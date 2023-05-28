Американские аналитики решили уверены, что российская гиперзвуковая ракета не так опасна, как кажется

Учёные уверяют, что отрицание – это один из наиболее эффективных механизмов психологической зашиты. Иногда нам проще считать проблему несуществующей, чем пытаться её решить. Ну а дальше всё будет зависеть от череды случайностей, ведь со временем казавшееся сложным действительно может превратиться незначительный факт. Но бывает и так, что отрицание перерастает в непреодолимое препятствие, которое мешает человеку вести нормальную жизнь и требует срочной терапии. Словом, не всё так однозначно. Как оказалось, американские эксперты предпочитают отрицание, поскольку встреча с реальностью может стоить некоторым из них слишком дорого. Сегодня в Bloomberg появился любопытный материал, авторы которого ссылаются на аналитика Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса. Аналитик подверг жёсткой критики российские гиперзвуковые ракеты, рассказав о том, что это орудие пропаганды, не имеющее ничего общего с реальностью, а значит опасаться США нечего.

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Аналитик уверяет, что реальная эффективность и готовность ракеты вызывают сомнения. Приводятся следующие доводы, некоторые из которых мы ниже прокомментируем. Эксперт отмечает, что гиперзвуковое оружие представляет собой систему, способную развивать скорости свыше 5 Маха. Российский «Кинжал» относится к классу гиперзвуковых планирующих ракет, которые могут маневрировать в атмосфере, что усложняет их перехват противоракетными системами. Однако, авторы материала выдвигают ряд вопросов относительно реальной эффективности подобного оружия. Прежде всего, отмечается, что данные о его успехах и возможностях предоставляются исключительно российскими властями и не подкреплены независимыми источниками или доказательствами. Также отмечается, что проведённые испытания ракеты включали ограниченное количество полётов, и их результаты остаются недостаточно ясными и проверенными. Более того, нет достоверных данных о том, насколько система способна обходить современные комплексы противоракетной обороны и попасть в цель вне зависимости от любых сдерживающих факторов. Мало того, нет оснований полагать, что «Кинжал» вообще способен развивать скорость выше 5 Маха, а значит ракета и вовсе может быть обычной пропагандой.

Несмотря на подобные сомнения, аналитик признаёт, что развитие гиперзвукового оружия – это глобальный тренд в военной сфере, и Россия не является единственной страной, стремящейся разработать и развернуть подобное оружие. США и Китай также активно работают над своими программами гиперзвуковых ракет. Даже если не принимать в расчёт заявленную эффективность, важно понимать, что технологии продолжают развиваться и совершенствоваться. Они представляют потенциальную угрозу для существующих систем противоракетной обороны и могут изменить баланс сил в глобальном военном пространстве. Ну а поскольку гиперзвуковые ракеты имеют широкий спектр применения, включая как ядерное, так и конвенциональное оружие, то их применение может иметь серьёзные последствия для геополитической стабильности и стратегической безопасности. К концу материала журналисты приходят к выводу, что необходимо возобновить диалог между ядерными державами, поскольку разногласия опасны для будущего нашей планеты. Отдельно указывается, что важно стремиться к прозрачности и доверию в отношениях, чтобы предотвратить гонку вооружений и разрешить конфликты дипломатическим путём. В заключение аналитик Bloomberg подчёркивает важность объективного анализа и критического подхода к пропагандистским заявлениям о гиперзвуковом оружии. Указывается, что необходимо учитывать недостаток независимой проверки и достоверных данных, чтобы получить более полное представление о реальных возможностях и ограничениях этой новейшей военной технологии.

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Прежде всего мы бы хотели отметить, что к настоящему моменту США так и не смогли создать эффективную гиперзвуковую ракету. Программа, на которую потрачены миллиарды долларов, провалилась, а новый подрядчик обещает настоящий прорыв. Что до международной проверки, то подобные заявления вызывают улыбку. Было бы странным, если бы РФ выслала американцам несколько ракет по почте в доказательство их эффективности. Впрочем, аналитик забывает, что США и сами не спешат раскрывать технические характеристики своего вооружения, ну а доверять или нет оппонентам – это уже вопрос философский. Что до применения, то подтвердить или опровергнуть скорость «Кинжала» сложно. Но тот факт, что подобное оружие уже нанесло американцам удар по имиджу, не вызывает сомнений. Несколько пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве потеряны, ну а сегодня янки пытаются обесценить достижения потенциального противника. Местное население убеждают, что проблема не такая серьёзная, ну а отрицание может иметь как выгоды, так и массу негативных последствий. Аналитик заявляет, что «Кинжал» крайне плох в маневрировании. Будем надеяться, что до глобального противостояния не дойдёт и в США никогда не узнают, смогут ли их комплексы ПВО справиться с русской гиперзвуковой ракетой. Полный материал по ссылке: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-05-27/russia-s-hypersonic-missile-is-more-putin-propaganda?leadSource=uverify%20wall