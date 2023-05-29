Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
В число "счастливчиков" вошла вся серия Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Начнём с того, что автор данного материала имел опыт использования смартфонов Apple, но сознательно отказался от подобного бренда по нескольким причинам. Прежде всего вызывает вопросы ценовая политика яблочной компании. Так, недостаточно заплатить 1000 долларов за мобильный телефон, ведь каждая мелочь, включая кабель и стекло, потребует довольно внушительных денежных вливаний. В итоге гаджет постоянно требует от вас инвестиций, а ведь есть ещё проблема с установкой приложений в ручном режиме. Проще говоря, в аппаратах Apple подобная функция заблокирована, а в итоге вы вынуждены делать сложный выбор. Например, есть довольно интересные игры для детей, играть в которые решительным образом невозможно. Вашего ребёнка постоянно заваливает рекламой (сомнительного содержания), а в некоторых случаях ролики длятся по минуте. Игра превращается в постоянный просмотр рекламы, а за открытие уровней нужно ещё и платить деньги. Если у вас смартфон на базе Android, то вы всегда можете поставить взломанную версию, избавившись от жадности разработчиков. Но даже это не всё, ведь с недавнего времени удобная беспроводная оплата на смартфонах Apple в РФ стала проблематичной, а без танцев с бубном проблему не решить. На самом деле это далеко не все претензии, а значит вы должны понять, что идеальных продуктов не существует. 

реклама

Яблочники вынуждают владельцев мобильных телефонов платить больше, но обеспечивают длительный цикл технической поддержки. Если вы купили новый iPhone 3 года назад сразу же после выхода серии, то вправе рассчитывать на получение прошивок на базе новой операционной системы ещё 2 года. Мало того, после этого какое-то время вам будут присылать обновления безопасности, а в результате правильной оптимизации даже старые мобильники будут работать плавно и довольно быстро. Выбор достаточно сложный, ну а производители смартфонов на Android не спешат менять действующие правила. Выходит, что вам нужно делать выбор, а в результате довольно значительная часть потенциальных покупателей предпочитает надёжность и гарантии длительной технической поддержки. Ну а поскольку ситуация не меняется годами, то мы можем предположить, что налицо стратегия развития экосистемы, когда обе стороны вполне устраивает сложившийся статус-кво.

Несколько дней назад Xiaomi представила обновлённую версию списка EOS, в которую вошли 58 аппаратов. Поясняем, так называемый список End of Support означает, что тот или иной девайс больше не будет получать официальную поддержку и может не рассчитывать на выход прошивок на базе MIUI и даже обновлений безопасности. В последней редакции перечня указывается, что китайская компания приняла решение отказаться от выпуска MIUI 14 на серию Redmi Note 9. Это значит, что владельцы нескольких десятков смартфонов должны осознавать все риски, поскольку уже через год хакера начнут массовую атаку на устаревающие гаджеты. 27 мая в редакцию EOS вошёл ещё один популярный аппарат, который долгое время указывался инсайдерами в качестве актуального и должен был получить прошивку нового поколения. Речь о Mi Note 10 Lite, которому также отказано в обновлениях безопасности. 

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

На данный момент в список EOS за 2023 год включены не все аппараты, которые потеряли поддержку. Скорее всего, Xiaomi просто не считает нужным указывать старые телефоны, поскольку на самом деле перечень можно было бы легко увеличить да нескольких сотен устройств. Отметим, что жизненный цикл смартфонов под операционной системой Android не превышает 3 года, а во многих случаях китайская компания старается снизить срок до 2 лет. На указанные выше 3 года могут рассчитывать только флагманы, тогда как бюджетные серии и вовсе получают в лучшем случае только одну версию MIUI. Как вы поняли MIUI 14 и Android 13 всем указанным ниже телефонам не грозит. Именно поэтому рекомендуем вам думать, прежде чем делать тот или иной выбор. Например, вам может показаться, что между Redmi Note 10 Pro и Redmi Note12 Pro наблюдаются незначительные отличия. Так и есть, ведь процессор там остался без изменений, вот только более новый аппарат 2022 года будет получать прошивки ещё 2-3 года, тогда как старичок утратит поддержку уже в 2023 вместе с финальной MIUI 14. 

