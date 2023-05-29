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В США воришки приходят в магазин с калькулятором – кража до $1000 не считается преступлением
Проблема стала настолько серьёзной, что беспокоит не только активистов, но и местный бизнес
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По данным американской прессы, сегодня количество преступлений в США стало настолько большим, что превышает все допустимые пределы и может сравниться только с периодом «золотой лихорадки». Принимаются крайне противоречивые законы, а часть населения и вовсе получила права, которые не прописаны в Конституции. Власти говорят о необходимости выплаты репараций чернокожим за годы нахождения их предков в рабстве, но забывают о том, что основная часть афроамериканцев крайне плохо вовлечена в производство. Проще говоря, чернокожие с неохотой идут работать, предпочитая получать от государства субсидии и заниматься мелкими кражами или продажей наркотиков. Ну а поскольку сегодня в США существует негласный запрет на перестрелки с афроамериканцами, то полицейские предпочитают не высовываться. Положение усугубляется тем, что чернокожие прекрасно осознают выгоды, которые им сулит бездействие правительства, ну а недавно появился новый бич, угрожающий деятельности тысяч небольших магазинов по всей Америке. 

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По данным Fox Business, США накрыла волна магазинных, что вызывает серьёзные опасения среди граждан и бизнес-сообщества. Причиной такого роста преступности стал закон, согласно которому лица, укравшие товары на сумму менее 1000 долларов, не подлежат отправке в тюрьму. Из-за этого преступники, действуя бесстрашно и цинично, возвращаются в магазины снова и снова, крадя товары на определённую сумму и оставаясь безнаказанными. Похоже, проблема оказалась серьёзной, поскольку кражи становятся всё более частыми, а преступники остаются безнаказанными. В газете New York Post потребовали отправлять магазинных воров в тюрьму, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение городов. Подчёркивается, что воришки приходят в магазины с калькуляторами, чтобы украсть товары на сумму, не превышающую 1000 долларов, и таким образом избежать тюремного заключения. Организованные преступники беззастенчиво заполняют сумки товарами, а когда сумма украденного достигает предела или немного превышает его, они возвращают некоторые товары на полки магазина, зная, что могут вернуться на следующий день для нового ограбления. Полиция в различных городах США сообщает о случаях задержания одного и того же преступника два или три раза в день. 

Например, полицейский департамент Нью-Йорка отметил, что в прошлом году всего 367 человек были ответственны за значительную долю магазинных краж по всему городу, и их арестовали более 6000 раз. Однако из-за законодательства, которое не предусматривает наказание для преступников, укравших товары на сумму менее 1000 долларов, они так и остаются на свободе, не попадая в тюрьму. Это вызывает серьёзное беспокойство среди жителей, которые ощущают угрозу для своей безопасности. Ситуация с магазинными кражами стала настолько серьёзной, что вызвала необходимость в изменении законодательства. Некоторые штаты, например, Флорида, приняли меры и изменили законы таким образом, что прокуроры и полиция теперь могут учитывать суммарное количество краж, совершенных преступником за определённый период времени в одном или нескольких магазинах. Однако в других штатах подобные изменения ещё не внесены. В результате роста преступности магазины вынуждены принимать дополнительные меры безопасности. Многие из них закрывают товары на замок, что создаёт неудобства для честных покупателей. Вместо свободного доступа к товарам теперь необходимо вызывать персонал магазина, чтобы открыть замок и осуществить покупку. Это приводит к потере времени и усилий со стороны покупателей и вносит дополнительные неудобства в процессе шопинга. 

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Такая ситуация не только угрожает безопасности и комфорту покупателей, но и наносит ущерб бизнесам. Магазины сталкиваются с ростом убытков из-за краж, которые нередко совершаются организованными группами воров. Бездействие в отношении таких преступников может привести к критическим последствиям для экономики и благосостояния бизнес-сообщества в целом. Журналисты полагают, что наглость и бесстрашие магазинных воров, знающих о лазейке в законодательстве, приводит к систематическим кражам и организованным преступлениям. Это не только наносит ущерб бизнесам и потребителям, но и подрывает доверие к правоохранительным органам и системе юстиции. В прессе нет данных о расовой принадлежности воришек, но мы полагаем, что большая часть – это афроамериканцы, которым сегодня позволено намного больше, чем прописано в законе. 

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