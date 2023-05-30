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Тактика ждуна, переход на PlayStation 5 или покупка RTX 3060: решаем проблему дорогих видеокарт
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GeForce RTX 4060 Ti оказалась настоящим провалом, а сегодня мы видим, что главная цель NVIDIA состоит не в попытке продвигать новые технологии, а зарабатывать как можно больше денег, прилагая минимум усилий. Новинка получила минимальный прирост быстродействия, а в результате мы видим, что в сегменте графических чипов до 400 долларов технологических прогресс остановился. Radeon RX 7600 оказалась ничем не лучше, а значит попытка AMD улучшить положение на рынке провалилась. Неясно, о чём вообще думала Лиза Су, но идея не понравилась геймерам, ну а ждать до выхода следующей видеокарты ещё достаточно долго.

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Известно, что GeForce RTX 4060 появится в продаже в конце июля и оценивается в США в 300 долларов. В Европе за новинку попросят 330 евро или 355 долларов. В России цены традиционно выше, но сегодня в США GeForce RTX 3060 вы можете отхватить за 280 долларов, тогда как в Европе цены стартуют с 300 долларов. Известно, что GeForce RTX 4060 окажется примерно такой же по скорости, как и GeForce RTX 3060, поэтому все эти попытки продавать нам одну и ту же видеокарту уже 3 года подряд выглядят крайне странно. Критиковать NVIDIA нет смысла, ведь Дженсен Хуанг позабыл о геймерах, пытаясь сорвать куш на тех, кто инвестирует миллионы долларов в разработку и обучение ИИ.

Скидок не будет ещё долго, ну а мы посмотрим, сколько сегодня стоят видеокарты среднего ценового диапазона в РФ. За 29 тысяч вы можете отхватить слегка урезанную GeForce RTX 3060. Здесь 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина, а скорость ниже, чем у эталонного графического чипа. В целом, разница есть, но в разрешении 1080р вы не почувствуете резкого падения скоростных показателей. Владельцы жалуются на громкий шум вентилятора под нагрузкой, но более мощное решение с 12 Гб видеопамяти обойдётся вам на 5 тысяч рублей дороже. Как следует задумайтесь, ведь в 1080р дополнительные 10 кадров в секунду ничего не решают, но для некоторых переплата может показаться значительной. Похоже, NVIDIA планирует провернуть старый фокус, когда GeForce RTX 4060 займёт сегмент на несколько тысяч рублей дороже, а старая GeForce RTX 3060 будет предлагаться в районе 30-32 тысяч рублей. Давно пора скидывать цену до 25 тысяч, но ничего подобного не предвидится, а мы полагаем, что выход GeForce RTX 4060 ничего не изменит.

Кстати, именно 25 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3050. Это младший графический чип прошлого поколения, имеющий доступ к трассировке лучей. Раньше за аналогичную линейку просили от 150 долларов, ну а сегодня вам придётся выложить довольно значительную сумму. Видеокарты жутко дорогие, а эксперты отмечают, что именно по этой причине геймеры массово мигрируют на игровую приставку PlayStation 5. Производители видеокарт теряют потенциальных покупателей, а спрос продолжит снижаться. Возможно, в текущем и даже следующем поколении NVIDIA сможет убеждать инвесторов в том, что это мелочи, но со временем за принятые решения обязательно придётся платить. Вернуть миллионы геймеров на персональные компьютеры окажется крайне сложно, а значит в выигрыше окажется прежде всего Sony. GeForce RTX 3050 подходит для запуска всех игр в 1080р, но уже сегодня в некоторых новинках такая видеокарта указывается в качестве минимальных требований.

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Кстати, Radeon RX 7600 уже начала поступать в российские магазины. Цены заоблачные, а мы рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ. Мы не считаем, что это видеокарта удачная или оптимальная, но она точно выгоднее всех указанных выше моделей. Так, за 30 тысяч Radeon RX 6650 ХТ оказывается быстрее GeForce RTX 3600, а в результате вы можете не только сэкономить, но и получить более скоростной продукт. Брать GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060 Ti сегодня не рекомендуем, поскольку они жутко дорогие. Похоже, цены какое-то время снижаться не будут, поэтому у вас есть всего несколько вариантов: уйти на игровую приставку PlayStation 5 или подождать. Если не брать самые новые игры, ориентируясь на классические эксклюзивы со скидками и игры по подписке, то можно неплохо сэкономить. Второй вариант предполагает длительное ожидание. Никто не знает, как долго придётся ждать, и будет ли вообще тактика ждуна эффективна. Ну или можно переплатить здесь и сейчас. Решайте, что вам нравится больше всего, ведь у каждого из нас есть своё мнение на этот счёт.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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