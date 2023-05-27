Всё говорит о том, что мы на пороге массового вымирания

Одна из проблем нашей планеты заключается в большой разобщённости. Проще говоря, бедные страны сосредоточены на выживании, а элиты откровенно грабят местное население и игнорируют проблемы окружающей среди. Тогда как в богатых странах на камеру готовы защищать природу всеми доступными способами, но воспринимают большую часть планеты как задний двор. В результате вторые уничтожают природу руками первых и полагают, что не имеют к этому никакого отношения. Существует десятки экологических организаций, но все достижения активистов и учёных элиты готовы бросить на костёр собственных амбиций, подвергая всю планету рискам ядерной войны. Ну а пока сильные мира сего делают громкие заявления и совершают опрометчивые действия, учёные фиксируют начало массового вымирания. Согласно новому исследованию, наблюдается стремительное сокращение глобальной популяции диких животных. Учёные заявляют, что мы вступаем в период массового вымирания. Опасения возникают из-за огромного количества видов, подвергнутых уничтожению человеком и находящихся на грани исчезновения. Исследование, опубликовано в журнале Biological Reviews на этой неделе, а авторы провели анализ более 70 тысяч видов, включая млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб и насекомых. Почти половина всех видов испытывает сокращение численности, в то время как менее чем у трёх процентов наблюдается рост.

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Особенно тревожным является факт, что даже виды, которые ранее считались небольшими или безопасными, теперь подвергаются угрозе исчезновения. По данным исследования, 33% таких видов быстро сокращаются и приближаются к вымиранию. Земноводные оказались наиболее уязвимыми из-за различных угроз, включая болезни и изменения климата, в то время как численность рыб и рептилий более стабильна. Доклад также указывает, что наихудшая ситуация сложилась в тропиках, где животные более восприимчивы к резким изменениям окружающей среды. Это предупреждение о воздействии человечества на биоразнообразие является одним из самых авторитетных и значимых, поскольку включает множество фактов и научно обосновано. Сообщается, что в докладе содержатся предложения и рекомендации по борьбе с надвигающимся кризисом. Один из главных аспектов заключается в необходимости улучшения критериев для определения видов, находящихся под угрозой вымирания. Больше внимания следует уделять усилиям по сохранению видов и лучшей идентификации уязвимых районов, а также разработке более эффективных мер реагирования, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение биоразнообразия.

Исследователи подчёркивают, что мы находимся на поворотном моменте, где защита и укрепление биоразнообразия должны стать центральными вопросами для человечества. В конечном счёте, сохранение дикой природы и биологического разнообразия имеет прямое отношение к сохранению самих нас. Существует несколько ключевых действий, которые можно предпринять для защиты дикой природы. Во-первых, необходимо активизировать усилия по сохранению и восстановлению естественных сред, таких как леса, влажные зоны и океаны. Восстановление разрушенных экосистем и создание природных заповедников поможет обеспечить местообитания для диких животных и способствовать восстановлению их популяций. Во-вторых, важно контролировать и ограничивать разрушительную деятельность человека, такую как незаконная торговля дикими животными, незаконная вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и неправильное использование природных ресурсов. Строгая правовая защита и эффективное применение существующих международных соглашений и законодательства будут играть важную роль в сохранении дикой природы. Кроме того, необходимо обратить внимание на изменение образа жизни и потребительского поведения. Рациональное использование ресурсов, ответственное потребление и сознательный выбор продуктов и услуг могут снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствовать сохранению дикой природы.

Наконец, важно продолжать научные исследования и мониторинг, чтобы получить более точную картину о состоянии дикой природы и её изменениях со временем. Это поможет нам лучше понять причины сокращения популяций и разработать эффективные стратегии по сохранению и восстановлению биоразнообразия. Ситуация тревожная, но ещё не безнадёжная. Если мы примем эффективные меры сегодня, то есть шанс остановить дальнейшее сокращение дикой природы и предотвратить массовое вымирание видов. Необходимо объединить усилия всех стран, международных организаций, научного сообщества и общественности в целом для создания устойчивой и экологически ответственной будущей среды. Правительства должны выработать и реализовать строгие политики и законы, направленные на защиту дикой природы и её биоразнообразия. Это может включать создание больших заповедников, запрет на незаконную торговлю дикими животными, установление строгих экологических стандартов для промышленных и сельскохозяйственных деятельностей, а также промышленных процессов.

Учёные полагают, что тревожный отчёт о сокращении глобальной популяции диких животных должен служить звоночком, который заставляет нас действовать. Наша планета нуждается в нас, чтобы мы вместе приняли ответственность за сохранение ею уникальных экосистем и разнообразия жизни. Только тогда у нас будет шанс создать светлое будущее, в котором дикая природа будет процветать, а мы сможем наслаждаться её красотой и благами на протяжении многих поколений. Увы, но пока богатые страны не готовы взять на себя ответственность, ну а у обычных людей в беднейших регионах нет другого выбора. Им приходится вырубать леса и отлавливать редких животных, ведь от этого зависит не только личное выживание, но и жизнь детей и близких. Проблему могли бы решить инвестиции, но денег на мир у США и Европы к сожалению, пока нет.

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