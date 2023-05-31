Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 7600 – стоит ли переплачивать 10 000р и почему видеокарта AMD выгоднее
В некоторых случая Radeon RX 7600 оказывается почти в 2 раза быстрее
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Многие наши читатели даже не подозревают, но значительная часть тестов, которые доступны в интернете, не может считаться надёжной. Всё это не значит, что мы призываем обвинять авторов каналов на YouTube во лжи. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот, ведь многие энтузиасты работают честно, но забывают о том, что делают свою работу для обычных геймеров. Простой пример, если вы планируете купить недорогой процессор, то с высокой вероятностью обратите внимание на видеокарту до 30 тысяч рублей. Ну а владельцы флагманов последних поколений скорее всего могут себе позволить видеокарты от 100 тысяч рублей и дороже. 

реклама

Вот только многие авторы в интернете по непонятной причине для тестирования недорогих видеокарт используют Core i9-13900K, а для бюджетных процессоров берут графический чип GeForce RTX 4090. В итоге геймеры покупают недорогой процессор или видеокарту, но не получают заявленных показателей, а значит оказываются обманутыми и чувствуют себя не лучшим образом. Сегодня мы предлагаем взглянуть на любопытный тест, проведённый авторами канала Bang4BuckPC Gamer. Ребята сравнили быстродействие одной из самых популярных видеокарт среднего ценового диапазона GeForce RTX 3050 и новой Radeon RX 7600. В качестве процессора использовался Ryzen 7 5800X, а 16 Гб оперативной памяти DDR4-3200 не разгонялись. Словом, всё так, как может себе позволить работающий геймер. Разрешение установлено на 1080р. 

  • Мы не будем перегружать вас сложными таблицами, поэтому напишем проще. Итак, в Shadow of the Tomb Raider GeForce RTX 3050 выдаёт до 80 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 смогла разогнаться до 130 fps.
  • В F1 2022 у видеокарты NVIDIA показатели увеличились до 140 кадров в секунду, ну а новинка производства AMD смогла достичь немалых 260 fps.
  • GeForce RTX 3050 в требовательной Cyberpunk 2077 набирает 60 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 оказывается ощутимо быстрее, получая до 100 fps.
  • В Call of Duty: Modern Warfare II ситуация скудеющая: 65 fps против 115 fps в пользу красного лагеря. 
  • В Horizon Zero Dawn видеокарта GeForce RTX 3050 с трудом выдаёт 60 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 с лёгкостью демонстрирует до 100 fps.
  • Двукратное преимущество Radeon RX 7600 заметно и в Deus Ex: Mankind Divided, где середняк NVIDIA может претендовать на 65 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 выдаёт все 110 fps.

Налицо значительное преимущество, а вот с ценой в российских магазинах не всё гладко. Как видите, за Radeon RX 7600 просят 35 710 рублей, тогда как купить GeForce RTX 3050 вы можете на целых 10 тысяч рублей дешевле. Разница колоссальная, а значит вы можете как сэкономить, так и переплатить. Теоретически, Radeon RX 7600 должна стоить в районе 25 тысяч рублей, но законы логики не действуют, поэтому перспективы новинки AMD выглядят туманными. 

На 3 тысячи дешевле в наличии Radeon RX 6650 ХТ, которая ничем не отличается от новинки, а значит вы смело можете купить графический чип прошлого поколения. Предполагалось, что стоимость его упадёт, но пока в российской рознице почти нет Radeon RX 7600. Скорее всего, к середине июня магазины завезут новинку AMD, что позволит немного снизить цены, а пока можно обратить внимание на Radeon RX 6600. Видеокарта стоит столько же, как и указанная выше GeForce RTX 3050, но примерно на 10% быстрее. Мы полагаем, что это неплохая возможность для тех, кто не планирует обременять себя длительным ожиданием. Скорее всего, стремительного падения цен не будет, ну а фанатам NVIDIA предлагается GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта появилась в продаже в 2019 году и порядочно устарела. Она включает всего 6 Гб видеопамяти, что не мешает ей показывать производительность равную GeForce RTX 3050. Все указанные видеокарты могут тянуть игры в 1080р, но делают это с переменным успехом. Очевидно, что Radeon RX 6650 ХТ кажется наиболее выгодной, тогда как GeForce RTX 3050 никак не начала дешеветь. В США первая уже стоит в районе 250 долларов, тогда как вторая продаётся за 220 и дешевле. Не исключено, что со временем цены на российском рынке придут в норму, но до этого времени геймеры вынуждены будут платить больше, а получать меньше.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 7600
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

FSP показала блок питания на 2500W: к нему можно подключить четыре видеокарты RTX 4090
MSI показала на Computex 2023 габаритные системы охлаждения для видеокарт
Intel может начать делать графические процессоры для будущих RTX 5000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
8
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
10
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
42
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
7
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
12
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
6
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
14
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
6
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
2
ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ на аэродромах
+
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Сегодняшней ночью в портовой зоне Одессы был поражен объект с западным вооружением
1
Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
33
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
12
Глава NVIDIA заявил, что с искусственным интеллектом каждый человек может стать программистом
20
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
8

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
47
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
83
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
11
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
4
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Как выросла стоимость ПК-гейминга
57
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
4
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2
Мои впечатления от игры Risen. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
21:01
Примерно 700 баксов составило, по курсу 38 или 39 руб/USD. В районе 27к. как раз после выхода 970 решил, что предыдущий топ за те же деньги будет более разумным решением. спойлер - вышло не так.
Как выросла стоимость ПК-гейминга
SeTi2019
21:01
И как бы случайно ты забыл упомянуть помершую русскую бабенку с этой лодки?
В сеть попали видео и фото с последствиями удара по ГУР Украины
lion77815
20:56
А куда ж вы предлагаете деть те $6 трюликов трамповских (а где-то намекают и на 8), ничем не обеспеченных
Общий тираж The Witcher 3 Wild Hunt превысил 50 миллионов копий
Вассисуалий Лоханкин
20:56
Украли, подонки!)))
Путин назвал удары Киева по жилым домам в Москве признаком террористической деятельности
Максим Лапардин
20:56
Ты ведь не скажешь,кто из официальных лиц армии или власти говорил про 3 дня?Нет?Поэтому выруби лучше телик.
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
От LoL до KeK один шаг
20:55
И все же в 1))
Протестированная в играх RX 7600 не оставила шансов RTX 3050
am8086
20:49
Мотивация исследований японцев из раза в раз ускальзывает. Злобные "япошки" проводили эксперименты на людях. Это факт. Но они проводили эксперименты и над японцами. Более того, если источником экспер...
В Китае нашли «бункер ужасов», где японцы проводили биологические опыты в годы Второй мировой войны
scroooge
20:46
А работать кто будет?
Пригожин призвал дать старт компании всеобщей мобилизации в России
Script Script
20:46
Ну так вот же она, разница в стоимости в два раза. Хоть в баксах - там, хоть в рублях - здесь.
Как выросла стоимость ПК-гейминга
am8086
20:45
Как же плохо когда компания создала хит. С одной стороны - торгуй, не хочу, а с другой - нового то ничего нет.
Noctua показала обновленную версию суперкулера NH-D15
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем