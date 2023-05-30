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Почему фанатам NVIDIA всё равно придётся купить дорогую и медленную GeForce RTX 4060 Ti
Похоже, у фанатов NVIDIA просто нет выбора, ведь альтернативы отсутствуют
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Судя по всему, продажи графического чипа GeForce RTX 4060 Ti идут просто отвратительно. Инсайдеры рапортуют о том, что геймеры обходят новинку NVIDIA стороной, поскольку она имеет целый ряд недостатков. Что любопытно, на этот раз мнение экспертов и сообщества сходится, ведь обе стороны единодушно назвали GeForce RTX 4060 Ti полным провалом. Предполагалось, что новинка улучшит положение на рынке, но вместо этого она сделала его безвыходным.

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Так, Дженсену Хуангу нужно продавать свой продукт, тогда как геймеры не хотят платить те же 400 долларов за близкий аналог видеокарты 2020 года. Но хуже всего что за это время стоимость никак не изменилась, а NVIDIA продолжает рассказывать о каких-то волшебных технологиях, которые должны всё изменить. Ситуация патовая, а заложниками стали магазины, у которых просто нет выбора. Крупные торговые сети уже начали раздавать скидки, надеясь как можно быстрее избавиться от неликвида. Сложно сказать, насколько должна подешеветь GeForce RTX 4060 Ti чтобы геймеры захотели её покупать. Скорее всего, цена должна снизиться до 300 долларов, но на такое NVIDIA не пойдёт, а за 350 долларов новинка не будет пользоваться спросом.

В российских магазинах затишье, ведь геймеры приходят в себя от завышенной стоимости, по которой там продаётся GeForce RTX 4060 Ti. Только подумайте, в Европе за новинку просят около 475 долларов (эквивалент рекомендованной стоимости в евро), тогда как в отечественной рознице за карту просят от 560 вечнозелёных. Непорядок, вот только выбора у нас нет. Ну а дабы вы осознали всю бесперспективность ситуации, давайте разберём несколько видеокарт, которые доступны здесь и сейчас. Как вы уже поняли, начнём мы именно с GeForce RTX 4060 Ti. Запомните, что сегодня с 8 Гб видеопамяти вам не удастся запустить как минимум несколько новых игр на максимальных настройках в 2К. Но это без трассировки лучей, ведь с волшебными лучиками потребуется доступ к технологии масштабирования. Ну а это мыльная картинка, за счёт которой достигается стабильное количество кадров в секунду. Брать GeForce RTX 4060 Ti мы вам не рекомендуем, ведь видеокарта устарела ещё до своего появления на прилавке.

Предполагалось, что GeForce RTX 3060 Ti после начала продажи GeForce RTX 4060 Ti подешевеет, но ничего подобного не произошло. За посредственную модель от Palit с двумя кулерами вы заплатите всего на 4 тысячи дешевле, при этом GeForce RTX 4060 Ti не только немного быстрее, но и предложит вам более серьёзную систему охлаждения. Получается, что цена аналогичная, а за два с половиной года старая GeForce RTX 3060 Ti не только не подешевела, но и набрала порядочный жирок. Увы, но рекомендовать такую видеокарту в здравом уме мы не можем. Как только она будет стоить в районе 30 тысяч рублей, можно будет о чём-то говорить, а пока перспективы туманны, а выбора в зелёном лагере нет и не предвидится.

А вот у AMD есть чем поживиться. Начнём с Radeon RX 6700 ХТ, которая примерно соответствует по скорости GeForce RTX 4060 Ti. Возможно, в некоторых сценариях новинка NVIDIA быстрее, но всё это незаметно, если вы купили процессор уровня Ryzen 7 5800Х. Владельцам прокачанных флагманов разница будет видна только в синтетических тестах, а мы очень сомневаемся в том, что потенциальный покупатель GeForce RTX 4060 Ti может себе позволить камень за 60 тысяч рублей. Получается, что по производительности Radeon RX 6700 ХТ ничем не лучше, но есть один важный нюанс, который говорит в пользу покупки видеокарты AMD. Как вы уже догадались, всё дело в 12 Гб видеопамяти, а это довольно существенный плюс. Если вы запустите требовательную новинку в разрешении 2К, то с Radeon RX 6700 ХТ получите более стабильный фрамрейт и сможете выкрутить настройки на максимум. Ну а с GeForce RTX 4060 Ti ничего подобно сделать уже не выйдет.

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Вообще, если вас устраивает уровень GeForce RTX 3060 Ti, но смущает цена, то мы предлагаем обратить внимание на Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта слегка медленнее, но дешевле на 10 тысяч рублей. Разницу вы не заметите в играх, а значит мы не видим смысла переплачивать. Если вам скажут, что у GeForce RTX 3060 Ti более внушительные показатели в трассировке лучей, то мы советуем поинтересоваться, сколько же кадров в секунду генерирует такая видеокарта в новинках 2023 года в разрешении 2К с RTX-ON. Как мы уже писали выше, без мыльного масштабирования всё равно не обойтись, поэтому считаем волшебные лучи в данном сегменте исключительно опционными и настойчиво не рекомендуем использовать. Получается, что Radeon RX 6650 XT позволит вам получить столько же кадров в секунду, сэкономив при этом 10 000 рублей, что весьма неплохо. Не благодарите.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 ti
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