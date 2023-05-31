Известный учёный сделал целый ряд резонансных заявлений

За последние несколько лет человечество столкнулось с чередой проблем, а глобальные вызовы настолько серьёзны, что мы просто забыли о том, чтобы всматриваться в небо в поисках внеземной жизни. Пандемия коронавируса и риски глобального конфликта занимают основные заголовки, иногда уступая место скандалам из жизни звёзд и политическими дрязгами. И всё же, свидетели нашествия инопланетян никуда не делись. Они продолжают своё дело, хотя и не имеют доступа к основным изданиям, прозябая на обочине мировой информационной сети. Но это в том случае, когда любители вещают о своём контакте с внеземным разумом, тогда как заявления известных учёных всё ещё способны вызвать волну. Начнём с того, что никому уже не интересен тот факт, что высокоразвитая цивилизация решила установить контакт с дояркой из захолустного села, или пришла в гости к местному алкоголику. Возможно, в первом случае зелёные человечки пытаются увеличить надои в отдельно взятом районном центре, тогда как во втором стремятся помочь нашей цивилизации избавиться от пристрастия к алкоголю. Как бы там ни было, но недавние заявления привлекли к теме НЛО повышенное внимание.

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Недавно прошла очередная конференция в Нью-Йорке, где разбирали проблему внеземного разума и влияния зелёных человечков на человечество и культуру различных цивилизаций. Так вот, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан совершенно неожиданно заявил о том, что инопланетяне не только регулярно посещают Землю, но и проживают среди нас. По словам учёного, вероятность присутствия пришельцев на нашей планете составляет 100 процентов. Он уверен в том, что многие из нас встречали пришельцев, но просто никогда не догадывались, с кем именно имеют дело. Нолан также уверяет, что есть возможность распознать человека или инопланетянина, но требуется пройти специальный интеллектуальный тест. Подробности учёный утаил, поэтому нам остаётся только догадываться, о чём вообще шла речь. Напомним, в ответ на возросший интерес к внеземной жизни в США Министерство обороны создало Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO), которое расследует случаи появления НЛО. Профессор Нолан подтвердил, что он знаком с людьми, работающими над реверсивным проектированием сбитого космического корабля, и выразил уверенность в том, что даже небольшой кусочек полученных знаний может привести к технологической революции.

Нолан выразил сомнение в том, что инопланетяне представляют угрозу для человечества. Он отметил, что не беспокоится о возможности нападения или похищения людей пришельцами. Его заявления пришли на фоне гипотезы группы учёных из Калифорнийского университета о возможном контакте с пришельцами до 2029 года. Недавно в Сенате прошли слушания, на которых высокопоставленные члены конгресса допрашивали шесть свидетелей, утверждающих, что они работали над программами изучения НЛО и обратного проектирования. В прошлом году американский парламент также принял закон, обеспечивающий защиту осведомителей, участвовавших в секретных проектах этой сферы. Директор Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий, Шон Киркпатрик, на слушаниях заявил, что его служба пока не обладает достоверными доказательствами внеземной активности, технологий или объектов, которые противоречат известным законам физики. Он отметил, что расследования все ещё продолжаются, и целью является поиск объективных данных и научных объяснений в отношении НЛО.

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Выступление профессора Нолана и действия правительства США по созданию специального агентства для изучения аномалий вызвали значительный резонанс в обществе. Возрождённый интерес к поиску внеземной жизни и изучению НЛО отражается в активных дебатах и дискуссиях в различных кругах научного сообщества и в правительственных структурах. Эксперты отмечают, что пока не существует консенсуса среди учёных относительно существования инопланетных цивилизаций и их посещения Земли. Вопрос о том, что происходит внутри загадочных НЛО, остаётся открытым и требует дальнейших научных исследований. Независимо от этого, дискуссии и исследования, связанные с внеземной жизнью и НЛО, продолжают волновать общественность и вызывать интерес у широкой аудитории. Есть мнение, согласно которому научные открытия и развитие технологий могут принести новые знания и понимание этой загадочной области, открывая двери к возможному контакту с инопланетными цивилизациями. Или нет, ведь пока не было никаких достоверных доказательств существования НЛО и их попыток выйти на контакт с человечеством. Если не считать ту доярку, о которой мы писали выше.