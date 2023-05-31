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63 смартфона Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в мае 2023 года
Не стоит забывать о важности получения обновлений безопасности, которые делают смартфон защищённым
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Очень часто обещания производителей смартфонов не соответствуют реальности. Например, Samsung уличали в том, что компания использует ИИ для обработки снимков Луны. В итоге пользователи видят не спутник Земли в его текущем положении, а некий идеальный объект, придуманные и нарисованный программным интерфейсом. Apple годами обещает выпустить недорогой мобильный телефон, но вместо этого предлагает небольшой огрызок с устаревшим дизайном и крошечным экраном, забывая о своих клятвах и обещаниях. Вообще, санкции доказали, что нет таких законов, которые полупроводниковые гиганты не были бы готовы нарушить, если на кону стоят угрозы от дядюшки Сэма. К примеру, та же Apple долгое время рекламировала беспроводную оплату за товары и услуги как одну из главных фишек своей продукции. Расплатиться можно было даже часами, ну а как только запахло жареным, услуга в России резко стала недоступна. Примеров множество, ну а сегодня мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов Xiaomi.

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Предположим, что вы хотите купить недорогой аппарат серии Redmi Note. Сегодня в магазинах можно встретить несколько интересных гаджетов, а особый интерес представляет несколько устройств. Так, если вы не готовы платить слишком много денег, то можно обратить внимание на Redmi Note 11S. Телефон имеет 108 Мп камеру и может похвастать 90 Гц дисплеем с быстрой зарядкой на 33 Вт. Словом, за свои деньги – это одно из лучших предложений на рынке. Чуть дороже есть Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 12 Pro. Если вы не планируете вникать в подробности, то можете предположить, что перед вами два совершенно идентичных смартфона. Характеристики совпадают, если бы не более скоростная зарядка на 67 Вт и ряд других деталей. И всё же, если сегодня вы купите Redmi Note 10 Pro, то получите продукт, который находится на финальной стадии поддержки. 

Так, несколько дней назад Xiaomi подтвердила, что серия Redmi Note 9 уже не может претендовать на получение MIUI 14 на Android 13. Нет никаких сомнений, что Redmi Note 10 Pro и вся десятая серия в 2023 получают прошивку в последний раз, а значит вы покупаете аппарат с заведомо устаревшими характеристиками. Redmi Note 12 Pro уже вышел вместе с MIUI 14, поэтому владельцы такого телефона вправе рассчитывать на получение двух следующих версий мобильной операционной системы. Выходит, что нужно не только смотреть на характеристики, но и учитывать целый ворох переменных. Как вы уже поняли, мы настоятельно рекомендуем брать только новинки, ведь даже указанный выше Redmi Note 11S претендует только на получение следующей версии MIUI. 

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Инсайдеры отмечают, что на конец мая всего 63 смартфона Xiaomi получили MIUI 14 на глобальном рынке. Отметим, что существует ещё европейская и глобальная версии, а значит в списке только те аппараты, которые были куплены на китайских площадках или завезены в Россию в виде серого импорта. Помните о важности владения смартфоном на новой прошивке. Эксперты уверяют, что с годами дыр в операционной системе становится больше, а отсутствие поддержки со стороны производителя и нежелание выпускать обновления безопасности приводит к целому ряду уязвимостей. Ваш телефон может быть взломан во время подключения к общественной сети или при помощи других способов, о которых рядовым пользователям ничего не известно. Если у вас уже несколько лет работает тот же Redmi Note 9, то в этом нет ничего страшного, ведь в 2023 он получил обновление безопасности и будет относительно защищён ещё год. А вот покупать смартфон, который устарел ещё до того, как вы заплатили за него деньги – это неосмотрительно и даже глупо. Помните об этом.

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  31. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
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  33. Xiaomi Mi Pad 5
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  35. Redmi Pad
  36. Redmi Note 12 4G NFC
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  59. POCO X3 NFC
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  61. Redmi Note 12 4G
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  63. Redmi Note 10S
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