит есть большие риски попадания радиации в почву. 

Вообще стратегию командования РФ не знает никто из посторонних лиц, поэтому критиковать те или иные действия мы можем лишь условно. Но иногда результат виден невооружённым взглядом, о чём мы сегодня и поговорим. По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 мая удалось уничтожить последний военный корабль Украины. Сообщается, что средний десантный корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко» пошёл ко дну. Известно, что судно уже достаточно давно располагалось в специальной стоянке в Одессе, где и было обнаружено дроном-камикадзе Герань-3. Предполагается, что корабль был потоплен именно беспилотником, поскольку в ту ночь ракетных ударов по припортовой структуре Одессы не зафиксировано. Что любопытно, мы узнаём о произошедшем с большим опозданием. Вполне вероятно, что Министерство обороны РФ вначале убедилось в том, что «Юрий Олефиренко» действительно пошёл ко дну, а после сделало эту информацию общедоступной. Местные паблики писали о детонации снарядов, а значит дрон угодил в нужное место, а затопление произошло именно потому, что командование не потрудилось убрать с корабля боевые снаряды. 

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После потери последнего военного корабля можно констатировать, что у Украины не осталось больше флота. Если не считать боевыми кораблями многочисленные катера, которые часто используют ВСУ для совершения вылазок на другой берег Днепра. Кстати, в Турции специально для Украины строят самый настоящий корвет, а Британия передала два тральщика. Команда не решается отправиться в Украину, предпочитая проводить время в местных пабах и других увеселительных заведениях. Вообще, это и не удивительно, ведь ранее команда «Юрия Олефиренко» также отказалась выходить в море. В 2022 командование поставило перед экипажем последнего военного корабля задачу патрулирования Днестровского лимана. Тогда команда приняла решение отсидеться на суше, осознавая бесперспективность миссии. Похоже, теперь украинским морякам придётся бороздить просторы океана на лодках, как это в старину делали их предки. Командование ВСУ не комментирует произошедшее, а снимков затонувшего среднего десантного корабля ВМСУ в интернете нет. 

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#сво #политика #военные технологии
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хахахер
14:49
в атаку пошёл на корабль,штормовой океан
Российский дрон-камикадзе Герань-3 уничтожил последний боевой корабль ВМСУ «Юрий Олефиренко»
Bearcub
14:49
Так не надо становиться нацистами.
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
WTF
14:48
Ради освобождения Донбасса пусть хоть 1млн берет, не жалко.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Eppius
14:46
Имея столько ядерного оружия мы вынуждены прибегать к всеобщей мобилизации? Зачем ковался ядерный щит страны в таком случае.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
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Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
WTF
14:45
Пиши 140тысяч, нечего их жалеть.
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
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