Американские эксперты встревожены и полагают, что сегодня у НАТО нет средств для защиты от гиперзвукового оружия РФ

По мнению журналистов американского издания Military Watch, мир уже никогда не будет прежним после того, что случилось 16 мая. Напомним, в ходе удара российской гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» была уничтожена командно-радиолокационная станция и целых 5 пусковых установок ЗРК Patriot. Вообще, и раньше было известно, что американские системы ПВО не способны сбивать летящие на сверхзвуковой скорости ракеты, но именно 16 мая стало очевидно, что у НАТО нет того самого железного щита, о котором так много и громко вещают лидеры альянса. Напомним, тогда при помощи истребителя МиГ-31 по действующей батарее ЗРК Patriot была выпущена ракета «Кинжал». Судя по кадрам, которые в тот же день попали в прессу, оператор пытался сбить приближающийся объект, что привело к пуску сразу 32 ракет, каждая из которых оценивается в 3 миллиона долларов. Несмотря на это «Кинжал» преодолел линию сопротивления и ударил по опустошённому комплексу. Украинская сторона не предоставляла никаких фотографий повреждённого ЗРК, ну а сразу после инцидента в Киеве начали рассказывать о том, что потери оказались незначительными. Подтянулись эксперты из Пентагона, рассказывавшие о том, что всё в полном порядке, но сегодня очевидно, что партнёры США встревожены.

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Если даже бегло взглянуть на то, что пишут в американской прессе, то можно заметить целый ряд материалов, авторы которых разносят российскую ракету в пух и прах. Вчера Bloomberg опубликовала любопытный материал, автор которого заявил о том, что не верит в заявленные характеристики «Кинжала» только потому, что Россия не предоставила свою ракету на изучение. Якобы, до тех пор, пока янки не убедятся в том, что гиперзвуковое оружие действительно способно достигать заявленных скоростей, в Пентагоне не готовы верить русским. При этом эксперт уверяет, что «Кинжал» и вовсе не может передвигаться выше 5 Маха, а перед снижением существенно замедляется. Словом, была дана задача писать как можно больше негатива, что должно дискредитировать гиперзвуковое оружие РФ в глазах обывателей. Неясно, насколько подобные действия будут успешными, но есть большие сомнения в том, что всё это вообще эффективно. Дело в том, что хуже или лучше после публикации той или иной статья ракета не станет, а вот реальные последствия уже есть.

Журналисты обращают внимание на то, что после уничтожения ЗРК Patriot Россия стала чаще применять ракеты дальнего радиуса действия. Во второй половине мая удары наносились по различным объектам на западной части Украины, где уже несколько месяцев было относительно тихо. Поражены оказались железнодорожные станции, склады топлива и боеприпасов, а также техника, недавно поступившая из европейских стран и США. В Киеве чуть ли не каждый день фиксируют самый массовый прилёт беспилотников, а в ночь на 28 мая в столицу Украины могли прилететь свыше 40 дронов-камикадзе (по некоторым данным до 54 БПЛА). Власти заявляют, что уничтожили абсолютно все объекты, но горящие склады говорят об обратном. Есть все основания полагать, что это стало следствием прорыва обороны ПВО при помощи «Кинжалов», ну а в Military Watch констатируют, что за время проведения СВО Россия смогла увеличить производство гиперзвуковых «Кинжалов» в 5 раз. По мнению американских аналитиков, добиться такого впечатляющего результата удалось за счёт правильно использования ресурсов. Прежде всего там отмечают, что Х-47М2 представляет собой глубокую модификацию ракеты 9М723 «Искандер-М». Последняя выпускается уже более 17 лет, поэтому нет ничего удивительного, что её массовый выпуск хорошо освоен, а нужное для обороны страны количество создано. Это значит, что путём замены некоторых составляющих можно быстро переоборудовать сборочные цеха, а в результате выйти на производство 10 «Кинжалов» в месяц.

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В Military Watch полагают, что с 2019 года (когда гиперзвуковая ракета официально была принята на вооружение) по май 2023 удалось выпустить 80 «Кинжалов». При этом не больше 6 единиц были использованы во время проведения СВО, а значит большая часть остаётся на хранении и готова к выполнению поставленных задач. Учитывая тот факт, что дальность достигает 2000 километров, а скорость превышает 10 000 км/ч, то можно предположить, что боевой потенциал сохраняется на случай обострения отношений с НАТО. Будем надеяться, что ничего такого не случится, а гиперзвуковые ракеты так и останутся лежать на своих местах, но важно осознавать, что до нескольких европейских столиц «Кинжал» будет лететь всего 5-10 минут. При этом никакое ПВО не поможет, а местные элиты, мечтающие поставить Россию на колени, не смогут спрятаться в бункерах, ведь ракета проникает туда, как нож в масло.