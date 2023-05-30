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Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
Radeon RX 7600 стоит дороже Radeon RX 6650 ХТ, но не имеет никаких преимуществ перед старой видеокартой
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Эксперты полагают, что GeForce RTX 4060 Ti надолго запомнится геймерам и будет признана одной из самых худших видеокарт в истории. Если отбросить все эмоциональные вопросы, то можно сделать следующий вывод: спустя 2.5 года после релиза GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA имела наглость выпустить аналогичный по скорости продукт, который стоит те же 400 долларов, что и предшественник. Казалось, что хуже быть не может, но тут откуда-то снизу постучала AMD со своей видеокартой Radeon RX 7600.

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Вообще, не всё так плохо, как могло показаться, а значит самое время разобраться в проблеме. Начнём с того, что Radeon RX 7600 стоит около 270 долларов, а в США её можно купить за эту сумму без очередей. Доступно несколько моделей, но ажиотажа нет и не предвидится. Дело в том, что в наличии Radeon RX 6650 ХТ, за которую просят около 250 долларов. Было бы неплохо, если бы новинка оказалась хотя бы на 15% быстрее, вот только даже в эталонных тестах Radeon RX 7600 демонстрирует скромный прирост в несколько процентов. Для российского рынка 270 долларов за такую видеокарту было бы сродни подарком небес, вот только отечественным геймерам ничего подобного не предлагается.

Сегодня мы заметили Radeon RX 7600 в магазине Регард. Модель производства Gigabyte грустно лежала на полке в одиночестве и стоила под 36 тысяч рублей. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти и весьма скромные характеристики, которые не позволяют ей прыгнуть выше 1080р. Получается, что всем владельцам мониторов с разрешением 2К и выше Radeon RX 7600 не подходит, ну а цена явно завышена. Давайте думать. Так, 32 тысячи вы можете купить Radeon RX 6650 ХТ. Данная видеокарта по скоростным показателям ничем не хуже указанной выше, но стоит слегка дешевле. На самом деле разница в цене небольшая, а суть сводится к тому, что нам предлагают аналогичный графический чип без каких-либо изменений. Вообще никаких, ведь технология масштабирования третьего поколения AMD FSR 3.0 появится ещё нескоро, а никакого преимущества в трассировке лучей или других сценариях Radeon RX 7600 не даёт. Если вы полагали, что у NVIDIA дела идут лучше, то сильно ошиблись. 

Итак, за 39 тысяч вашему вниманию предлагается GeForce RTX 3060 Ti. NVIDIA выводит данный графический чип с рынка, поэтому надежды на то, что видеокарты на его основе подешевеют, не оправдались. Остатки медленно расходятся, а стоимость остаётся заоблачной. По скорости GeForce RTX 3060 Ti примерно соответствует указанной выше Radeon RX 7600 (немного быстрее в эталонных тестах), поэтому в данном случае вы меняете шило на мыло. Обе видеокарты дорогие и плохо вписываются в бюджет геймера, который хочет купить продукт для игр в 1080р. Если у вас есть время, обязательно изучите тесты обеих графических чипов в 2К. Эксперты доказывают, что наличие 8 Гб видеопамяти плохо сказывается на скоростных показателях, а в результате видеокарты упираются в банальную нехватку памяти. GeForce RTX 3060 Ti лучше себя ведёт в трассировке лучей, но мы рекомендуем на подобные глупости внимания не обращать, поскольку реальные скоростные показатели обеих графических чипов таковы, что волшебные лучики вы там может увидеть исключительно в теории. 

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Ну и мы не можем обойтись без указания GeForce RTX 4060 Ti. Помните о том, что новинка получила небольшой прирост быстродействия по сравнению с графическим чипом прошлого поколения, а значит GeForce RTX 3060 Ti всего на 10% медленнее. Или нет, ведь многое зависит от того, с какой точки зрения вы смотрите на проблему. Вы удивитесь, но здесь есть несколько мнений. Проще всего сказать, что разница в скорости есть и выставить цену на 6 тысяч рублей дороже. Это выгодно магазинам, ведь ничего никому доказывать не нужно. И всё же, если вы владеете процессором уровня Ryzen 5 5600Х, то можете забыть о том, что хотя бы в одной игре GeForce RTX 4060 Ti получит преимущество. Получается, что разница заметна только при определённых условиях, а большая часть геймеров имеет на руках железо, которое не соответствует подобным требованиям. И всё же, GeForce RTX 4060 Ti не так плоха, как о ней говорят. Да, Дженсен Хуанг явно пожадничал, а значит стоить такая видеокарта должна около 300 долларов. Такая цена оказалась бы вполне уместной, ну а наличие поддержки DLSS 3.0 позволяет получить ещё 10% буста, а в итоге продукт мог получиться интересным. Не исключено, что к концу лета или осени нас будут ожидать скидки, но пока дела у NVIDIA идут слишком хорошо, чтобы удешевлять новую видеокарту спустя неделю после релиза.

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