  1. Mi 1
  2. Mi 4
  3. Mi 5S
  4. Mi 6
  5. Mi 8 SE
  6. Mi 9
  7. Mi 9 SE
  8. Mi Note
  9. Mi MIX
  10. Mi MAX 3.
  11. Mi A3 
  12. Mi Pad 4
  13. MIX 3
  14. Mi 10 Lite zoom (CN)
  15. Mi 2
  16. Mi 4S
  17. Mi 5S Plus
  18. Mi 6X
  19. Mi 8 UD
  20. Mi 9 Lite
  21. Mi CC9
  22. Mi Note 2
  23. Mi MIX 2
  24. Mi A1
  25. Mi Pad
  26. Mi Pad 4 Plus
  27. Mi MIX 3
  28. Mi Note 10 Lite
  29. Mi 2A
  30. Mi 4c
  31. Mi 5C
  32. Mi 8
  33. Mi 8 Pro
  34. Mi 9 Pro 5G
  35. Mi CC 9e
  36. Mi Note 3
  37. Mi MAX
  38. Mi A2
  39. Mi Pad 2
  40. Mi MIX 2S
  41. Mi PLAY
  42. Mi 3
  43. Mi 5
  44. Mi 5X
  45. Mi 8 Lite
  46. Mi 8 Explore Edition
  47. Mi 9T Pro
  48. Mi CC 9 Pro
  49. Mi Note Pro
  50. Mi MAX 2
  51. Mi A2 Lite
  52. Mi Pad 3
  53. Mi MIX 2S
  54. Mi Note 10
  55. Redmi Note 9
  56. Redmi Note 9S
  57. Redmi Note 9Pro
  58. Redmi Note 9Pro Max
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #прошивки #miui 14 #смарфтоны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
Redmi Note 12T Pro на процессоре Dimensity 8200-Ultra протестировали в Geekbench
Xiaomi начинает конкурировать с Samsung в дизайне смартфонов: появились рендеры Xiaomi 14 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
218
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
17
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
24
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
2
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
22
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
7
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
2
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
40
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
9
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
27
Snapdragon 8cx Gen 4 в многоядерных тестах на 32% превзошёл Apple M3
+
iPhone 15 Pro Max может обладать теми же камерами и экраном, что и iPhone 14 Pro Max
1
Экс-прокурор Украины Юрий Луценко признал полный контроль РФ над Бахмутом
1
Telegraph: Украина продолжает мобилизацию перед контрнаступлением
1

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
35
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
26
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
47
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
18
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
25
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
2
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
5
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7

Сейчас обсуждают

Евгений Ситкевич
16:49
Это приведет к тому, что все магазины закроются и останутся только пункты выдачи заказов!
В США воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением
Антон Воронврот
16:47
ну типо прилетает расплавленная
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Антон Воронврот
16:46
так этож хорошо, больше мотивированных бойцов будет с нашей стороны. ведь ципсошники несут такой бред, что даже алкаши будут ржать
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Alex-IT
16:46
Они ссылаются на американские источники. Если это делают пропагандистские сайты, то это ещё не повод им не верить. Если хорошо знаете английский можете загуглить первоисточники.
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
REY_B_
16:46
Не только. Например любители покатушек под "паром" так же вопили. А таких тогда были чуть ли не все.
В США воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением
хахахер
16:46
я даже не знал,про то что с грузией война какая-то была в нулевых.Вроде и оборонный концерн,но настолько не до всего было,в работу полное погружение
В грузинском парламенте заявили, что за Грузию в случае конфликта с РФ никто не вступится
Yurio
16:41
Сочувствую. Что врачи говорят?
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
Chat0_B00t
16:41
Объява от Пэдалика Клычко: "Город бомбят! С-300! Подключились к работе "Петриоты" Не покидайте укрытий. Скоро будет работать вся наша ПВО!" (цэ)
ВКС России нанесли мощнейший ракетный удар по аэродромам во всех регионах Украины
REY_B_
16:40
Зато Россиянам не повезло. - Давно бы уже пора начать! Но начальники неспособны. З.Ы. Если бы начали давно, то и война бы не потребовалась. Просто Россия была бы сильной, с сильной зоной влияния.
ВКС России нанесли мощнейший ракетный удар по аэродромам во всех регионах Украины
REY_B_
16:39
Психологически, каждую ночь воздушная тревога... Прилетает, или сбивают, но на нервы капает. Особенно когда разгоняется "Россия попала в очередной жилой дом". Даже если не она попала, но разбитый дом ...
ВКС России нанесли мощнейший ракетный удар по аэродромам во всех регионах Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем