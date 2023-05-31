В некоторых случая Radeon RX 7600 оказывается почти в 2 раза быстрее

Многие наши читатели даже не подозревают, но значительная часть тестов, которые доступны в интернете, не может считаться надёжной. Всё это не значит, что мы призываем обвинять авторов каналов на YouTube во лжи. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот, ведь многие энтузиасты работают честно, но забывают о том, что делают свою работу для обычных геймеров. Простой пример, если вы планируете купить недорогой процессор, то с высокой вероятностью обратите внимание на видеокарту до 30 тысяч рублей. Ну а владельцы флагманов последних поколений скорее всего могут себе позволить видеокарты от 100 тысяч рублей и дороже.

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Вот только многие авторы в интернете по непонятной причине для тестирования недорогих видеокарт используют Core i9-13900K, а для бюджетных процессоров берут графический чип GeForce RTX 4090. В итоге геймеры покупают недорогой процессор или видеокарту, но не получают заявленных показателей, а значит оказываются обманутыми и чувствуют себя не лучшим образом. Сегодня мы предлагаем взглянуть на любопытный тест, проведённый авторами канала Bang4BuckPC Gamer. Ребята сравнили быстродействие одной из самых популярных видеокарт среднего ценового диапазона GeForce RTX 3050 и новой Radeon RX 7600. В качестве процессора использовался Ryzen 7 5800X, а 16 Гб оперативной памяти DDR4-3200 не разгонялись. Словом, всё так, как может себе позволить работающий геймер. Разрешение установлено на 1080р.

Мы не будем перегружать вас сложными таблицами, поэтому напишем проще. Итак, в Shadow of the Tomb Raider GeForce RTX 3050 выдаёт до 80 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 смогла разогнаться до 130 fps.

В F1 2022 у видеокарты NVIDIA показатели увеличились до 140 кадров в секунду, ну а новинка производства AMD смогла достичь немалых 260 fps.

GeForce RTX 3050 в требовательной Cyberpunk 2077 набирает 60 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 оказывается ощутимо быстрее, получая до 100 fps.

В Call of Duty: Modern Warfare II ситуация скудеющая: 65 fps против 115 fps в пользу красного лагеря.

В Horizon Zero Dawn видеокарта GeForce RTX 3050 с трудом выдаёт 60 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 с лёгкостью демонстрирует до 100 fps.

Двукратное преимущество Radeon RX 7600 заметно и в Deus Ex: Mankind Divided, где середняк NVIDIA может претендовать на 65 кадров в секунду, тогда как Radeon RX 7600 выдаёт все 110 fps.

Налицо значительное преимущество, а вот с ценой в российских магазинах не всё гладко. Как видите, за Radeon RX 7600 просят 35 710 рублей, тогда как купить GeForce RTX 3050 вы можете на целых 10 тысяч рублей дешевле. Разница колоссальная, а значит вы можете как сэкономить, так и переплатить. Теоретически, Radeon RX 7600 должна стоить в районе 25 тысяч рублей, но законы логики не действуют, поэтому перспективы новинки AMD выглядят туманными.

На 3 тысячи дешевле в наличии Radeon RX 6650 ХТ, которая ничем не отличается от новинки, а значит вы смело можете купить графический чип прошлого поколения. Предполагалось, что стоимость его упадёт, но пока в российской рознице почти нет Radeon RX 7600. Скорее всего, к середине июня магазины завезут новинку AMD, что позволит немного снизить цены, а пока можно обратить внимание на Radeon RX 6600. Видеокарта стоит столько же, как и указанная выше GeForce RTX 3050, но примерно на 10% быстрее. Мы полагаем, что это неплохая возможность для тех, кто не планирует обременять себя длительным ожиданием. Скорее всего, стремительного падения цен не будет, ну а фанатам NVIDIA предлагается GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта появилась в продаже в 2019 году и порядочно устарела. Она включает всего 6 Гб видеопамяти, что не мешает ей показывать производительность равную GeForce RTX 3050. Все указанные видеокарты могут тянуть игры в 1080р, но делают это с переменным успехом. Очевидно, что Radeon RX 6650 ХТ кажется наиболее выгодной, тогда как GeForce RTX 3050 никак не начала дешеветь. В США первая уже стоит в районе 250 долларов, тогда как вторая продаётся за 220 и дешевле. Не исключено, что со временем цены на российском рынке придут в норму, но до этого времени геймеры вынуждены будут платить больше, а получать меньше.

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