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Почему победа Эрдогана выгодна для России, и что сказал Президент Турции после победы на выборах
Не исключено, что Москва воспользуется политическими уступками, которые были совершены в адрес Эрдогана в последние месяцы
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Политика – это сложная штука, в которой присутствуют уступки, диалог и здравый смысл. Лидеры стран пытаются получить как можно больше выгод от тех или иных действий, а всё это напоминает большую игру, в которой есть не только крупные фигуры, и разменные пешки. Последними часто жертвуют для извлечения личных выгод, и не забывайте, что лидеры стран – это прежде всего люди. У них есть интересы, желания и страхи, а сами они крепко держатся за свои кресла и не хотят никуда уходить. Пожалуй, одной из ключевых интриг последних месяцев были выборы в Турции. Вчера утром стало известно о том, что победу во втором туре с небольшим перевесом одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Что любопытно, главный соперник ещё совсем недавно настаивал на сотрудничестве с Россией, но на выборы шёл под лозунгами выстраивания враждебных отношений с Москвой.  

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Оппозиция признала поражение, а значит у Эрдогана есть 5 лет на осуществление задуманного. Даже В. Путин признавал, что президент Турции – это непростой собеседник, но заявлял о том, что Эрдоган остаётся надёжным партнёром и всегда следует данным обещаниям. Выборы прошли, а вместе с их окончанием возникли вопросы, на которые пытаются дать ответы эксперты по обе стороны океана. Например, что будет с зерновой сделкой. Известно, что для России она была невыгодна, а Украина открыто использовала коридор для нанесения ударов по военным кораблям Черноморского флота и Крыму. Примечательно, что сразу же после получения данных о победе Эрдогана был совершён удар при помощи дронов-камикадзе по одесскому порту. Повторимся, что вопросов сегодня значительно больше, чем ответов, а вчера Эрдоган выступил с заявлением, рассказав о некоторых планах, которые намерен осуществить в ближайшее время.  Прежде всего Эрдоган подчеркнул свою готовность к новым вызовам и обозначил ключевые приоритеты, включая отношения с президентом России и НАТО.

По словам Эрдогана, Турция намерена укрепить свои связи с Россией и продолжить развивать стратегическое партнёрство между двумя странами. В свете недавних событий, включая улучшение отношений после кризиса, вызванного сбитым российским истребителем в 2015 году, Эрдоган подчеркнул важность продолжения диалога и сотрудничества с Москвой. По его мнению, Турция и Россия имеют много общих интересов, и должны стремимся к дальнейшему укреплению связей. Президент также отметил, что экономическое сотрудничество и торговля между двумя странами играют важную роль в их отношениях. Одновременно с этим Эрдоган подчеркнул важность защиты национальных интересов Турции и ею суверенитета. Он подтвердил, что Турция останется активным участником в региональных вопросах, таких как Сирия и Ливия, и будет продолжать защищать свои границы и безопасность. Одним из ключевых аспектов заявления Эрдогана было отношение со странами НАТО. Президент Турции подчеркнул, что Турция остаётся надёжным членом альянса и привержена дальнейшему тесному сотрудничеству с НАТО. По словам Эрдогана, необходимо укреплять оборону и сотрудничество между союзниками в рамках альянса.

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Эрдоган также выразил обеспокоенность по поводу некоторых недавних разногласий и напряжённости в отношениях с некоторыми странами-членами НАТО, но подчеркнул, что Турция готова продолжать диалог и решать возникающие проблемы через конструктивное взаимодействие. Кроме того, Эрдоган затронул вопросы внутренней политики. Он обещал продолжить проводить реформы в стране, направленные на укрепление демократии и защиту прав граждан. Президент также обратил внимание на важность устранения социальных неравенств и борьбы с экономическими вызовами, которые стоят перед Турцией. После объявления Эрдогана его заявление вызвало широкий резонанс в Турции и за её пределами. Аналитики отмечают, что продолжение стратегического партнёрства с Россией и тесное сотрудничество с НАТО будут играть важную роль в определении будущего курса Турции и её политической роли в регионе. Фактически, Эрдоган не сказал ничего такого, о чём бы не говорил ранее. Ну а наибольший интерес вызывает звонок президента Турции после своего избрания в Москву. При этом аналитики подчёркивают, что сегодня именно Россия имеет рычаги давления на Эрдогана, поскольку разрешила отсрочить выплаты за газ и повременить с оплатой 5 миллиардов долларов за строительство атомной электростанции. Потребует ли Москва политических уступок, пока неизвестно, а эксперты уверены в том, что предсказать действия Эрдогана на посту президента достаточно сложно. 

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#аналитика #политика
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