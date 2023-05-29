В число "счастливчиков" вошла вся серия Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro

Начнём с того, что автор данного материала имел опыт использования смартфонов Apple, но сознательно отказался от подобного бренда по нескольким причинам. Прежде всего вызывает вопросы ценовая политика яблочной компании. Так, недостаточно заплатить 1000 долларов за мобильный телефон, ведь каждая мелочь, включая кабель и стекло, потребует довольно внушительных денежных вливаний. В итоге гаджет постоянно требует от вас инвестиций, а ведь есть ещё проблема с установкой приложений в ручном режиме. Проще говоря, в аппаратах Apple подобная функция заблокирована, а в итоге вы вынуждены делать сложный выбор. Например, есть довольно интересные игры для детей, играть в которые решительным образом невозможно. Вашего ребёнка постоянно заваливает рекламой (сомнительного содержания), а в некоторых случаях ролики длятся по минуте. Игра превращается в постоянный просмотр рекламы, а за открытие уровней нужно ещё и платить деньги. Если у вас смартфон на базе Android, то вы всегда можете поставить взломанную версию, избавившись от жадности разработчиков. Но даже это не всё, ведь с недавнего времени удобная беспроводная оплата на смартфонах Apple в РФ стала проблематичной, а без танцев с бубном проблему не решить. На самом деле это далеко не все претензии, а значит вы должны понять, что идеальных продуктов не существует.

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Яблочники вынуждают владельцев мобильных телефонов платить больше, но обеспечивают длительный цикл технической поддержки. Если вы купили новый iPhone 3 года назад сразу же после выхода серии, то вправе рассчитывать на получение прошивок на базе новой операционной системы ещё 2 года. Мало того, после этого какое-то время вам будут присылать обновления безопасности, а в результате правильной оптимизации даже старые мобильники будут работать плавно и довольно быстро. Выбор достаточно сложный, ну а производители смартфонов на Android не спешат менять действующие правила. Выходит, что вам нужно делать выбор, а в результате довольно значительная часть потенциальных покупателей предпочитает надёжность и гарантии длительной технической поддержки. Ну а поскольку ситуация не меняется годами, то мы можем предположить, что налицо стратегия развития экосистемы, когда обе стороны вполне устраивает сложившийся статус-кво.

Несколько дней назад Xiaomi представила обновлённую версию списка EOS, в которую вошли 58 аппаратов. Поясняем, так называемый список End of Support означает, что тот или иной девайс больше не будет получать официальную поддержку и может не рассчитывать на выход прошивок на базе MIUI и даже обновлений безопасности. В последней редакции перечня указывается, что китайская компания приняла решение отказаться от выпуска MIUI 14 на серию Redmi Note 9. Это значит, что владельцы нескольких десятков смартфонов должны осознавать все риски, поскольку уже через год хакера начнут массовую атаку на устаревающие гаджеты. 27 мая в редакцию EOS вошёл ещё один популярный аппарат, который долгое время указывался инсайдерами в качестве актуального и должен был получить прошивку нового поколения. Речь о Mi Note 10 Lite, которому также отказано в обновлениях безопасности.

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На данный момент в список EOS за 2023 год включены не все аппараты, которые потеряли поддержку. Скорее всего, Xiaomi просто не считает нужным указывать старые телефоны, поскольку на самом деле перечень можно было бы легко увеличить да нескольких сотен устройств. Отметим, что жизненный цикл смартфонов под операционной системой Android не превышает 3 года, а во многих случаях китайская компания старается снизить срок до 2 лет. На указанные выше 3 года могут рассчитывать только флагманы, тогда как бюджетные серии и вовсе получают в лучшем случае только одну версию MIUI. Как вы поняли MIUI 14 и Android 13 всем указанным ниже телефонам не грозит. Именно поэтому рекомендуем вам думать, прежде чем делать тот или иной выбор. Например, вам может показаться, что между Redmi Note 10 Pro и Redmi Note12 Pro наблюдаются незначительные отличия. Так и есть, ведь процессор там остался без изменений, вот только более новый аппарат 2022 года будет получать прошивки ещё 2-3 года, тогда как старичок утратит поддержку уже в 2023 вместе с финальной MIUI 14.

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